Массовое ДТП на Советском шоссе — одна из машин превратилась в груду металла

АСТ-54 / Vk.com Источник: ДТП произошло утром











Сегодня утром, 30 августа, в Новосибирске произошло ДТП с участием четырёх автомобилей. Об этом сообщает группа «АСТ-54» во «ВКонтакте».

— Не менее 4 автомобилей столкнулись на Советском шоссе, судя по повреждениям автомобилей, удар был довольно сильный, — говорится в сообщении.

Машинам явно потребуется дорогостоящий ремонт Источник: АСТ-54 / Vk.com











Но фотографиях видно, что в результате ДТП одна из машин превратилась в груду металла. Кроме того, одним из участников аварии является белый Land Cruiser, на котором нет номеров. О пострадавших очевидцы не сообщали.

Непонятно, был ли автомобиль без номеров изначально, либо же табличка оторвалась во время ДТП Источник: АСТ-54 / Vk.com











В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области редакции НГС пояснили, что ДТП было оформлено с материальным ущербом. Пострадавших нет.

В случае появления дополнительных подробностей материал будет дополнен.