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«Новосибирский метрополитен» предложил поднять цену на проезд

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Дороги и транспорт 35 рублей — уже не деньги: «Новосибирский метрополитен» предложил поднять цену на проезд

35 рублей — уже не деньги: «Новосибирский метрополитен» предложил поднять цену на проезд

Пока решение не принято

2 648
33 комментария

Тариф могут поднять в декабре

Новосибирский метрополитен предлагает увеличить стоимость проезда в 2025 году. Об этом сообщили в ответе на запрос НГС. Метрополитен направил в мэрию предложение по изменению тарифа на проезд в 2025 году.

— Новосибирский метрополитен предлагает установить тариф в размере минимум 40 рублей, — говорится в ответе предприятия на запрос НГС.

Редакция направила запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска, чтобы узнать, когда будет принято решение об изменении цены проезда в общественном транспорте.

Тарифы на проезд в общественном транспорте могут меняться один раз в год. В прошлый раз цены на проезд повышали в декабре 2023 года.

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Комментарии
36
265054318
21 минута
Да как все задолбали, только и слышишь, что повышение с октября, та то на это. Уже никаких нервов не хватает.
Сибиряк Подновосибирский
26 минут
Предлагать могут что угодно. Меньше надо разбазаривать на новые турникеты и прочее подобное.
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