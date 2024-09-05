НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+12°C

Сейчас в Новосибирске
Погода+12°

пасмурно, дождь

ощущается как +11

3 м/c,

с-в.

 744мм 89%
Подробнее
5 Пробки
USD 88,93
EUR 98,07

Двор на Котовского скатывается в яму - видео

Дарим билеты на концерт
Ваше мнение о работе
Рюкзак в леднике
Крутой бизнес России
Застройщик бросил семьи с долгами
Обзор хороших детсадов
Ожил долгострой возле «Ауры»
Пропал после микроинсульта
Мы в Telegram
Дороги и транспорт «Пассажиры чуть с кресел не падали»: опасные маневры водителя автобуса в Новосибирске попали на видео

«Пассажиры чуть с кресел не падали»: опасные маневры водителя автобуса в Новосибирске попали на видео

Причиной могла стать спешка

2 769
15 комментариев

Пассажиры не оценили маневров водителя

Водитель автобуса №227 в Новосибирске нарушил правила дорожного движения, объясняя это тем, что торопится. Об этом сообщили очевидцы в группе «Инцидент Новосибирск» во «ВКонтакте».

По словам подписчика, инцидент произошел 5 сентября примерно в 08:00. На улице Оловозаводской водитель пересек сплошную линию и выехал на встречную полосу.

— Доехал до светофора на пересечении с улицей Тюменской. Повернув, высадил пассажиров с левого ряда и продолжил движение по встречной полосе до конечной остановки. На протяжении всего маршрута водитель маневрировал так, что пассажиры чуть с кресел не падали, — говорится в сообщении группы.

По словам подписчика, водитель заявил, что торопится.

По информации сайта госзакупок, перевозчик этого маршрута — ООО «Автострада». Контракт на осуществление перевозок заключили с министерством транспорта в 2023 году. На момент написания материала дозвониться до организации не удалось. НГС направил официальный запрос компании и региональному минтрансу.

По информации сервиса «RusProfile», ООО «Автострада» было зарегистрировано в 2010 году. Учредитель и руководитель организации — Константин Смышляев. Основной вид деятельности компании — регулярные перевозки пассажиров автобусами в городском и пригородном сообщении. На конец 2023 года выручка компании составила 105 миллионов рублей, чистая прибыль — 14 миллионов рублей.

Ранее НГС писал о том, как новосибирцы часами ждут автобусы, которые должны прийти через 5 минут.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU
ПО ТЕМЕ
Новосибирск Автобус Нарушение ПДД Транспорт
Лайк
LIKE2
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED5
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
18
Мон@шка60+
5 сентября 2024, 14:35
Ценнейший специалист пытался убавить количество коренных новосибирцев?
274444392
5 сентября 2024, 14:41
Рафик за рулём?
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
Как в Новосибирске, но с душой: Стас Соколов — о том, как и почему томский гастрофестиваль оказался лучше «столичного»
Анонимное мнение
Мнение
Горячие страсти в холодной политике: секс-колумнистка НГС — о предвыборных баталиях в новосибирском Академгородке
Анонимное мнение
Мнение
Спела с Тимберлейком и исполнила мечту мужа: как россиянка отдохнула в Амстердаме
Анонимное мнение
Мнение
Ракам — курортный роман, Рыбам — любовная рутина: таро-гороскоп на сентябрь для всех знаков Зодиака
Анонимное мнение
Мнение
«Как-то она прятала перепившего ученика в шкафу»: журналист — о звонке любимому учителю
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства

Любовь,48

Крис,31

Амир,37

Евгений,39

ALIEN,53

Екатерина,33

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Склад индивидуального хранения вещей физических и юридических лиц

940 ₽

Продленка для начальной школы от SOLOMON PLUS

10 000 ₽

Добавить объявление