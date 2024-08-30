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Происшествия Массовое ДТП на Советском шоссе — одна из машин превратилась в груду металла

Массовое ДТП на Советском шоссе — одна из машин превратилась в груду металла

В аварии столкнулись четыре автомобиля

2 423
9 комментариев

АСТ-54 / Vk.com

Сегодня утром, 30 августа, в Новосибирске произошло ДТП с участием четырёх автомобилей. Об этом сообщает группа «АСТ-54» во «ВКонтакте».

— Не менее 4 автомобилей столкнулись на Советском шоссе, судя по повреждениям автомобилей, удар был довольно сильный, — говорится в сообщении.

Машинам явно потребуется дорогостоящий ремонт

Но фотографиях видно, что в результате ДТП одна из машин превратилась в груду металла. Кроме того, одним из участников аварии является белый Land Cruiser, на котором нет номеров. О пострадавших очевидцы не сообщали.

Непонятно, был ли автомобиль без номеров изначально, либо же табличка оторвалась во время ДТП

В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области редакции НГС пояснили, что ДТП было оформлено с материальным ущербом. Пострадавших нет.

В случае появления дополнительных подробностей материал будет дополнен.

Ранее НГС писал, что в Новосибирской области водитель легковушки погиб после столкновения с грузовиком.

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Новосибирск ДТП Автомобили Авария Советское шоссе
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Комментарии
9
248332
30 августа 2024, 13:30
Увадаемое ГИБДД, вот и выясниие заодно почему Крузак без номеров, разумеется с назначением ему максимального штрафа. Достали эти...
Гость
30 августа 2024, 13:01
На ровном месте произошла ситуация самовыпиливания недостойных.
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