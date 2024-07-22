Счастливый бизнес: экс-глава «Метро МиР» внезапно ушел на СВО — таинственный предприниматель стал участником громкого скандала

В Сети есть только одна фотография Андрея Счастливого — в военной форме Источник: Юрий Орлов / Городские порталы











Его фотографию не найти в интернете, а аккаунтов в соцсетях по имени и фамилии не существует. Бывший руководитель скандально известного «Метро МиРа» Андрей Счастливый неожиданно появился в инфополе как глава муниципального предприятия и так же внезапно исчез после новостей о возбужденном против него уголовном деле, оставив о себе массу вопросов. Корреспондент НГС Павел Тиунов изучил доступную информацию о таинственном предпринимателе, выяснил, куда ведут его обширные связи и как скоро он может вернуться из зоны СВО.



Счастливый случай

Широко обсуждать фигуру Андрея Счастливого начали летом прошлого года, когда его назначили исполнять обязанности руководителя муниципального предприятия «Метро МиР». Организация известна как заказчик возведения станции метро «Спортивная», подрядчик на строительстве ледовой арены и участник громких коррупционных скандалов. К концу прошлого года на счету экс-главы предприятия Александра Мысика было уже четыре уголовных дела, ущерб по которым исчисляется сотнями миллионов рублей.



«Метро МиР» — муниципальное предприятие, которое принадлежит Департаменту транспорта мэрии Новосибирска. По информации сервиса «Контур.Фокус», в 2023 году выручка составила 780,9 миллиона рублей, чистая прибыль — 4,7 миллиона рублей.



Александра Мысика арестовали в ноябре 2022 года Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В журналистской среде кандидатура Андрея Счастливого, заменившего Мысика в кресле директора «Метро МиРа», вызвала недоумение. Его назначение не афишировали и подробно не комментировали, хотя обычно мэрия представляет краткую биографическую справку на каждого директора МУПа. Когда корреспонденты НГС спросили пресс-секретаря мэра Глеба Черепанова, правда ли, что «Метро МиРом» руководит некто Андрей Счастливый, тот заявил, что он работает уже второй месяц.

«Центр деловой жизни» писал, что Счастливый мало известен в кругах чиновников и предпринимателей и что «больше о нем знают в силовых структурах». Источник НГС, знакомый с ситуацией, назвал его «военным пенсионером».

Известно, что Андрею Счастливому 43 года, он окончил Новосибирский аграрный университет. Большая часть его жизни остается под завесой тайны.



Конфликт интересов?

Некоторое время Андрей Счастливый занимал должность заместителя директора МП «Метро МиР», а в июле 2023 года возглавил предприятие.



По данным сервиса «Контур.Фокус», в ноябре того же года в структуру новосибирских муниципально-коммерческих организаций включилась некто Мария Сергеевна Счастливая. Она вошла в состав владельцев учрежденной «Метро МиРом» компании — «Метромиркомплект», заполучив 20% от общей доли.

ООО «Метромиркомплект» зарегистрировано в 2020 году. Занимается производством пластмассовых изделий, используемых в строительстве. Основной учредитель — МП «МЕТРО МиР» (50%), директор — Никита Михайлов. Компания выступает как заказчик на поставку материалов по госконтрактам, закупка производится всегда у единственного поставщика. За всё время существования организации контрактов было заключено на 446 миллионов рублей. По итогам 2023 года компания зафиксировала выручку на уровне 34,9 миллиона рублей, прибыль — 5,2 миллиона рублей.



Мария Счастливая — опытный предприниматель из Тюмени и супруга Андрея Счастливого. В 2017–2019 годах она руководила местной компанией по продаже компьютерной техники, а затем ушла в собственный бизнес. В 2019 году женщина пополнила состав учредителей сразу двух компаний: «Анлим-Сервис» и «Анлим-Софт», которые занимаются сопровождением компьютерных систем и разработкой программного обеспечения.

ООО «Анлим-Сервис» зарегистрировано в 2019 году. Учредители — Максим Овсянников (80%) и Мария Счастливая (20%), директор — Ринат Аитов. По итогам 2023 года компания зафиксировала выручку на уровне 112 миллионов рублей, прибыль — 19 миллионов рублей.

ООО «Анлим-Софт» зарегистрировано в 2017 году. Учредители — Дмитрий Клиросов и Мария Счастливая, директор — Мария Счастливая. По итогам 2023 года компания зафиксировала выручку на уровне 20 миллионов рублей, прибыль — 5,3 миллиона рублей.

Заказчик строительства «Спортивной» — «Метро МиР» (экс-глава — Андрей Счастливый), субподрядчик — «Акви Технолоджи» (соучредитель — Мария Счастливая) Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В августе 2023 года Мария Счастливая стала совладелицей ООО «Акви Технолоджи», которая продает компьютеры и связанные с ними устройства. Особенность этой тюменской компании в том, что она тесно связана с оборудованием новосибирской станции метро «Спортивная», заказчиком возведения которой является «Метро МиР».

ООО «Акви Технолоджи» зарегистрировано в 2008 году. Учредители — Дмитрий Клиросов, Мария Счастливая и Галина Рязанова. По итогам 2023 года компания зафиксировала выручку на уровне 364,5 миллиона рублей, прибыль — 24,9 миллиона рублей. Информации об участии компании в госзакупках нет.

«Акви Технолоджи» упоминается в пресс-релизе генподрядчика строительства станции метро «Спортивная» компании «СпецТрансСтрой» как организация, которая изготовила и установила оборудование системы контроля температуры на станции.

