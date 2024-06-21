«Бомбилы жгут»: новосибирец открыл таксопарк с «Яндексом» в Шерегеше — две его машины сгорели, он подозревает конкурентов

Первая машина сгорела в марте, а вторая уже в июне Источник: предоставлено Юрием Емецем











Предприниматель из Новосибирска Юрий Емец решил в начале этого года развивать автопарк такси в Шерегеше и Таштаголе, работая через агрегатор «Яндекс.Такси». На курорте высокий спрос на такси и трансфер, поэтому перспективы для успешного бизнеса точно были. Но весной у бизнесмена сначала сгорела одна машина, а в начале этого месяца — вторая. Сибиряк подозревает, что это могли сделать местные бомбилы, которым не понравилась конкуренция. И если с первой машиной новосибирец может только подозревать поджог, то вторую точно сожгли специально — подозреваемый попал на видео. Подробности узнала корреспондент НГС.

Подрезали и угрожали

Юрий Емец несколько лет назад организовал таксопарк и создает представительства своей компании «Орион» в небольших городах. Он покупает машины, брендирует их для «Яндекс.Такси» и нанимает водителей, которые работают через агрегатор. Новосибирец уже успешно работает в Куйбышеве, Юрге, Барабинске, Белово и других городах области.

В конце прошлого года к нему обратились с идеей об открытии представительства в Таштаголе и работать в том числе в Шерегеше.

— Ко мне местные власти обратились, чтобы я организовал нормальный сервис. Я приехал, со всеми познакомился, а в конце декабря получил первую партию машин, которые купил в лизинг. Все оформил, оклеил, получил разрешения. Начали работать с 8 января, — рассказал Юрий. — В Шерегеше до этого была лишь одна служба заказа такси, которая этим пользовалась. Местные бомбилы брали с пассажиров по 500 рублей с человека, чтобы доехать до горы, а этого всего лишь 2 километра.

Через агрегатор поездка может стоить 100–270 рублей. При этом дальние поездки у частного водителя стоят в пределах 2500 рублей, а через сервис — около 1500 рублей. По словам Юрия, его водителям вскоре начали поступать угрозы.

— Ездила черная «Гранта» без номеров, подрезала наши машины. Просто на словах говорили: «Что ты там стоишь? Что здесь ездишь? Езди вообще отсюда. Тут "Яндекс" нам не нужен». Только это всё было в грубой форме, — утверждает сибиряк.

К весне автопарк такси Юрия Емеца насчитывал уже 27 машин, и, по его словам, такое развитие событий местных не устроило.

Серия пожаров

Машина после такого отправляется в утилизацию Источник: предоставлено Юрием Емецем











В марте сгорела первая машина автопарка предпринимателя. Она загорелась около 04:00 на парковке у дома в Таштаголе. Управляющая компании Юрия написала заявление в полицию (документ с отметкой о регистрации в полиции имеется в редакции).



— По первой машине подозревали, что самовозгорание, поэтому назначены экспертизы, и это всё затянулось очень надолго. И тут еще вторая сгорела 11 июня. Я написал пост, что бомбилы жгут машины, но абсолютно все знают, кто это делает и с чьего разрешения, но ничего не предпринимают, — отметил Юрий Емец в разговоре с НГС.

О том, что второе происшествие — именно поджог, сибиряк заявляет уверенно: на кадры камеры видеонаблюдения попал мужчина, который идет в сторону машины, а потом автомобиль резко загорается. «Орион» снова обратился с заявлением в полицию (документ с отметкой о регистрации в полиции имеется в редакции).

Источник: предоставлено Юрием Емецем

Юрий заявляет, что встречался с владельцем компании «Гранд», которая всё это время работала и продолжает работать в Шерегеше в сфере такси, чтобы обсудить ситуацию с поджогами машины.

— Власти там меняются, а он уже больше 20 лет работает. Они противники агрегаторов, хотя у них сервис, если честно, очень печальный. Он всегда такого уровня, когда тебя везет хозяин машины, который сам решает, кого он везет и за сколько. У меня там мои машины, и водители возят всех одинаково по установленным тарифам, — подчеркнул сибиряк.

Ущерб Юрий оценил в один миллион рублей за каждую машину. Он надеется, что расследование сдвинется с мертвой точки. Корреспондент НГС отправила официальный запрос в ГУ МВД по Кемеровской области.

«Больше не поеду в эту дыру»

Комментаторы в соцсетях поделились информацией, что похожая картина происходит часто в маленьких городах, где местные таксисты выступают против агрегаторов Источник: предоставлено Юрием Емецем











Юрий разместил пост с фотографиями и видео о поджогах на Pikabu. Он уже собрал более 437 тысяч просмотров и тысячу с лишним комментариев. Большинство пользователей поддержали автора в том, что сервис такси в Шерегеше и Таштаголе оставляет желать лучшего.



— Был там этой зимой. Больше не поеду в эту дыру. Хоть место с точки зрения каталова офигенное, но люди, которые там делают «бизнес», еще из 90-х не вышли. Отношение «пипл схавает», поэтому можно даже не напрягаться, — подчеркнул пользователь Glushitel.

— В Чебаркуле Челябинской области так же было, поэтому «Яндекс» отказался от идеи туда заходить. Сейчас там всё по-старому: заказываешь машину по телефону, тебе звонят 2 раза еще, ждешь машину непонятно сколько, состояние машин никто не контролирует, — отметил пользователь AlexBraun174.

— Мир меняется постоянно, нужно уметь принимать реальность и адаптироваться. Если не можешь, то будешь жечь машины, станки и прочее, но всё равно проиграешь, — уверен PirogUnot.

Комментаторы пишут, что похожая картина происходит часто в маленьких городах, где местные таксисты выступают против агрегаторов. При этом местные жители уверены, что если в Шерегеше опять останется только один автопарк, то цены станут только выше, и в итоге от отсутствия конкуренции проиграют туристы.

Кто сейчас занимается такси в Шерегеше и Таштаголе

На сайте дирекции курорта «Шерегеш» указано, что крупные операторы вроде такси «Максим» или «Яндекс.Такси» и Uber не работают в их районе, а машину можно заказать в такси «Гранд».

В 2015 году ООО «ГРАНД» было ликвидировано, и учредитель Андрей Анатольевич Мазур стал работать как индивидуальный предприниматель. Его финансовых показателей в системе «Контур.Фокус» нет. Среди видов деятельности указаны деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем, строительство жилых и нежилых станций, различные ремонтные работы.

Корреспондент НГС пыталась связаться с Андреем Анатольевичем по личному номеру, но тот был недоступен. В такси «Гранд» взяли контакты журналистки и пообещали передать ему всю информацию с просьбой перезвонить. В течение трех дней ответного звонка не поступило.

Скандалы с такси

Недавно руководитель группы «Сбер» Герман Греф стал участником неожиданной для человека такого уровня истории: вступил в публичную перепалку с таксистами-бомбилами у аэропорта Горно-Алтайска.



Сибирячка отказалась платить за поездку и сбежала от таксиста.



Таксист высадил пассажирку из-за оскорблений — она пригрозила «посадить его за наркотики».

