Собрался «паровозик»: троллейбус спровоцировал массовое ДТП на Станционной — видео

В аварию попали пять машин, один из водителей скрылся Источник: ГАИ Новосибирска











В Ленинском районе Новосибирска на улице Станционной произошло массовое ДТП с участием троллейбуса №29. Информация о происшествии опубликована в сообществе «АСТ-54» в социальной сети «Вконтакте».

Авария произошла около 16 часов в пятницу, 30 августа, столкнулись троллейбус, «Газель» съемочной группы программы «Вести Новосибирск», седан Toyota Avensis и кроссовер Hyundai Creta.

— Водитель «Газели» получил травмы, его госпитализировали медики с подозрением на вывих шейных позвонков, — рассказали очевидцы в паблике.

Автомобили выстроились под пролетом строящегося моста Источник: АСТ-54, vk.com

В отделе пропаганды ГАИ по Новосибирску сообщили, что в аварию попали пять автомобилей. Троллейбус №29 двигался по улице Станционной в сторону площади Энергетиков и врезалась в попутную «Газель». Та, в свою очередь, столкнулась с Toyota Avensis, а эта иномарка врезалась в едущую впереди Hyundai Creta.

— После этого Hyundai Creta столкнулась с неустановленным автомобилем, двигавшимся в попутном направлении, который скрылся с места ДТП, — рассказали в ГАИ.

В момент столкновения в троллейбусе находились 15 человек. Информация о пострадавших и характере травм уточняется.