Массовое ДТП на Советском шоссе — одна из машин превратилась в груду металла

Сегодня утром, 30 августа, в Новосибирске произошло ДТП с участием четырёх автомобилей. Об этом сообщает группа «АСТ-54» во «ВКонтакте».
— Не менее 4 автомобилей столкнулись на Советском шоссе, судя по повреждениям автомобилей, удар был довольно сильный, — говорится в сообщении.
Но фотографиях видно, что в результате ДТП одна из машин превратилась в груду металла. Кроме того, одним из участников аварии является белый Land Cruiser, на котором нет номеров. О пострадавших очевидцы не сообщали.
В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области редакции НГС пояснили, что ДТП было оформлено с материальным ущербом. Пострадавших нет.
В случае появления дополнительных подробностей материал будет дополнен.
Ранее НГС писал, что в Новосибирской области водитель легковушки погиб после столкновения с грузовиком.