Мэрия назвала участки строительства надземных путей метро в Новосибирске

По данным мэрии, строительство надземных станций не всегда дешевле подземных Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В мэрии Новосибирска назвали участки, на которых могут появиться надземные пути метрополитена. Их собираются проложить на правом берегу.

Об этом рассказали в пресс-центре мэрии Новосибирска в ответе на запрос НГС:

— Предварительный проект продления Дзержинской линии метрополитена предусматривал надземный участок от станции «Гусинобродская» до станции «Молодежная». Вариант надземного прохождения перспективных участков линий метрополитена может рассматриваться на участке продления Ленинской линии метрополитена от станции «Заельцовская» в направлении жилмассива «Родники», — говорится в ответе на запрос.



Отметим, что планы по строительству метро в Новосибирске разделили на три этапа. Первый — до 2030 года, второй — до 2050-го, третий — после.

Планы строительства метро в Новосибирске до 2050 года Источник: Юрий Орлов / Городские порталы











В мэрии объяснили, что решили обозначить планы по развитию метро из-за необходимости зарезервировать землю для будущих станций и депо. Также в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса отметили, что строительство надземных станций и эстакад не всегда дешевле, чем строительство под землей.

До 2030 года, согласно генплану, на правом берегу Новосибирска собираются продлить Дзержинскую линию от станции «Золотая Нива» до улицы Коминтерна на две станции — «Гусинобродская» и «Молодежная», также планируется построить метродепо «Волочаевская». За станцией «Заельцовская» запланирована станция «Северная».



К 2050 году в Новосибирске Ленинская линия может стать еще длиннее. За «Северной» собираются построить станции «Авиационная», «Космическая» и «Родники». Также согласно генплану, на левом берегу могут появиться несколько станций, а в будущем и новая ветка метро.

