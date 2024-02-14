Сибирячка устроила истерику в такси и начала распускать руки — водитель не помог пристегнуть ребенка

По версии таксиста, женщина не смогла самостоятельно справиться с пристегиванием, на что он предложил ей сделать остановку.



— Там рядом школа, детский садик. Я: «Давайте мы в кармашек встанем и пристегнем ребенка». И всё, она начала орать с этого моментально просто. Попросил ее соблюдать субординацию, вести себя спокойно. Начала на меня кидаться, и уже тогда я включил телефон, — уверяет автомобилист в своем аудиосообщении, которое разместил канал.

