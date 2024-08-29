Смертельное ДТП: водитель легковушки погиб после столкновения с грузовиком — жуткие фото с новосибирской трассы

В Барабинском районе Новосибирской области произошло смертельное ДТП — водитель Honda Accord погиб в столкновении с грузовиком Dongfeng. Еще одна пассажирка получила травмы.
Из сообщения областной Госавтоинспекции следует, что трагедия произошла 29 августа примерно 8:20 утра на 1 126 километре трассы Р-254 «Иртыш».
23-летний водитель Honda, двигаясь со стороны Новосибирска в сторону Омска, при обгоне выехал на полосу встречного движения и врезался в грузовик под управлением 50-летнего мужчины.
В результате аварии водитель легковушки скончался в карете скорой помощи. Его 20-летняя пассажирка получила травмы различной степени тяжести и была госпитализирована.
На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа — устанавливаются все подробности и обстоятельства произошедшего.
Ранее НГС писал, что в Новосибирске начали судить водителя за смертельное ДТП на Октябрьском мосту.