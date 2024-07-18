С ветерком над пробками: мэрия вернулась к планам построить метро на Гусинобродском шоссе — эстакаду пустят на высоте 9 метров

Новые станции метро могут улучшить транспортную инфраструктуру в Дзержинском районе Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирске снова, после долгого перерыва, начали обсуждать строительство станций метро «Гусинобродская» и «Молодежная». Предполагается, что их построят до 2030 года вдоль Гусинобродского шоссе, но пока проекты не готовы. При этом уже сейчас в районе будущих станций формируют пересадочные узлы, слухи о которых разошлись по городу. НГС решил вспомнить историю планов по строительству двух станций Дзержинской линии и их перспективы, а также посмотрел, что находится на их месте сейчас. Подробности — в этом материале.



Новый документ

В постановлении мэрии Новосибирска, которое мэр Максим Кудрявцев подписал 10 июля, утвержден план развития территории в Дзержинском районе до 2030 года. Согласно документу, на пересечении Гусинобродского шоссе и улицы Доватора собираются сформировать транспортно-пересадочный узел «Гусинобродская», а на пересечении с улицей Коминтерна — «Молодежная». Оба узла должны появиться до 2025 года, при этом предполагаемые сроки строительства самих станций — до 2030 года.

Эстакада до «Молодежной» может пройти над землей Источник: по материалам публичных слушаний











Как объяснил НГС Михаил Никулин, замначальника управления пассажирских перевозок мэрии, пока проект для строительства самих станций не готов. Подготовку документов собираются начать в этом году.

Транспортно-пересадочные узлы в районе Гусинобродского шоссе формируются уже сейчас. Например, несколько лет назад там заработал новый автовокзал, до которого запустили троллейбус. Позже, согласно планам мэрии, туда проложат трамвайные пути. На пересечении с улицей Доватора, где запланирован узел «Гусинобродская», горожане смогут воспользоваться трамваем, троллейбусом или автобусом.



История станций

В постановлении мэрии указано, что станции построят на этих участках Источник: Юрий Орлов / NGS.RU











Станции метро в Дзержинском районе запланировали еще в 1980-е годы. В книге «В Новосибирск пришло метро», опубликованной в 1986 году, есть проект развития подземки, согласно которому после станции «Березовая Роща» следуют «Бориса Богаткова», «Доватора» и «Волочаевская». Но саму «Березовую Рощу» открыли только в 2005 году, а «Золотая Нива» на участке, где планировалась станция «Бориса Богаткова», заработала в 2011 году без второго перегонного тоннеля. Его до сих пор не построили.

Окончательный план строительства пока не утвержден Источник: по материалам публичных слушаний











В 2012 году власти утвердили новую схему продления Дзержинской линии метро с «Гусинобродской» (ее планировали и раньше) и новой «Молодежной». Согласно планам, эстакаду до нее собирались проложить в девяти метрах над землей мимо «Ленты». Новая станция должна была находиться на пересечении Гусинобродского шоссе и улицы Коминтерна. Дальше планировали построить метродепо «Волочаевское».



Предварительные эскизы «Молодежной» и «Гусинобродской» станций в 2012 году подготовил «Красноярскметропроект», когда готовил проект продления линии.

Так выглядел план продления Дзержинской линии в 2012 году: частично линия должна была пройти под землей, частично — над землей из-за сложного ландшафта Источник: по материалам публичных слушаний











Предполагалось, что если метро будут строить по новой схеме, то для этого не потребуется перекрывать Гусинобродское шоссе на время работ. По словам проектировщиков, перроны «Гусинобродской» должны были напоминать «Речной вокзал», а зону прибытия поездов хотели оградить от путей раздвижными дверьми — такие в итоге поставили на «Спортивной».



Проект продления метро собирались закончить в 2013 году, затем отправить на экспертизу, а в 2014-м подать заявку на финансирование из федерального бюджета. В 2018 году доработанный проект строительства отправили на госэкспертизу, а в феврале 2019 года начальник департамента транспорта мэрии Роман Дронов заявил, что документы не одобрили. Мэр Анатолий Локоть тогда связал проблемы с форматом файла.

Глава УЗСПТС Александр Мысик позже заявил, что это технический момент, который разрешится до конца марта. По его словам, проект получил положительное заключение госэкспертизы, но осталось утвердить смету. На тот момент продление метро оценивали в 18 миллиардов рублей. В 2022 году власти рассказали, что развитие Дзержинской линии обойдется примерно в 27 миллиардов рублей: только на метродепо потребовалось бы 3,5 миллиарда рублей.



Что происходит сейчас

С 2024 по 2026 год из бюджета Новосибирской области на корректировку документов для строительства Дзержинской линии метро выделят 540 миллиардов рублей — об этом рассказывали в Министерстве транспорта Новосибирской области. Сроки и этапы строительства «Гусинобродской» и «Молодежной» станут известны только после того, как проект будет готов.



— Для того чтобы станцию открыть, ее сначала нужно спроектировать, а потом построить. На проектирование этих станций в течение трех лет выделены деньги из городского и областного бюджетов для того, чтобы в 2024 году их начать проектировать, а вернее, выполнять корректировку проектно-сметной документации, — ранее объяснил Михаил Никулин, замначальника управления пассажирских перевозок мэрии.

А пока НГС решил посмотреть, что сейчас находится на тех участках, где собираются запустить новые станции.

Здание торгового центра «Континент» на Гусинобродском шоссе построили в 2003 году. Продление Дзержинской линии планировалось уже тогда и, как указано в новом постановлении, станция «Гуинобродская» должна появиться рядом с ТЦ Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











После «Гусинобродской» у «Континента» пути должны пройти над землей. По крайней мере, такие планы были 12 лет назад. Сейчас вдоль Гусинобродского шоссе работают автосервисы, шиномонтажки и небольшие павильоны. Даже если рыть метро и перекрывать дорогу не придется, то водителям и предпринимателям работы могут доставить неудобства Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Следующий ориентир — магазин «Лента». В том плане, который представляли в 2012 году, показана эстакада метрополитена, проходящая мимо здания. Изображение получилось достаточно схематичным: на нем перед магазином изображен газон без машин. Но, как мы видим, территория «Ленты» достаточно обширная, с заездами и выездами на парковку. Поэтому пока остается только гадать, изменится ли этот участок Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В новом проекте планировки также указано, что станцию «Молодежная» построят рядом с «Лентой». Судя по количеству линий электропередач, проектировщикам потребуется разобраться с переносом коммуникаций или тем, как не повредить их во время работ Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Новые станции позволят улучшить работу транспортно-пересадочных узлов Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Как вы думаете, в Новосибирске построят «Гусинобородскую» и «Молодежную» до 2030 года? Да, это вполне возможно Не думаю, но могут начать строить Нет, скорее к 2040 году В лучшем случае к 2050-му Затрудняюсь ответить

Новосибирцам пришлось ждать 16 лет ждать открытия станции метро «Березовая Роща». Читайте в нашем материале, что помешало открыть ее быстрее.

