«Ям все равно хватает»: на Димитровском мосту отремонтировали дорогу — смотрим на результат

На мосту продолжается ремонт полосы Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











На Димитровском мосту провели ямочный ремонт. Об этом НГС сообщили в пресс-службе мэрии Новосибирска. На прошлой неделе обновили дорогу со стороны левого на правый берег, а в ночь с 3 на 4 сентября — с правого на левый берег.

Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков проехал по мосту и увидел, что ямы на мосту все равно остались.

Некоторые участки с ямами отремонтировали Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











— На мосту в сторону правого берега много ям, частично их залатали, но выбоин все равно хватает, — рассказал Александр Ощепков.

По информации мэрии Новосибирска, ремонт выполняет подрядчик, который делает реконструкцию моста, то есть «Дороги Сибири». В июне заменили изношенное асфальтобетонное покрытие на площади 10,8 тысяч квадратных метров. До 1 сентября отремонтировали 1,1 тысячи квадратных метров.

— Покрытие на оставшихся дефектных полосах будет восстанавливаться в течение всего хода ремонта, — добавили в мэрии Новосибирска.

Во время дождя ямы превращаются в глубокие лужи Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











На некоторых участках видно свежий ремонт Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Часть работ на объекте должны закончить в 2025 году Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В конце августа корреспонденты НГС прошлись по мосту и увидели ямы шириной в полметра, из-за которых появлялись пробки.