На расторжение контрактов с пескобазами уйдет год — что сейчас делают для новой набережной в Новосибирске

Расторгать договоры аренды с частными пескобазами мэрии, вероятно, придется через суд Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











На расторжение контрактов с пескобазами в Новосибирске уйдет около года. На этом месте в будущем построят набережную от Димитровского моста до устья реки Ельцовка-2.



— Договоры аренды земельных участков для размещения и эксплуатации открытых площадок для складирования материалов (пескобаз) будут считаться прекращенными с 17 июня 2025-го, — сообщили НГС в пресс-центре мэрии.



Как отметили в муниципалитете, на сегодняшний день уже готово техническое задание на разработку концепции благоустройства.



Первые заявления о возможном создании набережной от Димитровского моста до Заельцовского парка в едином стиле прозвучали несколько лет назад. В 2021 году сформировали рабочую группу и приступили к проработке идеи, к реализации хотят подключить застройщиков. Администрация может выступать в качестве модератора процесса. Основной проблемой оказались пескобазы вдоль реки, которые необходимо выселять. Общая площадь благоустроенной территории составит 72 гектара.



Бывший мэр Анатолий Локоть подписал распоряжение о резервировании участка, но начальник департамента земельных и имущественных отношений мэрии Георгий Жигульский продлил договоры аренды участков для пескобаз до 2028 года. Планировалось, что их должны были расторгнуть в 2023 году.



При этом владельцы пескобаз тоже бьют тревогу, предприниматели уверяют, что если базы речного песка убрать с берега, который фактически находится вблизи центра Новосибирска, то увеличатся затраты на логистику. Вместе с этим, говорят бизнесмены, вырастет и цена на песок — один из важных материалов.