Известно, что бизнес-партнер Счастливой Дмитрий Клиросов в 2021 году присутствовал на рабочем совещании в «Метро МиРе», при этом в протоколе мероприятия (имеется в распоряжении редакции) он был отмечен как советник первого заместителя мэра Новосибирска.



Личность Дмитрия Клиросова достойна отдельного внимания. Тюменские СМИ называют его сыном экс-руководителя управления Федеральной налоговой службы (ФНС) по Тюменской области Тамары Зыковой. В марте 2019 года она лишилась должности, а в мае ее осудили за превышение должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ). Следователи выяснили, что Зыкова «на бумаге» выполнила прогнозный план региональной ФНС по поступлению платежей в бюджет, в то время как в реальности добиться таких показателей не удалось. После того как Тамара Зыкова подала в налоговую службу декларацию о сборах, где указала, что региональная налоговая выполнила прогнозный план, в ФНС выписали приказ о премировании тюменской налоговой на сумму 1,8 миллиона рублей. Сама Тамара Зыкова в виде премии получила 88 тысяч рублей. Суд признал ее виновной и назначил штраф в размере 50 тысяч рублей.

Отец Дмитрия Клиросова Евгений в 2016 году был осужден на 6 лет колонии общего режима за растрату в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и злостное неисполнение решений суда. По материалам дела, будучи руководителем управляющей компании, Евгений Клиросов присвоил из кассы более 1,6 миллиона рублей, а также потратил деньги организации (796 тысяч рублей) на аренду Infiniti QX56, на которой передвигался по своим делам. Кроме того, следователи выяснили, что Евгений Клиросов не исполнил 14 судебных решений, по которым управляющая компания должна была перечислить более 30,9 миллиона рублей в пользу ресурсоснабжающей организации.

Чемодан, вокзал, СВО

В июне 2024 года стало известно, что на Андрея Счастливого завели уголовное дело. При этом преследование не связано с работой в «Метро МиРе», а уходит корнями в громкое расследование о сети подпольных казино в Новосибирске, которое журналисты окрестили делом о «Сибирском Лас-Вегасе».



Счастливого обвинили в посредничестве при передаче взяток на общую сумму 1 миллион рублей. По версии следствия, он передавал деньги от владельцев незаконных игорных клубов «полицейской крыше». Источник НГС, знакомый с ситуацией, отмечал, что Андрей Счастливый был тесно связан с начальником отдела экономической безопасности и противодействия коррупции (ОЭБиПК) Заельцовского района Максимом Абрамовым и начальником ОЭБиПК Железнодорожного района Виталием Монастыревым. Оба сегодня находятся в СИЗО по обвинению во взяточничестве (ст. 290 УК РФ).

Примечательно, что очень скоро после возбуждения уголовного дела Андрей Счастливый уехал в зону СВО, воспользовавшись актуальным сегодня правом подследственного. В результате расследование было приостановлено, а впоследствии может быть и вовсе прекращено: в случае если Счастливый получит госнаграду, утратит здоровье или закончится СВО.



Может, фейк?

Мария Счастливая в беседе с корреспондентом НГС отметила, что в ее замужестве нет никакой тайны. При этом предпринимательница подчеркнула, что они расписались уже после того, как Андрей Счастливый сложил полномочия главы «Метро МиРа».



— У компании «Акви Технолоджи» контрактов в компании «Метро МиР» никаких не было. Всё можно посмотреть в открытых источниках. Ну познакомились два человека, влюбились друг в друга, мне что нужно было сделать? Закрыть все свои бизнесы? — выразила недоумение Мария Счастливая на вопрос о возможном конфликте интересов.

Сегодня Андрей Счастливый находится в зоне проведения СВО Источник: Елена Гурьянова / NGS.RU, «Право на Лево» / tg.me











Участие в компании «Метромиркомплект» предпринимательница объяснила попыткой инвестировать в нее деньги. По ее словам, такое решение было принято с намерением развить новое направление бизнеса, но в какой-то момент женщина поняла, что не сможет найти силы на еще один проект, и вышла из состава учредителей компании.



— Я попробовала, поняла, что у меня просто не хватит ресурсов для того, чтобы еще одну компанию развивать. Мы тогда с Андреем Александровичем не были в браке, — пояснила Мария Счастливая.

По словам предпринимательницы, ее брак с Андреем Счастливым был зарегистрирован в мае 2024 года. По данным сервиса «Контур.Фокус», Мария Счастливая вышла из состава учредителей ООО «Метромиркомплект» также в мае 2024 года.

Дмитрий Клиросов в беседе с корреспондентом НГС подтвердил, что у «Акви Технолоджи» не было прямых контрактов с «Метро МиРом». Компания, по его словам, является субподрядчиком на строительстве станции метро «Спортивная». При этом он не смог сразу пояснить, почему на совещании в 2021 году его представили как советника первого заместителя мэра Новосибирска.

— Может, они опечатку какую-то сделали? Либо это документ какой-то, может, фейковый. Может, разговоры велись, что мы как компания выступали с точки зрения технологичности и инжиниринга, и, соответственно, какие-то вещи, может быть, объясняли, поясняли, — предположил предприниматель.

Дмитрий Клиросов после разговора с корреспондентом НГС попросил не публиковать его комментарии, попросив направить на электронный адрес «Акви Технолоджи» официальный запрос. В целях сохранения объективности редакция публикует выдержки из разговора с предпринимателем, пользуясь правом, предоставленным законом о СМИ.

В апреле 2024 года омская фирма потребовала банкротства МП «Метро МиР». Новосибирская организация задолжала более 21 миллиона рублей. Подано 5 исков к муниципальному предпприятию.