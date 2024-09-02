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Дороги и транспорт подробности «Жалко время»: новосибирцы признались, сколько минут проводят в дороге на работу — грустная статистика

«Жалко время»: новосибирцы признались, сколько минут проводят в дороге на работу — грустная статистика

Больше половины жителей города добираются до работы от 40 до 60 минут

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24 комментария

Пробки — вечная проблема для Новосибирска

Новосибирцы признались, сколько времени тратят на дорогу до работы. Опрос провели аналитики кикшеринга «МТС Юрент» с помощью онлайн-анкетирования в крупных городах России, в том числе и в Новосибирске. Они опросили 1257 человек в возрасте от 18 до 55 лет. Выяснилось, что у большинства опрошенных жителей Новосибирска на дорогу до работы уходит не менее 40 минут.

– 53% новосибирцев добираются до работы от 40 до 60 минут. Только каждый восьмой (13%) добирается до работы 20 минут или меньше. У 21% дорога занимает от 20 до 40 минут, а у 13% – 60-80 минут, – отметили эксперты.

Сколько новосибирцы тратят на дорогу до работы

Опрос показал, что для большинства новосибирцев время – ценный ресурс. 72% заявили о том, что не готовы долго добираться до работы. Больше всего горожан раздражают в пути пробки (49%), задержки общественного транспорта (28%) и очереди (15%).

Еще новосибирцы жалеют, что тратят свое время на просмотр видео в интернете (34%) или телевизора (28%), «залипание» в соцсетях (20%) а также на онлайн-игры (18%). По оценкам респондентов, 7% впустую тратят ежемесячно от 10 до 20 часов, а 25% – от 5 до 10 часов.

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Ранее НГС писал о том, как архитекторы хотят развивать Новосибирск. В том числе специалисты высказали идею борьбы с пробками в городе.

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Комментарии
25
TheBestOfTheBestOfTheBest
2 сентября 2024, 08:39
Это ладно на работу вы опаздываете, через эти пробки ещё и скорые опаздывают. Одни чинуши с сопровождением у нас везде проскакивают.
shamank331
2 сентября 2024, 08:36
что то скромные показатели, например мне на машине надо без нарушения ПДД ехать от дома на работу 35-40 минут, но когда мне приходится ехать к 9 утра или с 17 до 19 часов, то с пробками и заторами я только по левому берегу к бугринскому мосту бывает 60 минут еду, общее время дороги более 1.5 часа занимает, с работы так-же, если в пиковое вовремя сменился и после 7 утра поехать домой, то два часа со стояловом гарантированы.
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