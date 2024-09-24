Мэр назвал одну из причин пыли в Новосибирске — за это могут наказать застройщиков

Проверять будут городские стройки Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев приказал проверить застройщиков — моют ли они колеса грузовиков. Такую задачу он поставил начальнику департамента строительства и архитектуры мэрии Евгению Улитко на аппаратном совещании сегодня, 24 сентября.

— Зачастую крупные грузовики, которые выходят со стройплощадок, оставляют большой след на дорогах. Мы неплохо эту работу выстроили — плохие организации наказывали. Сейчас этот темп, к сожалению, утратили. Нужно комиссионно пройти, посмотреть, каким образом застройщики выполняют эту обязанность — мыть колеса перед заездом на полотно дороги общего пользования. Остается след, который превращается в пыль, — отметил мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.

Он поручил предупредить застройщиков о том, что они должны мыть грузовики.