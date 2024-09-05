«Пассажиры чуть с кресел не падали»: опасные маневры водителя автобуса в Новосибирске попали на видео

Пассажиры не оценили маневров водителя Источник: «Инцидент Новосибирск» / «ВКонтакте»











Водитель автобуса №227 в Новосибирске нарушил правила дорожного движения, объясняя это тем, что торопится. Об этом сообщили очевидцы в группе «Инцидент Новосибирск» во «ВКонтакте».

По словам подписчика, инцидент произошел 5 сентября примерно в 08:00. На улице Оловозаводской водитель пересек сплошную линию и выехал на встречную полосу.

— Доехал до светофора на пересечении с улицей Тюменской. Повернув, высадил пассажиров с левого ряда и продолжил движение по встречной полосе до конечной остановки. На протяжении всего маршрута водитель маневрировал так, что пассажиры чуть с кресел не падали, — говорится в сообщении группы.

По словам подписчика, водитель заявил, что торопится.

Источник: «Инцидент Новосибирск» / «ВКонтакте»

По информации сайта госзакупок, перевозчик этого маршрута — ООО «Автострада». Контракт на осуществление перевозок заключили с министерством транспорта в 2023 году. На момент написания материала дозвониться до организации не удалось. НГС направил официальный запрос компании и региональному минтрансу.

По информации сервиса «RusProfile», ООО «Автострада» было зарегистрировано в 2010 году. Учредитель и руководитель организации — Константин Смышляев. Основной вид деятельности компании — регулярные перевозки пассажиров автобусами в городском и пригородном сообщении. На конец 2023 года выручка компании составила 105 миллионов рублей, чистая прибыль — 14 миллионов рублей.