«Не надо плакаться»: читатели НГС — о том, мешают ли им пескобазы и верят ли они в новую набережную

Новосибирцы боятся, что участок продадут под застройку Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Мэрия Новосибирска планирует разорвать договоры аренды с пескобазами. На этом месте хотят построить новую набережную от Димитровского моста до Заельцовского парка.

При этом, владельцы пескобаз бьют тревогу, предприниматели уверяют, что если базы речного песка убрать с берега, который фактически находится вблизи центра Новосибирска, то увеличатся затраты на логистику. Вместе с этим, говорят бизнесмены, вырастет и цена на песок — один из важных материалов. После публикации этого материала сотни читателей НГС оставили свои комментарии.

Часть читателей поддержали планы властей убрать пескобазы и построить набережную.



— Просто нужно убрать это безобразие за пределы города. Грязь, пыль. Кто за пескобазы прогуляйтесь там по улицам рядом пешком. Посмотрите на это от аквапарка, — отметила ЮлияВД.



— Это участок муниципальный. И жителей не желают там видеть пескобазы. Найдется место под пескобазы не в центре города по берегу большой сибирской реки, — написал Гость.



— Фактически в центральной части города какие-то пескобазы. И не надо плакаться, что если перенести за город, будет намного дороже и т.п. Какая разница, 200 или 210 км везти? Что касается муниципальных, то хорошая идея — сразу завозить готовую смесь по площадкам. И делать там запас сразу на насколько дней. Наоборот, будет гораздо проще — снег выпал — не надо ехать по пробкам на пескобазу, потом возвращаться в район. А сразу с площадок ДЭУ развозить по району, — поделился goliaff.



— Даешь набережную, а не пескобазу. Народ желает фланировать по благоустроенным берегам реки, а не созерцать кучи песка, — написал Читатель.



Но при этом некоторые читатели сомневаются, что проект набережной реализуют. По их мнению, на месте, где были пескобазы появятся высотки.



— Не будет там набережной, будет застройка такая же, как выше по течению за речным вокзалом, — написал Фродо Бэггинс.

— Липкие лапки застройщиков тянутся к свободным участкам, — поделился Alx_nsk.

— Сначала надо спроектировать набережную и построить ее, а только потом разрешать строить многоквартирные дома. А не наоборот. Как обычно всю землю продадут, а на месте появятся высотки, — написал Читатель.

Там где сейчас развалины домов, склады, барханы песков и громко работающее оборудование, в будущем появится набережная Источник: Андрей Бортко / NGS.RU









