Полиция завела два уголовных дела из-за поджогов машин такси — их владелец подозревает местных бомбил

Первую машину сожгли в марте, а вторую в июне Источник: предоставлено Юрием Емецем











Полиция возбудила два уголовных дела из-за поджогов машин такси в Таштагольском районе. Предприниматель из Новосибирска Юрий Емец решил в начале этого года развивать автопарк такси в Шерегеше и Таштаголе, работая через агрегатор «Яндекс.Такси». Но весной у бизнесмена сначала сгорела одна машина, а в начале этого месяца — вторая.



— Специалистами установлено, что причиной в обоих случаях стал поджог, — говорится в ответе ГУ МВД по Кемеровской области на запрос редакции НГС. — Возбуждены два уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».

Сейчас полицейские ищут тех, кто мог сжечь машины предпринимателя.

Сибиряк подозревает, что это могли сделать местные бомбилы, которым не понравилась конкуренция. Подобное происходит и в других небольших городах.