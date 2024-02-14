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СрочноСибирячка устроила истерику в такси
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Сибирячка устроила истерику в такси и начала распускать руки — водитель не помог пристегнуть ребенка

Таксист записал конфликт на видео

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В соцсетях пишут, что конфликт случился сегодня утром

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Утром 14 февраля в Новосибирске произошел конфликт между таксистом и его пассажиркой. Девушка оскорбила и несколько раз ударила водителя — случившееся попало на видео, которое опубликовал Telegram-канал «АСТ-54 Black».

В посте отмечается, что мужчина забрал клиентку с улицы Кошурникова и должен был довезти до улицы Кропоткина. Утверждается, что пассажирка выбрала обычный тариф, но села в машину вместе с ребенком, взяв с собой детский бустер.

По версии таксиста, женщина не смогла самостоятельно справиться с пристегиванием, на что он предложил ей сделать остановку.

— Там рядом школа, детский садик. Я: «Давайте мы в кармашек встанем и пристегнем ребенка». И всё, она начала орать с этого моментально просто. Попросил ее соблюдать субординацию, вести себя спокойно. Начала на меня кидаться, и уже тогда я включил телефон, — уверяет автомобилист в своем аудиосообщении, которое разместил канал.

Сама девушка в видео ссоры обвиняет таксиста в том, что он отказался ее пристегивать. Уверяет, что попросила помочь, но тот этого не сделал и начал выгонять из салона:

— А сейчас меня выгоняете из машины! Я опаздываю! <…> Да и что теперь? Я со своим креслом (в ответ на то, что водитель не работает по детскому тарифу. — Прим. Ред.) Что, детей не любите, да? У вас их нет, скорее всего. И не будет, видимо, с таким отношением в жизни, — возмущалась она, требуя прекратить съемку.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
Клиентка сильно поругалась с таксистом

Видео: «АСТ-54 Black» / Telegram

Добавила, что, по ее мнению, «сзади ничего не работает». В ответ на это водитель возразил. Девушка в грубой форме продолжила оскорбления.

В посте сказано, что уже после конфликта пассажирка нашла номер водителя и записала ему голосовое сообщение — оно также представлено в посте. В нем она рассуждает следующим образом:

— У вас на заднем сиденье ребенок, которого мать не может пристегнуть. Вы видите, что у меня куча вещей. Видите, что мы опаздываем. Он у меня мог остаться без завтрака, вы не делаете ничего с этим. Почему? Вот просто вопрос — это сейчас к вам не как к водителю, а как к человеку, мужчине <…> Не знаю, как в жизни вы себя ведете, но это невероятно унизительно. Было очень обидно. Не знаю, как держать себя в руках, когда мужчина так себя ведет.

Корреспондент НГС обратилась за комментариями в пресс-службу «Яндекс Go» и пресс-службу ГУ МВД Новосибирской области.

Ранее В Новосибирске водителя обвинили в том, что он ударил и ограбил попутчика: это попало на видео.

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