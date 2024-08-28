«На Большевичке пробки, а на Оби — нет»: трасса на реке и центр в каждом районе — как архитекторы хотят развивать Новосибирск

Специалисты предлагают избавить центр от трафика, развивая другие районы Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Эксперты в сфере градпланирования и архитектуры обсудили развитие Новосибирска и агломерации в целом. Звучали предложения о создании нескольких центральных точек притяжения, увеличении внимания к Оби и включении соседних поселков и городов в общее развитие мегаполиса. НГС побывал на обсуждении, читайте в материале, о чем говорили специалисты и почему речной транспорт все никак не получается развивать.

Новосибирск и спутники

27 сентября эксперты «Дней архитектуры» в Новосибирске собрались на пленарной дискуссии «Мастер-план города: новые вызовы и задачи». Поговорить о мастер-плане Новосибирска решили после заявления Владимира Путина о том, что необходимо разработать соответствующие документы для 200 городов, чтобы понимать, как развивать их территории в будущем. Какие именно города смогут получить такой проект развития за федеральный счет, пока не известно, но поучаствовать в программе хочет и Новосибирск, и Бердск.

Бердск, например, решили развивать как курортный город, но мэр Роман Бурдин объяснял НГС, что столкнулся с хаосом. Компании, по его словам, просто хотят получить землю для строительства гостиниц, но дальнейшее развитие территории непонятно. Для этого и нужен документ, который закрепит, какие участки стоит отдать инвесторам и что стоит развивать вокруг.

Бердск в будущем может превратиться в курортный городок выходного дня для новосибирцев Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Как объяснил управляющий партнер ИТН «Урбаника» Фёдор Коньков, практика планирования несколько лет назад была построена на негосударственном заказе. Занимались этим группы застройщиков, крупные корпорации, такие как «Русал» и «Норникель». Своих задач компании достигали, но мастер-план власти не считали своим и не развивали территории по предоставленному документу.

В последние три года все изменилось: федералы сначала заказали мастер-планы для городов Дальневосточного федерального округа, после — для арктических населенных пунктов. Скоро появится документ и для еще 200 городов.

Освободить центр

Руководитель группы S2, председатель Новосибирского союза архитекторов Пётр Долнаков предложил развивать Новосибирск сразу в совокупности с соседними территориями: например, обратить внимание на поселки Краснообск, Садовый, город Обь и другие. Это, отмечает эксперт, поможет создать общую концепцию агломерации.

Как добавил позже один из присутствующих экспертов, такой подход важен, чтобы соседние города не превратились в неблагополучные пригороды, вроде Мурино и Кудрово под Санкт-Петербругом.

— Новосибирск и область развиваются разнонаправленно. Например, город Обь преобразуется в перспективе в авиаполис, там развивается транспортно-логистический парк. Не учитывать этого нельзя, — согласился Пётр Долнаков.

В центр приезжают ради культуры, в школы центра привозят детей, и от этой концепции, считают эксперты, стоит уходить Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Уже сейчас комплексное развитие территории (КРТ) выходит за границы города, такие участки становятся своего рода очагами развития, где появляются новые социальные и инфраструктурные объекты, говорит эксперт.

При этом центр города, в частности улица Ленина, по словам специалиста, замер и находится в ожидании развития. В том числе, из-за активной позиции местных жителей, которые выступают против застройки и до сих пор не могут решить, делать ли улицу Ленина пешеходной. Поэтому в городе появилась вторая точка притяжения, своеобразный новый центр — улица Кирова. Можно создать и третью — Военный городок.

— В центре сосредотачиваются все функции, это уже не отвечает современным тенденциям. У города не должно быть границ, нельзя приезжать ради культуры и образования в центр, — уверен Пётр Долнаков.

Эксперт предлагает создавать всю инфраструктуру в каждом из районов города, чтобы жителям не приходилось приезжать в центр ради бытовых задач. Нельзя забывать об образовании, культуре и социальном каркасе во время развития. На это и стоит обратить внимание при создании мастер-плана.

Речной транспорт и развитие берегов

Леонтий Коновалов из ассоциации «СМАРТ-Концепт» предложил также развивать реку. И это вызвало бурную дискуссию.

Эксперт уверен, что в мастер-плане наконец-то стоит раскрыть потенциал Оби. По его словам, власти сейчас недостаточно внимания уделяют реке. Например, у предыдущих руководителей города просили предоставить участок для строительства полноценного речного вокзала, но вместо него появился жилой дом, а для вокзала осталась небольшая «избушка».

