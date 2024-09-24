Пока претензии. В мэрии Новосибирска сообщили о судьбе ремонта Димитровского моста

Мэрия Новосибирска завершает расторжение контракта с подрядчиком ремонта Димитровского моста. Об этом сообщил глава департамента транспорта Иосиф Кодалаев во время аппаратного совещания при мэре сегодня, 24 сентября.
— По Димитровскому мосту проводится претензионная работа. И на текущей неделе мы завершаем работу именно в части расторжения контракта. Привлекаем нового подрядчика на объект, — отметил чиновник.
Кто именно займется ремонтом огороженной полосы, пока неизвестно.
О том, что власти Новосибирска расторгают контракт с подрядчиком Димитровского моста, стало известно в середине сентября.
Ремонт моста вела компания «Дороги Сибири». Работы начали весной этого года. До 10 декабря подрядчику необходимо было отремонтировать среднюю полосу в сторону правого берега.
По данным сервиса «Контур.Фокус», строительная компания «Дороги Сибири» образована в 2019 году. Учредителями числятся Иван Тамошевич и Ольга Сазонова, на конец 2023 года выручка организации составила 166,6 миллиона рублей, чистая прибыль — 2,4 миллиона рублей.
На Октябрьском мосту ситуация обстоит лучше, объяснил Сергей Эпов, по низовой стороне подрядчик полностью уложил выравнивающий слой, остались тротуары, также в верховой стороне на трех пролетах необходимо уложить асфальт.