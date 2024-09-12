Пустое место: толпы болельщиков «Сибири» и вездесущая полиция — редакция НГС и нейросеть «открыли» станцию «Спортивная»

Когда новосибирцы смогут прокатиться до новой станции — загадка даже для мэрии Источник: Юрий Орлов / Городские порталы, Александр Ощепков / NGS.RU











За последние пару лет новосибирцы привыкли к новостям о переносе открытия станции «Спортивная». Точно сказать, почему она до сих пор не работает, сложно. Проблемы были и с графиком работ, и с заменой оборудования, и с документами. Несмотря на это, горожан обнадеживали, обещая открыть станцию до конца 2024 года. Но после новостей о расторжении контракта с подрядчиком и планах на поиск нового надежды на это все меньше. Поэтому НГС решил пофантазировать и представить, как сегодня уже должна была выглядеть «Спортивная», если бы начала принимать пассажиров.

Как готовили документы и «чесали затылки»

Строить «Спортивную» начали в 2019 году. Проблемы с документами были уже тогда: получить одобрение «Главгосэкспертизы» не получилось. Несмотря на это, работы по подготовке территории начали до завершения проверки документов.

— К сожалению, приходится признать, что с первой попытки получить экспертизу не удалось, но это рабочий момент. Получены замечания, произошла сейчас загрузка документации в электронном виде, она отправлена в Москву. Я ставлю задачу перед «УЗСПТС», нашим муниципальным предприятием, в августе получить экспертизу, — говорил Анатолий Локоть, который в 2019 году был мэром Новосибирска.

От «Спортивной» было бы удобно добираться не только до новой арены, но и до парка рядом с Обью Источник: Юрий Орлов / Городские порталы, Александр Ощепков / NGS.RU











«Спортивную» вместе с новой ледовой ареной собирались сдать к Молодежному чемпионату мира по хоккею, который был назначен на 2023 год. Поэтому работы планировали закончить в 2022 году.

— Срок окончательный — сентябрь 2022 года. Хотелось бы, чтобы ко Дню города можно было посмотреть станцию. Было бы красиво. Обсуждаем, насколько наши строители сумеют это сделать. Пока они чешут затылок. Посмотрим, — говорил Анатолий Локоть в ноябре 2021 года.

Но 1 марта 2022 года стало известно, что Международная федерация хоккея отменила соревнования в России. Несмотря на это, власти не отказались от своих планов и заявляли, что объект откроют в 2022 году. Но этого не произошло ни тогда, ни в 2023 году.

Смена руководства и суд

На станции уже установили турникеты и эскалаторы, но ходят там сегодня только рабочие Источник: Юрий Орлов / Городские порталы, Александр Ощепков / NGS.RU











Весной 2024 года проект станции все-таки получил положительное заключение «Главгосэкспертизы». В апреле власти заявляли, что на объекте заканчивают общестроительные и пуско-наладочные работы. Открыть станцию собирались в четвертом квартале 2024 года.

При этом меньше чем за год в компании «Метро Мир», которая выступает заказчиком строительства, сменилось три руководителя. В августе 2023 года место арестованного Александра Мысика 5 сентября занял Андрей Счастливый. Уже в июне стало известно, что на него завели уголовное дело, связанное с громким расследованием о «Сибирском Лас-Вегасе», а вскоре после этого Андрей Счастливый уехал в зону СВО. Подробнее об этом деле писал криминальный обозреватель НГС Павел Тиунов.

По информации сайта RusProfile, 18 июня исполняющим обязанности директора «Метро Мира» стал Вячеслав Денисенко. До этого он был владельцем компаний «Проектсибсервис» и «Вега». Первая занималась инженерно-техническим проектированием в промышленности и строительстве, вторая — добычей металлических руд. По состоянию на 2024 год обе компании ликвидированы.

Когда «Метро Миром» руководил Вячеслав Денисенко, предприятие расторгло контракт с подрядчиком строительства — компанией «СпецТрансСтрой». Это произошло 8 августа.

— Заказчик неоднократно переносил сроки окончания работ по контракту и увеличивал сумму аванса в связи с тем, что подрядчик не успевает закончить строительство объекта в установленный контрактом срок, — говорится в решении о расторжении контракта.

Генеральный директор «СпецТрансСтроя» Сергей Арапов заявлял, что компания обратится в суд: по его словам, из-за отсутствия экспертизы по смете заказчик не мог принять объект и оплатить работы.

На «Спортивной» новый для новосибирска тип платформы: во время ожидания поезда доступа к путям у пассажиров не будет — проемы закрываются Источник: Юрий Орлов / Городские порталы, Александр Ощепков / NGS.RU











19 августа директором «Метро Мира» стал Павел Ивахненко — бывший директор департамента по работе с операторами связи в сибирском филиале компании «Ростелеком». Этот филиал возглавлял и нынешний мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.

В сентябре стало известно, что срок ввода «Спортивной» в эксплуатацию станет известен после того, как смета объекта пройдет экспертизу и с новым подрядчиком заключат договор на работы. Развитием новосибирского метрополитена дальше будет заниматься новое МКУ «Управление заказчика транспортных и инженерных сооружений» — оно начало работать с 12 августа, учреждение возглавил бывший заместитель начальника «Сибуправтодора» Андрей Кебак. НГС связался ним, чтобы получить комментарий по ситуации со «Спортивной», но он отказался общаться со СМИ.

НГС направил запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска, чтобы выяснить, какие работы ведут на станции сейчас.