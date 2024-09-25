Ждем октября: на проект продления метро в Новосибирске выделят 600 миллионов рублей

Городские власти начнут поиск проектировщика для продления Дзержинской линии метро в Новосибирске Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











В октябре в Новосибирске объявят конкурс на проект продления Дзержинской линии метро. Еще 2 миллиарда из областного бюджета выделят на новые составы.

В среду, 25 сентября, на сессии Совета депутатов города Новосибирска подняли вопрос вложения средств в развитие метрополитена. В частности, в горсовете прозвучало предложение передать метрополитен из ведения города на уровень области из-за больших расходов.

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев ответил, что такого решения в планах нет.

— Сейчас мы реализуем два проекта по метрополитену. Это приобретение составов: один состав мы приобретаем непосредственно в части покупки и три — в лизинг. И буквально в октябре мы планируем объявить еще один конкурс на проектирование. Это 600 миллионов рублей для проектирования Дзержинской линии метрополитена, — завил Кудрявцев.

Он отметил, что 2 миллиарда рублей, заложенные на покупку вагонов, — это поддержка из областного бюджета.

До 2030 года, согласно генплану, на правом берегу Новосибирска собираются продлить Дзержинскую линию от станции «Золотая Нива» до улицы Коминтерна на две станции — «Гусинобродская» и «Молодежная», также планируется построить метродепо «Волочаевская». За станцией «Заельцовская» запланирована станция «Северная».