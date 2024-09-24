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Дороги и транспорт Пока претензии. В мэрии Новосибирска сообщили о судьбе ремонта Димитровского моста

Пока претензии. В мэрии Новосибирска сообщили о судьбе ремонта Димитровского моста

Чиновники ищут другого подрядчика

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22 комментария

Кто именно займется ремонтом огороженной полосы, сейчас неизвестно

Мэрия Новосибирска завершает расторжение контракта с подрядчиком ремонта Димитровского моста. Об этом сообщил глава департамента транспорта Иосиф Кодалаев во время аппаратного совещания при мэре сегодня, 24 сентября.

— По Димитровскому мосту проводится претензионная работа. И на текущей неделе мы завершаем работу именно в части расторжения контракта. Привлекаем нового подрядчика на объект,  — отметил чиновник.

Кто именно займется ремонтом огороженной полосы, пока неизвестно.

О том, что власти Новосибирска расторгают контракт с подрядчиком Димитровского моста, стало известно в середине сентября.

Ремонт моста вела компания «Дороги Сибири». Работы начали весной этого года. До 10 декабря подрядчику необходимо было отремонтировать среднюю полосу в сторону правого берега.

По данным сервиса «Контур.Фокус», строительная компания «Дороги Сибири» образована в 2019 году. Учредителями числятся Иван Тамошевич и Ольга Сазонова, на конец 2023 года выручка организации составила 166,6 миллиона рублей, чистая прибыль — 2,4 миллиона рублей.

На Октябрьском мосту ситуация обстоит лучше, объяснил Сергей Эпов, по низовой стороне подрядчик полностью уложил выравнивающий слой, остались тротуары, также в верховой стороне на трех пролетах необходимо уложить асфальт.

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Комментарии
21
С левого берега
11 минут
А что с дорогой после площади Труда в строну улицы Ватутина? Там яма на яме. Это собираются оставить на зиму? Там вообще нельзя будет проехать. Понимаю что дорога временная пока строительство моста задерживается (как и все у нас) ну а нам то что с этого, это не наши проблемы. Срочно приведите дорогу в порядок!
kolhoznik
10 минут
мы строили строили и на конец...в очередной раз меняем подрядчика, разрушили созданные в СССР специализированные организации , чинушам их базы и офисы в центре понадобились, теперь всякие жулики и Оглы подрядчики, по ним до конкурса уже тюрьма плачет
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