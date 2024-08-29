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Происшествия Смертельное ДТП: водитель легковушки погиб после столкновения с грузовиком — жуткие фото с новосибирской трассы

Смертельное ДТП: водитель легковушки погиб после столкновения с грузовиком — жуткие фото с новосибирской трассы

Иномарка вылетела на встречную полосу

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20 комментариев

За рулем Honda находился 23-летний парень

В Барабинском районе Новосибирской области произошло смертельное ДТП — водитель Honda Accord погиб в столкновении с грузовиком Dongfeng. Еще одна пассажирка получила травмы.

Из сообщения областной Госавтоинспекции следует, что трагедия произошла 29 августа примерно 8:20 утра на 1 126 километре трассы Р-254 «Иртыш».

23-летний водитель Honda, двигаясь со стороны Новосибирска в сторону Омска, при обгоне выехал на полосу встречного движения и врезался в грузовик под управлением 50-летнего мужчины.

Автомобиль превратился в груду металла

В результате аварии водитель легковушки скончался в карете скорой помощи. Его 20-летняя пассажирка получила травмы различной степени тяжести и была госпитализирована.

На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа — устанавливаются все подробности и обстоятельства произошедшего.

Ранее НГС писал, что в Новосибирске начали судить водителя за смертельное ДТП на Октябрьском мосту.

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Новосибирская область Барабинский район ДТП ГИБДД Происшествия
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Комментарии
20
Barmaleя
29 августа 2024, 12:54
Классика жанра: при обгоне выехал на встречку.
Гость
29 августа 2024, 12:40
Корона, смотрю на фото, слетела у мажора. Ничуть не жаль. Пострадавшей барыне выздоровления не желаю - в 00е дети рождались только у таких же мажоров, новых русских.
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