«На Большевичке пробки, а на Оби — нет»: трасса на реке и центр в каждом районе — как архитекторы хотят развивать Новосибирск

Эксперты в сфере градпланирования и архитектуры обсудили развитие Новосибирска и агломерации в целом. Звучали предложения о создании нескольких центральных точек притяжения, увеличении внимания к Оби и включении соседних поселков и городов в общее развитие мегаполиса. НГС побывал на обсуждении, читайте в материале, о чем говорили специалисты и почему речной транспорт все никак не получается развивать.
Новосибирск и спутники
27 сентября эксперты «Дней архитектуры» в Новосибирске собрались на пленарной дискуссии «Мастер-план города: новые вызовы и задачи». Поговорить о мастер-плане Новосибирска решили после заявления Владимира Путина о том, что необходимо разработать соответствующие документы для 200 городов, чтобы понимать, как развивать их территории в будущем. Какие именно города смогут получить такой проект развития за федеральный счет, пока не известно, но поучаствовать в программе хочет и Новосибирск, и Бердск.
Бердск, например, решили развивать как курортный город, но мэр Роман Бурдин объяснял НГС, что столкнулся с хаосом. Компании, по его словам, просто хотят получить землю для строительства гостиниц, но дальнейшее развитие территории непонятно. Для этого и нужен документ, который закрепит, какие участки стоит отдать инвесторам и что стоит развивать вокруг.
Как объяснил управляющий партнер ИТН «Урбаника» Фёдор Коньков, практика планирования несколько лет назад была построена на негосударственном заказе. Занимались этим группы застройщиков, крупные корпорации, такие как «Русал» и «Норникель». Своих задач компании достигали, но мастер-план власти не считали своим и не развивали территории по предоставленному документу.
В последние три года все изменилось: федералы сначала заказали мастер-планы для городов Дальневосточного федерального округа, после — для арктических населенных пунктов. Скоро появится документ и для еще 200 городов.
Освободить центр
Руководитель группы S2, председатель Новосибирского союза архитекторов Пётр Долнаков предложил развивать Новосибирск сразу в совокупности с соседними территориями: например, обратить внимание на поселки Краснообск, Садовый, город Обь и другие. Это, отмечает эксперт, поможет создать общую концепцию агломерации.
Как добавил позже один из присутствующих экспертов, такой подход важен, чтобы соседние города не превратились в неблагополучные пригороды, вроде Мурино и Кудрово под Санкт-Петербругом.
— Новосибирск и область развиваются разнонаправленно. Например, город Обь преобразуется в перспективе в авиаполис, там развивается транспортно-логистический парк. Не учитывать этого нельзя, — согласился Пётр Долнаков.
Уже сейчас комплексное развитие территории (КРТ) выходит за границы города, такие участки становятся своего рода очагами развития, где появляются новые социальные и инфраструктурные объекты, говорит эксперт.
При этом центр города, в частности улица Ленина, по словам специалиста, замер и находится в ожидании развития. В том числе, из-за активной позиции местных жителей, которые выступают против застройки и до сих пор не могут решить, делать ли улицу Ленина пешеходной. Поэтому в городе появилась вторая точка притяжения, своеобразный новый центр — улица Кирова. Можно создать и третью — Военный городок.
— В центре сосредотачиваются все функции, это уже не отвечает современным тенденциям. У города не должно быть границ, нельзя приезжать ради культуры и образования в центр, — уверен Пётр Долнаков.
Эксперт предлагает создавать всю инфраструктуру в каждом из районов города, чтобы жителям не приходилось приезжать в центр ради бытовых задач. Нельзя забывать об образовании, культуре и социальном каркасе во время развития. На это и стоит обратить внимание при создании мастер-плана.
Речной транспорт и развитие берегов
Леонтий Коновалов из ассоциации «СМАРТ-Концепт» предложил также развивать реку. И это вызвало бурную дискуссию.
Эксперт уверен, что в мастер-плане наконец-то стоит раскрыть потенциал Оби. По его словам, власти сейчас недостаточно внимания уделяют реке. Например, у предыдущих руководителей города просили предоставить участок для строительства полноценного речного вокзала, но вместо него появился жилой дом, а для вокзала осталась небольшая «избушка».
