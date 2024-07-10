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Город «Не надо плакаться»: читатели НГС — о том, мешают ли им пескобазы и верят ли они в новую набережную

«Не надо плакаться»: читатели НГС — о том, мешают ли им пескобазы и верят ли они в новую набережную

Набережную собираются возвести от Димитровского моста до Заельцовского парка

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19 комментариев
Новосибирцы боятся, что участок продадут под застройку

Мэрия Новосибирска планирует разорвать договоры аренды с пескобазами. На этом месте хотят построить новую набережную от Димитровского моста до Заельцовского парка.

При этом, владельцы пескобаз бьют тревогу, предприниматели уверяют, что если базы речного песка убрать с берега, который фактически находится вблизи центра Новосибирска, то увеличатся затраты на логистику. Вместе с этим, говорят бизнесмены, вырастет и цена на песок — один из важных материалов. После публикации этого материала сотни читателей НГС оставили свои комментарии.

Часть читателей поддержали планы властей убрать пескобазы и построить набережную.

— Просто нужно убрать это безобразие за пределы города. Грязь, пыль. Кто за пескобазы прогуляйтесь там по улицам рядом пешком. Посмотрите на это от аквапарка, — отметила ЮлияВД.

— Это участок муниципальный. И жителей не желают там видеть пескобазы. Найдется место под пескобазы не в центре города по берегу большой сибирской реки, — написал Гость.

— Фактически в центральной части города какие-то пескобазы. И не надо плакаться, что если перенести за город, будет намного дороже и т.п. Какая разница, 200 или 210 км везти? Что касается муниципальных, то хорошая идея — сразу завозить готовую смесь по площадкам. И делать там запас сразу на насколько дней. Наоборот, будет гораздо проще — снег выпал — не надо ехать по пробкам на пескобазу, потом возвращаться в район. А сразу с площадок ДЭУ развозить по району, — поделился goliaff.

— Даешь набережную, а не пескобазу. Народ желает фланировать по благоустроенным берегам реки, а не созерцать кучи песка, — написал Читатель.

Но при этом некоторые читатели сомневаются, что проект набережной реализуют. По их мнению, на месте, где были пескобазы появятся высотки.

— Не будет там набережной, будет застройка такая же, как выше по течению за речным вокзалом, — написал Фродо Бэггинс.

— Липкие лапки застройщиков тянутся к свободным участкам, — поделился Alx_nsk.

— Сначала надо спроектировать набережную и построить ее, а только потом разрешать строить многоквартирные дома. А не наоборот. Как обычно всю землю продадут, а на месте появятся высотки, — написал Читатель.

Там где сейчас развалины домов, склады, барханы песков и громко работающее оборудование, в будущем появится набережная

Отметим, информация о том, что мэрия Новосибирска зарезервировала земли для набережной от Димитровского моста до Заельцовского бора появилась в начале лета. Однако позже стало известно, что контракт вновь продлили, а затем решили разорвать.

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Пескобазы Набережная Новосибирск
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Комментарии
19
С левого берега
10 июля 2024, 18:43
Новые набережные... Вы на главной сделайте парковку для людей. Не всем удобно проходить все эти лестницы чтобы до нее добраться.
Фродо Бэггинс
10 июля 2024, 17:56
павлуша делает успехи, придумал новости из комментариев
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