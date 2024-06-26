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Криминал Не такой уж Счастливый: экс-глава «Метро Мира» попал под следствие — его связывают с нелегальными казино

Не такой уж Счастливый: экс-глава «Метро Мира» попал под следствие — его связывают с нелегальными казино

Андрея Счастливого обвиняют в том, что он за вознаграждение передавал деньги от игровых клубов полицейским

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Сумма взяток полицейским превысила 1 миллион рублей

Бывший руководитель новосибирского «Метро Мира» Андрей Счастливый попал под уголовное дело. Его подозревают в передаче денег от подпольных игровых клубов сотрудникам полиции. Информацию об этом НГС подтвердил источник, знакомый с ситуацией.

По данным источника НГС, следственный комитет возбудил дело в отношении Счастливого по статье «Посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере». Бывший руководитель «Метро Мира», по версии следствия, за вознаграждение передавал деньги от организаторов подпольных игровых клубов сотрудникам полиции, а именно Максиму Абрамову, начальнику управления службы экономической безопасности и противодействия коррупции (ОЭБиПК) Заельцовского района и Виталию Монастыреву, начальнику ОЭБиПКа Железнодорожного района.

Общая сумма взяток превышает 1 миллион рублей. За деньги полицейские обещали покровительство игровым клубам и непривлечение к уголовной ответственности.

Андрей Счастливый начал руководить «Метро Миром» в августе прошлого года, он мало известен в кругах чиновников и предпринимателей, больше о Счастливом знают в силовых структурах. Он занял место Александра Мысика, на который был задержан в конце 2022 года. Сейчас, по данным сервиса «Контур.Фокус», обязанности директора предприятия с 18 июня 2024 года исполняет Вячеслав Денисенко.

«Метро Мир» — муниципальное предприятие, которое принадлежит Департаменту транспорта мэрии Новосибирска. По информации сервиса «Контур.Фокус», на конец 2023 года выручка составила 780,9 миллиона рублей, чистая прибыль — 4,7 миллиона рублей. Предприятие выступает заказчиком строительства станции метро «Спортивная» и других объектов в городе.

Сам Александр Мысик сейчас находится под следствием. Против него возбудили три уголовных дела. Чиновника обвиняют в превышении полномочий. По данным следствия, вместе с начальником службы организации строительства Сергеем Долгушиным он решил сэкономить деньги при строительстве дороги от пляжа «Наутилус» до нового ЛДС за счет инженерных решений и материалов. В марте Александра Мысика отпустили под домашний арест.

Кстати, мэр уже подписала постановление о создании учреждения, которое заменит МП «Метро Мир». Ранее губернатор заявлял, что доверие у властей к «Метро Миру» пропало.

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Андрей Счастливый МП Метро МиР Игровые клубы
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