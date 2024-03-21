«Я тебя раком не поставлю?»: таксист высадил пассажирку из-за оскорблений — она пригрозила «посадить его за наркотики»

Как утверждает водитель, инцидент произошел 19 марта Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Пассажирка поссорилась с таксистом из Новосибирска, Юрием, после того, как он не довез ее до нужного места. Об этом мужчина рассказал НГС.



Юрий — водитель «Яндекс Go». По его словам, при выполнении заказа 19 марта ему пришлось высадить девушку, ехавшую от бара на Вокзальной магистрали, раньше времени, так как она стала оскорблять государство. Однако каких-либо подтверждений последнему не предоставил.



— Сначала — меня, но я же извозчик: мы это проходили. Дальше начала хаять город, в котором живу, и на этом не остановилась — перешла к российскому народу и президенту. Мол, мы все быдло, а она королева <…> Я уже не смог терпеть — не добравшись до точки «В», высадил особу и уехал, — поделился своей версией случившегося сотрудник такси.



Юрий уверяет, что после инцидента пассажирка неоднократно звонила ему и требовала вернуть оплату:



— На минуточку, деньги я не брал, — продолжает автомобилист. — Поездка была по безналу.



Судя по записям телефонных разговоров, которые новосибирец прислал в редакцию, клиентка высказывала ему следующее:



— Вы переводите мои деньги назад на карточный счет. Потому что у вас будут огромные проблемы. Я сфотографировала номер. Вы будете сидеть у меня надолго, поняли? Засядете <…> Сейчас ты мне либо переведешь 206 рублей, либо будешь иметь огромную проблему <…> Или ты сидеть будешь 20 лет за наркоту. Выбирай. У меня частный самолет свой. Я тебя раком, что ли, не поставлю, идиот? У меня сумка 200 тысяч стоит.



Со слов Юрия, Яндекс Go ограничивал ему доступ к заказам, но 20 марта, после переговоров восстановил его. НГС обратился за комментарием в пресс-службу сервиса.



Ранее сибирячка устроила истерику в такси и начала распускать руки — водитель не помог пристегнуть ребенка.

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