Для всех жителей городов, считает Леонтий Коновалов, важна коммуникация, деятельность и жизнь. Встретиться с друзьями в центре для тех, кто живет в 6-м микрорайоне, может быть проблематично — ехать долго, проще пообщаться по телефону.
— У Оби большая протяженность, она позволяет связать Новосибирск с Бердском и другими территориями. Встает главный вопрос — наличие инфраструктуры, — сказал эксперт.
Сейчас выходы к реке для посадки на водный транспорт, говорит эксперт, не оборудованы: на каблуках, шутит Леонтий Коновалов, точно не пройдешь. Дома, которые строят вдоль воды, тоже в большинстве случаев от самой реки отвернулись. Вряд ли можно исправить уже сложившуюся ситуацию, но учесть в будущей застройки места для речных остановок необходимо.
Эксперт предложил благоустроить безопасные и свободные проходы к реке, благоустроить берега и создать развитый водный транспорт. Важно, подчеркнул он, сделать так, чтобы водный транспорт не был экзотикой, обустроить остановки, пересадочные узлы. Они в свою очередь станут центрами притяжения: вокруг можно построить кафе и другие заведения, появятся новые рабочие места.
— Захотел в центр — сел на речной трамвайчик, доехал за 10 минут. Можно уехать и за черту города. Например, по Большевичке проехать нельзя, пробки, а по реке — можно, — объяснил свою идею Леонтий Коновалов. — Обь позволит развивать туризм, грузоперевозки не только по Новосибирску, но и всему каркасу реки.
Первое, в чем усомнились участники обсуждения, — экономическая выгода и сезонность такого транспорта. Например, в Санкт-Петербурге подобное уже пытались реализовать, но в итоге река стала скорее ресурсом для туристов, чем для жителей.
По словам исполнительного директора компании «Речфлот» Антона Бочарова, навигация по реке может осуществляться в течение 9 месяцев. Он также рассказал, что сегодня уже действует программа отдаленных поездок по реке для дачников, открыли и маршрут от Северо-Чемского жилмассива до остановки «Аквапарк». Речной транспорт, отметил он, пользуются спросом. Основная проблема, из-за которой его не получается развивать дальше, — инфраструктура.
— Власти считают, что важно устанавливать остановки для наземного транспорта, а для речного — нет, — объяснил Антон Бочаров. — Также все упирается в нормативные акты: город говорит, что река — федеральная собственность, а те наоборот говорят, что земля муниципальная. Пинг-понг во власти есть до сих пор.
Исполнительный директор «Речфлота» также отметил, что речную инфраструктуру стоит зафиксировать в мастер-плане, чтобы чиновники договорились, где чья зона ответственности. Пока власти не разберутся, закупать суда для новых маршрутов по реке нет смысла — никто не пойдет на остановку в песок. Несмотря на то, что добраться, например, из Краснообска в Новосибирск по реке можно намного быстрее.
— Вкладывать средства в скоростные суда без инфраструктуры бессмысленно, пассажиров высаживать в песок нехорошо, да и люди сами не пойдут, — добавил он.
По данным Леонтия Коновалова, в год «Речфлот» перевозит порядка 200 с лишним тысяч пассажиров, в их число входят и туристы. Сейчас Новосибирск на начальной стадии развития речного транспорта, считает эксперт, но на него стоит обратить внимание.
Пока не известно, какие города попадут в число тех двухсот, которые получат мастер-план по развитию от федералов. Эксперты также признали, что сегодня нет удобного механизма, который позволял бы учитывать мнение жителей. Но в обсуждении документа должны участвовать и представители бизнеса, и власти, и общественность.
Как вы думаете, стоит ли развивать водный транспорт в Новосибирске?
О том, что про реку забыли, рассказывали НГС и собственники пескобаз, которых сейчас активно выселяют с берега. По словам бизнесменов, Обь перестали использовать для перевозок, стали чаще подключать наземный транспорт, который загрязняет воздух и создает дополнительный трафик.
Окончательно расторгнуть договоры с пескобазами хотят в 2025 году, на их месте должна протянуться набережная от Заельцовского парка до Димитровского моста. Использовать решили, как и бюджетные средства, так и средства застройщиков, которые будут возводить дома вдоль воды.
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