Сибирячка устроила истерику в такси и начала распускать руки — водитель не помог пристегнуть ребенка

Утром 14 февраля в Новосибирске произошел конфликт между таксистом и его пассажиркой. Девушка оскорбила и несколько раз ударила водителя — случившееся попало на видео, которое опубликовал Telegram-канал «АСТ-54 Black».
В посте отмечается, что мужчина забрал клиентку с улицы Кошурникова и должен был довезти до улицы Кропоткина. Утверждается, что пассажирка выбрала обычный тариф, но села в машину вместе с ребенком, взяв с собой детский бустер.
По версии таксиста, женщина не смогла самостоятельно справиться с пристегиванием, на что он предложил ей сделать остановку.
— Там рядом школа, детский садик. Я: «Давайте мы в кармашек встанем и пристегнем ребенка». И всё, она начала орать с этого моментально просто. Попросил ее соблюдать субординацию, вести себя спокойно. Начала на меня кидаться, и уже тогда я включил телефон, — уверяет автомобилист в своем аудиосообщении, которое разместил канал.
Сама девушка в видео ссоры обвиняет таксиста в том, что он отказался ее пристегивать. Уверяет, что попросила помочь, но тот этого не сделал и начал выгонять из салона:
— А сейчас меня выгоняете из машины! Я опаздываю! <…> Да и что теперь? Я со своим креслом (в ответ на то, что водитель не работает по детскому тарифу. — Прим. Ред.) Что, детей не любите, да? У вас их нет, скорее всего. И не будет, видимо, с таким отношением в жизни, — возмущалась она, требуя прекратить съемку.
Добавила, что, по ее мнению, «сзади ничего не работает». В ответ на это водитель возразил. Девушка в грубой форме продолжила оскорбления.
В посте сказано, что уже после конфликта пассажирка нашла номер водителя и записала ему голосовое сообщение — оно также представлено в посте. В нем она рассуждает следующим образом:
— У вас на заднем сиденье ребенок, которого мать не может пристегнуть. Вы видите, что у меня куча вещей. Видите, что мы опаздываем. Он у меня мог остаться без завтрака, вы не делаете ничего с этим. Почему? Вот просто вопрос — это сейчас к вам не как к водителю, а как к человеку, мужчине <…> Не знаю, как в жизни вы себя ведете, но это невероятно унизительно. Было очень обидно. Не знаю, как держать себя в руках, когда мужчина так себя ведет.
Корреспондент НГС обратилась за комментариями в пресс-службу «Яндекс Go» и пресс-службу ГУ МВД Новосибирской области.
Ранее В Новосибирске водителя обвинили в том, что он ударил и ограбил попутчика: это попало на видео.