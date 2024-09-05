«Ям все равно хватает»: на Димитровском мосту отремонтировали дорогу — смотрим на результат

На Димитровском мосту провели ямочный ремонт. Об этом НГС сообщили в пресс-службе мэрии Новосибирска. На прошлой неделе обновили дорогу со стороны левого на правый берег, а в ночь с 3 на 4 сентября — с правого на левый берег.
Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков проехал по мосту и увидел, что ямы на мосту все равно остались.
— На мосту в сторону правого берега много ям, частично их залатали, но выбоин все равно хватает, — рассказал Александр Ощепков.
По информации мэрии Новосибирска, ремонт выполняет подрядчик, который делает реконструкцию моста, то есть «Дороги Сибири». В июне заменили изношенное асфальтобетонное покрытие на площади 10,8 тысяч квадратных метров. До 1 сентября отремонтировали 1,1 тысячи квадратных метров.
— Покрытие на оставшихся дефектных полосах будет восстанавливаться в течение всего хода ремонта, — добавили в мэрии Новосибирска.
В конце августа корреспонденты НГС прошлись по мосту и увидели ямы шириной в полметра, из-за которых появлялись пробки.
Недавно планы по ремонту Димитровского моста снова поменялись. В этом году подрядчик отремонтирует одну полосу, в следующем — все остальные. Изначально компания должна была починить все полосы в сторону правого берега за год.