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Дороги и транспорт Мэр назвал одну из причин пыли в Новосибирске — за это могут наказать застройщиков

Мэр назвал одну из причин пыли в Новосибирске — за это могут наказать застройщиков

Грязь вывозят на колесах грузовики

1 694
46 комментариев

Проверять будут городские стройки

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев приказал проверить застройщиков — моют ли они колеса грузовиков. Такую задачу он поставил начальнику департамента строительства и архитектуры мэрии Евгению Улитко на аппаратном совещании сегодня, 24 сентября.

— Зачастую крупные грузовики, которые выходят со стройплощадок, оставляют большой след на дорогах. Мы неплохо эту работу выстроили — плохие организации наказывали. Сейчас этот темп, к сожалению, утратили. Нужно комиссионно пройти, посмотреть, каким образом застройщики выполняют эту обязанность — мыть колеса перед заездом на полотно дороги общего пользования. Остается след, который превращается в пыль, — отметил мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.

Он поручил предупредить застройщиков о том, что они должны мыть грузовики.

Сегодня стало известно, что мэрия Новосибирска завершает расторжение контракта с подрядчиком ремонта Димитровского моста.

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Комментарии
47
Житель городка
32 минуты
"за это могут наказать застройщиков"- а могут и не наказать, свои же люди, неудобно как то....
Поддерживаю
39 минут
Кэп очевидность начал осваиваться в кресле мэра, весной скажет само растает!
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