Для всех жителей городов, считает Леонтий Коновалов, важна коммуникация, деятельность и жизнь. Встретиться с друзьями в центре для тех, кто живет в 6-м микрорайоне, может быть проблематично — ехать долго, проще пообщаться по телефону.

— У Оби большая протяженность, она позволяет связать Новосибирск с Бердском и другими территориями. Встает главный вопрос — наличие инфраструктуры, — сказал эксперт.

Леонтий Коновалов предлагает обустроить набережные на берегах и запустить речной транспорт, на котором можно будет быстрее добраться до отдаленных районов хотя бы летом Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Сейчас выходы к реке для посадки на водный транспорт, говорит эксперт, не оборудованы: на каблуках, шутит Леонтий Коновалов, точно не пройдешь. Дома, которые строят вдоль воды, тоже в большинстве случаев от самой реки отвернулись. Вряд ли можно исправить уже сложившуюся ситуацию, но учесть в будущей застройки места для речных остановок необходимо.

Эксперт предложил благоустроить безопасные и свободные проходы к реке, благоустроить берега и создать развитый водный транспорт. Важно, подчеркнул он, сделать так, чтобы водный транспорт не был экзотикой, обустроить остановки, пересадочные узлы. Они в свою очередь станут центрами притяжения: вокруг можно построить кафе и другие заведения, появятся новые рабочие места.

— Захотел в центр — сел на речной трамвайчик, доехал за 10 минут. Можно уехать и за черту города. Например, по Большевичке проехать нельзя, пробки, а по реке — можно, — объяснил свою идею Леонтий Коновалов. — Обь позволит развивать туризм, грузоперевозки не только по Новосибирску, но и всему каркасу реки.

Первое, в чем усомнились участники обсуждения, — экономическая выгода и сезонность такого транспорта. Например, в Санкт-Петербурге подобное уже пытались реализовать, но в итоге река стала скорее ресурсом для туристов, чем для жителей.

Пока нет транспортной инфраструктуры для речного транспорта, «Речфлот» не планирует закупать новые суда Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











По словам исполнительного директора компании «Речфлот» Антона Бочарова, навигация по реке может осуществляться в течение 9 месяцев. Он также рассказал, что сегодня уже действует программа отдаленных поездок по реке для дачников, открыли и маршрут от Северо-Чемского жилмассива до остановки «Аквапарк». Речной транспорт, отметил он, пользуются спросом. Основная проблема, из-за которой его не получается развивать дальше, — инфраструктура.

— Власти считают, что важно устанавливать остановки для наземного транспорта, а для речного — нет, — объяснил Антон Бочаров. — Также все упирается в нормативные акты: город говорит, что река — федеральная собственность, а те наоборот говорят, что земля муниципальная. Пинг-понг во власти есть до сих пор.

Исполнительный директор «Речфлота» также отметил, что речную инфраструктуру стоит зафиксировать в мастер-плане, чтобы чиновники договорились, где чья зона ответственности. Пока власти не разберутся, закупать суда для новых маршрутов по реке нет смысла — никто не пойдет на остановку в песок. Несмотря на то, что добраться, например, из Краснообска в Новосибирск по реке можно намного быстрее.

— Вкладывать средства в скоростные суда без инфраструктуры бессмысленно, пассажиров высаживать в песок нехорошо, да и люди сами не пойдут, — добавил он.

По данным Леонтия Коновалова, в год «Речфлот» перевозит порядка 200 с лишним тысяч пассажиров, в их число входят и туристы. Сейчас Новосибирск на начальной стадии развития речного транспорта, считает эксперт, но на него стоит обратить внимание.

Пока не известно, какие города попадут в число тех двухсот, которые получат мастер-план по развитию от федералов. Эксперты также признали, что сегодня нет удобного механизма, который позволял бы учитывать мнение жителей. Но в обсуждении документа должны участвовать и представители бизнеса, и власти, и общественность.

Как вы думаете, стоит ли развивать водный транспорт в Новосибирске? Да, можно будет быстрее добираться с берега на берег Нет, думаю, что неудобно добираться по реке. Лучше заняться наземным транспортом Напишу ответ в комментарии

О том, что про реку забыли, рассказывали НГС и собственники пескобаз, которых сейчас активно выселяют с берега. По словам бизнесменов, Обь перестали использовать для перевозок, стали чаще подключать наземный транспорт, который загрязняет воздух и создает дополнительный трафик.

Окончательно расторгнуть договоры с пескобазами хотят в 2025 году, на их месте должна протянуться набережная от Заельцовского парка до Димитровского моста. Использовать решили, как и бюджетные средства, так и средства застройщиков, которые будут возводить дома вдоль воды.