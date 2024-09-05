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Дороги и транспорт эксклюзив «Ям все равно хватает»: на Димитровском мосту отремонтировали дорогу — смотрим на результат

«Ям все равно хватает»: на Димитровском мосту отремонтировали дорогу — смотрим на результат

На этом участке регулярно собираются пробки

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4 комментария

На мосту продолжается ремонт полосы

На Димитровском мосту провели ямочный ремонт. Об этом НГС сообщили в пресс-службе мэрии Новосибирска. На прошлой неделе обновили дорогу со стороны левого на правый берег, а в ночь с 3 на 4 сентября — с правого на левый берег.

Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков проехал по мосту и увидел, что ямы на мосту все равно остались.

Некоторые участки с ямами отремонтировали

— На мосту в сторону правого берега много ям, частично их залатали, но выбоин все равно хватает, — рассказал Александр Ощепков.

По информации мэрии Новосибирска, ремонт выполняет подрядчик, который делает реконструкцию моста, то есть «Дороги Сибири». В июне заменили изношенное асфальтобетонное покрытие на площади 10,8 тысяч квадратных метров. До 1 сентября отремонтировали 1,1 тысячи квадратных метров.

— Покрытие на оставшихся дефектных полосах будет восстанавливаться в течение всего хода ремонта, — добавили в мэрии Новосибирска.

Во время дождя ямы превращаются в глубокие лужи

На некоторых участках видно свежий ремонт

Часть работ на объекте должны закончить в 2025 году

В конце августа корреспонденты НГС прошлись по мосту и увидели ямы шириной в полметра, из-за которых появлялись пробки.

Недавно планы по ремонту Димитровского моста снова поменялись. В этом году подрядчик отремонтирует одну полосу, в следующем — все остальные. Изначально компания должна была починить все полосы в сторону правого берега за год.

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Мост Новосибирск Ремонт Ямы
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Комментарии
5
эника
5 сентября 2024, 15:09
c 3 на 4 с правого на левый? да я лично вчера там ехала с правого на левый там правого ряда просто нет, он в хлам разрушен
Гость
5 сентября 2024, 15:03
И так сойдёт
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