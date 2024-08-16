Мэрия Новосибирска назвала условия для роста цены на проезд — могут ли снова поднять тариф

Мэрия Новосибирска пока не планирует поднимать стоимость проезда в общественном транспорте. Как отметили в муниципалитете, тарифы могут меняться раз в год, в прошлый раз их корректировали в декабре 2023 года.



— В настоящее время в департамент экономики и стратегического планирования мэрии Новосибирска обращений от перевозчиков об изменении тарифов на проезд в общественном пассажирском транспорте не поступало, — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.



Однако в мэрии отметили, что если более 15% перевозчиков подадут запрос на изменение тарифа, то власти рассмотрят вопрос об увеличении стоимости проезда в общественном транспорте.

