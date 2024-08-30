НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+18°C

Сейчас в Новосибирске
Погода+18°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +18

1 м/c,

ю-з.

 748мм 68%
Подробнее
3 Пробки
USD 91,45
EUR 101,77
Уголовное дело из-за забора
Как хотят перестроить центр
Ваше мнение о работе
Распродают точки на фуд-кортах
Школьница спасла семью от пожара
Что надеть на линейку
Мы в Telegram
Происшествия Собрался «паровозик»: троллейбус спровоцировал массовое ДТП на Станционной — видео

Собрался «паровозик»: троллейбус спровоцировал массовое ДТП на Станционной — видео

В аварию попали пять машин, один из водителей скрылся

890
3 комментария

В аварию попали пять машин, один из водителей скрылся

В Ленинском районе Новосибирска на улице Станционной произошло массовое ДТП с участием троллейбуса №29. Информация о происшествии опубликована в сообществе «АСТ-54» в социальной сети «Вконтакте».

Авария произошла около 16 часов в пятницу, 30 августа, столкнулись троллейбус, «Газель» съемочной группы программы «Вести Новосибирск», седан Toyota Avensis и кроссовер Hyundai Creta.

— Водитель «Газели» получил травмы, его госпитализировали медики с подозрением на вывих шейных позвонков, — рассказали очевидцы в паблике.

Автомобили выстроились под пролетом строящегося моста

В отделе пропаганды ГАИ по Новосибирску сообщили, что в аварию попали пять автомобилей. Троллейбус №29 двигался по улице Станционной в сторону площади Энергетиков и врезалась в попутную «Газель». Та, в свою очередь, столкнулась с Toyota Avensis, а эта иномарка врезалась в едущую впереди Hyundai Creta.

— После этого Hyundai Creta столкнулась с неустановленным автомобилем, двигавшимся в попутном направлении, который скрылся с места ДТП, — рассказали в ГАИ.

В момент столкновения в троллейбусе находились 15 человек. Информация о пострадавших и характере травм уточняется.

Ранее днем массовое ДТП произошло на Советском шоссе. В аварии столкнулись четыре автомобиля, одна из них превратилась в груду металла.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU
ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
Гость
30 августа 2024, 19:56
Троллейбус №29 двигался по улице Станционной в сторону площади Энергетиков и врезалась в попутную «Газель». площадь врезалась?
Гость
30 августа 2024, 20:10
Верните маршрутку #18 на прежний маршрут!!! Троллейбусы опасны!!!
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Ведут себя как животные»: студентка объяснила, почему носит оверсайз и боится быть красивой
Анонимное мнение
Мнение
Спела с Тимберлейком и исполнила мечту мужа: как россиянка отдохнула в Амстердаме
Анонимное мнение
Мнение
«Вам звонят из горсуда»: мошенники придумали новый хитрый способ выманить деньги
Петр Волосников
юрист
Мнение
«У многих пластические операции»: скрипачка рассказала, как на самом деле живут в Саудовской Аравии
Анна Аберле
музыкант из Тюмени
Мнение
«Сумерки» на максималках: как ремейк культового «Ворона» превратил нео-нуарную супергероику в сахар с кровью
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства

Alex,38

Marco,33

Тимофей,43

Вера,47

Серж,58

Dn7,36

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Продленка для начальной школы от SOLOMON PLUS

10 000 ₽

Добавить объявление