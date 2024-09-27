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Дороги и транспорт эксклюзив Рабочее движение по четвертому мосту обещали запустить до конца года. Что пошло не так?

Рабочее движение по четвертому мосту обещали запустить до конца года. Что пошло не так?

О планах открытия движения было объявлено этим летом

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13 комментариев

Сейчас на объекте работают 290 человек

В Новосибирске в этом году не запустят рабочее движение по четвертому мосту. Об этом НГС в ответе на запрос сообщили в пресс-службе ГК «ВИС».

— Заявленные ранее планы об открытии до конца текущего года рабочего движения по строящемуся мосту через реку Обь в Новосибирске в текущей ситуации не могут быть выполнены, — отметили в компании.

В конце июня во время визита в Новосибирск Председателя Правительства Михаила Мишустина было объявлено, что до конца 2024 года по четвертому мосту запустят рабочее движение. Это означало, что движение будет открыто лишь по тем съездам, которые уже готовы. Для этого объект должен соответствовать техническим требованиям. На дороге необходима разметка, ограждения, знаки и освещение. Полностью мост должны сдать в 2025 году.

Однако из-за того, что строительный сезон подходит к концу, а ситуация с финансированием так и не решена, концессионер не успел выполнить ранее заявленные планы.

— В мае текущего года средства, выделенные концедентом для продолжения работ, не позволили обеспечить необходимые для открытия рабочего движения объемы строительства, — пояснили в «ВИС».

В компании также заявили, что 2,8 млрд рублей из средств, которые Правительство РФ выделило в качестве компенсации за увеличение капитальных затрат, остаются недоступными для финансирования оставшихся работ. Также «ВИС» не может получить остаток средств капитального гранта в размере 1,2 млрд рублей.

Сейчас концессионер продолжает строительство четвертого моста за свои средства. На объекте работают 290 человек.

— Строительная готовность мостового перехода оценивается в 96%, эстакады основного хода — 92%, правобережной транспортной развязки — 89%, левобережной развязки — около 80%, — сообщили в компании.

НГС отправил запрос в правительство НСО по ситуации.

Отметим, что четвертый мост в Новосибирске должны были достроить в декабре 2023 года, но работы не закончили. В мае стало известно, что срок окончания работ перенесли на 6 декабря 2025 года, постановление подписал губернатор Андрей Травников.

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Комментарии
16
Алёна Свистоплясова
8 минут
Мишустин приехали— обещали открыть. Но опять же не открыли а опять разговоры про планы. Начальство уехало — все. Забираем слова обратно. Видать теперь долго не приедет. Вся деятельность это планы. Планы даются в срок. Объекты в срок не сдаются. Одни обещания.
трям-брям
5 минут
Место прОклятое
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