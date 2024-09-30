35 рублей — уже не деньги: «Новосибирский метрополитен» предложил поднять цену на проезд

Тариф могут поднять в декабре Источник: Татьяна Кривенко / NGS.RU











Новосибирский метрополитен предлагает увеличить стоимость проезда в 2025 году. Об этом сообщили в ответе на запрос НГС. Метрополитен направил в мэрию предложение по изменению тарифа на проезд в 2025 году.

— Новосибирский метрополитен предлагает установить тариф в размере минимум 40 рублей, — говорится в ответе предприятия на запрос НГС.

Редакция направила запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска, чтобы узнать, когда будет принято решение об изменении цены проезда в общественном транспорте.