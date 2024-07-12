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Город Детали проекта набережной возле Димитровского моста: какую площадь она займет и когда уберут пескобазы

Детали проекта набережной возле Димитровского моста: какую площадь она займет и когда уберут пескобазы

Пока на участке в районе Чернышевского спуска работают три частные и одна муниципальная пескобазы

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7 комментариев
Пескобазы, как сообщили в мэрии, смогут работать на этом участке до лета следующего года

Департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии озвучил подробности проекта будущей набережной, которая должна занять территорию промзоны и пройти вдоль частного сектора на правом берегу возле Димитровского моста.

Пока, как объяснили в департаменте, готово техническое задание на разработку концепции благоустройства набережной реки Обь. Она протянется от участка, где находится кафе «Дельфин» на Фабричной, до устья реки Ельцовка-2. Общая площадь составляет 72 га.

Часть участка в районе улиц Понтонная, Кубановская, Перекатная и Чернышевский спуск пока занимают пескобазы — три частных и одна муниципальная. Здесь добывают песок для строительства, а также заготавливают песко-соляную смесь для обработки дорог зимой. Выселение пескобаз с участка, который был взят ими в аренду до 2028 года, сопровождалось спорами.

— В адрес данных арендаторов направлены уведомления об одностороннем отказе от договоров аренды. Договоры аренды земельных участков для размещения и эксплуатации открытых площадок для складирования материалов (пескобаз) будут считаться прекращенными с 17.06.2025. После принятия решения о переносе пескобаз будет продолжена работа с застройщиками по вопросу разработки концепции благоустройства набережной реки Обь, — сообщили в департаменте.

При этом вопрос выселения муниципальной пескобазы «ДЭУ №1» с этого места пока, как добавили в мэрии, отложен из-за отсутствия подходящих альтернативных участков.

Недавно мы узнали мнение горожан о будущей набережной в этом месте: часть наших читателей, как и самих коммерсантов, занимающихся добычей песка, усомнились в том, что этот проект возможен и будет реализован вообще.

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Пескобазы Набережная Оби Мэрия
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Комментарии
7
Гость
12 июля 2024, 14:37
А-а-.., ну понятно расчистка под новые высотки!?
Фродо Бэггинс
12 июля 2024, 14:41
кто ж так денег занес в мэрию.
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