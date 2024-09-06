Выехал на встречку с пассажирам: видео, за которое уволили водителя автобуса в Новосибирске

Водитель является гражданином Кыргызстана Источник: «Инцидент Новосибирск» / «ВКонтакте»











В Новосибирске за опасные маневры уволили водителя автобуса №227. Об этом НГС рассказали представители перевозчика ООО «Автострада».

Речь идёт о водителе, который на улице Оловозаводской водитель пересек сплошную линию и выехал на встречную полосу. Пассажирам он объяснял, что торопится.

Представители перевозчика — ООО «Автострада» — рассказали НГС, что за грубое нарушение трудовой дисциплины и правил дорожного движения водитель уволен из организации. Произошло это сегодня, 6 сентября.

Источник: «Инцидент Новосибирск» / «ВКонтакте»

Ситуацию корреспонденту НГС прокомментировали в областном Минтрансе. В пресс-службе министерства заявили, что подготовили обращение в Госавтоинспекцию для принятия мер.

— К сожалению, такие нарушения не могут быть основанием для расторжения контракта с перевозчиком, так как не предусмотрены положениями договора, — объяснили в Минтрансе.

В Госавтоинспекции рассказали, что водитель автобуса является гражданином Кыргызстана. Его доставили в отдел и составили административный протокол по части 4 статьи 12.15 КоАП РФ «Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона».