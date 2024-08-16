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Город Мэрия Новосибирска назвала условия для роста цены на проезд — могут ли снова поднять тариф

Мэрия Новосибирска назвала условия для роста цены на проезд — могут ли снова поднять тариф

Последний раз тарифы меняли в декабре прошлого года

706
15 комментариев
По словам перевозчиков, рост цен на проезд связан с увеличением стоимости бензина

Мэрия Новосибирска пока не планирует поднимать стоимость проезда в общественном транспорте. Как отметили в муниципалитете, тарифы могут меняться раз в год, в прошлый раз их корректировали в декабре 2023 года.

— В настоящее время в департамент экономики и стратегического планирования мэрии Новосибирска обращений от перевозчиков об изменении тарифов на проезд в общественном пассажирском транспорте не поступало, — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.

Однако в мэрии отметили, что если более 15% перевозчиков подадут запрос на изменение тарифа, то власти рассмотрят вопрос об увеличении стоимости проезда в общественном транспорте.

Отметим, что зимой в некоторых маршрутках тариф вырос сразу на 10 рублей. Как рассказали перевозчики, основные причины — повышение цен на топливо, стоимости запчастей.

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Комментарии
15
С левого берега
17 августа 2024, 00:39
Повышать нельзя. Уже сейчас если с пересадками то бывает выгоднее на такси если несколько человек.
Гость
17 августа 2024, 00:04
Идиотский вопрос: а поднимут ли цены?? Поднимут, в несколько раз больше. На всё.
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