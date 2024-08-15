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Город эксклюзив На расторжение контрактов с пескобазами уйдет год — что сейчас делают для новой набережной в Новосибирске

На расторжение контрактов с пескобазами уйдет год — что сейчас делают для новой набережной в Новосибирске

Ее обустроят в районе Димитровского моста

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5 комментариев
Расторгать договоры аренды с частными пескобазами мэрии, вероятно, придется через суд

На расторжение контрактов с пескобазами в Новосибирске уйдет около года. На этом месте в будущем построят набережную от Димитровского моста до устья реки Ельцовка-2.

— Договоры аренды земельных участков для размещения и эксплуатации открытых площадок для складирования материалов (пескобаз) будут считаться прекращенными с 17 июня 2025-го, — сообщили НГС в пресс-центре мэрии.

Как отметили в муниципалитете, на сегодняшний день уже готово техническое задание на разработку концепции благоустройства.

Первые заявления о возможном создании набережной от Димитровского моста до Заельцовского парка в едином стиле прозвучали несколько лет назад. В 2021 году сформировали рабочую группу и приступили к проработке идеи, к реализации хотят подключить застройщиков. Администрация может выступать в качестве модератора процесса. Основной проблемой оказались пескобазы вдоль реки, которые необходимо выселять. Общая площадь благоустроенной территории составит 72 гектара.

Бывший мэр Анатолий Локоть подписал распоряжение о резервировании участка, но начальник департамента земельных и имущественных отношений мэрии Георгий Жигульский продлил договоры аренды участков для пескобаз до 2028 года. Планировалось, что их должны были расторгнуть в 2023 году.

При этом владельцы пескобаз тоже бьют тревогу, предприниматели уверяют, что если базы речного песка убрать с берега, который фактически находится вблизи центра Новосибирска, то увеличатся затраты на логистику. Вместе с этим, говорят бизнесмены, вырастет и цена на песок — один из важных материалов.

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Пескобазы Мэрия Новосибирск Благоустройство
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Комментарии
4
Гость
15 августа 2024, 23:07
А набережная там кому нафиг сдалась? Застройщикам, которые уже в мыслях продают квартиры в человейниках возле набережной?
Гость
15 августа 2024, 22:56
На этой набережной и будут топить врагов народа, и туфли будут как в Будапеште. В назидание потомкам
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