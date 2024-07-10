«Просто хотят отжать территорию»: с берега Оби выселяют пескобазы — их владельцы и дорожники пророчат городу обледенение

Будущее пескобаз на участке возле моста весьма туманно — их могут выселить уже в следующем году Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Дело выселения нескольких частных пескобаз и одной муниципальной с участка возле Димитровского моста, где должна появиться набережная, потихоньку продвигается. Двумя неделями ранее в мэрии прошло закрытое совещание, на котором депутаты и дорожники пытались придумать, что будут делать после того, как лишатся пескобазы ГУБО как места хранения песко-соляной смеси — ее используют для обслуживания дорог зимой. Одни не видят в этом большой проблемы и предлагают организовать при ДЭУ площадки накопления песка, который возят из карьера в Горном. Другие же недоумевают, как материал доставят из Тогучинского района по пробкам и снегопадам, и говорят об отсутствии рациональности в проекте — вместо одного места хранения могут появится сразу 10. Более подробно о дилемме, вставшей перед властями, рассказывает Ксения Лысенко.



«Знаете, уже сколько это идет?»

Проект продления набережной до Заельцовского бора перестал быть просто идеей в 2021 году, когда по нему сформировали рабочую группу. Тогда же стало очевидно, что одна из главных проблем для будущей набережной — это пескобазы, занимающие этот лакомый кусок земли уже не один десяток лет. Вопрос по их выселению можно было бы решить еще в прошлом году, когда истекли договоры аренды муниципальной земли. На тот момент бывший мэр Анатолий Локоть подписал соответствующее распоряжение, но как оказалось, договоры были продлены.



НГС тогда выяснил в департаменте земельных отношений мэрии Новосибирска, что всё было сделано в рамках закона: если участок арендовали до 1 марта 2015 года не для строительства и на нем нет капитальных объектов, то арендатор может заключить новый договор на пять лет без проведения торгов. Три компании, владеющие пескобазами возле Димитровского моста («Сибирский причал», «Причал» и «Стройсиб»), такие заявления о заключении договоров аренды подали, а департамент был не вправе отказать.



Бывшая вице-мэр Анна Терешкова решением департамента возмутилась, посчитав, что тот за спиной других ведомств решил усложнить работу по появлению новой набережной. Она пообещала, что мэрия расторгнет контракты, и даже предрекала суды по выселению предприятий, но три частные пескобазы, а также пескобаза ГУБО, разместившаяся по соседству с коммерсантами, свою работу до сих пор продолжают вполне законно и без каких-либо разбирательств. Новый договор позволяет им работать до 2028 года.

Там где сейчас развалины домов, склады, барханы песков и громко работающее оборудование, в будущем появится набережная Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











В июне стало известно, что земли, из-за которых идет спор, городские власти уже зарезервировали под набережную. Теперь на участках нельзя будет строить капитальные объекты в течение трех лет — это максимальный срок резервирования по закону.



Владельцы самих пескобаз к решению властей выселить их с берега реки относятся с недоумением — без речного песка, как считают они, городу придется тяжко. Генеральный директор «СтройСиб» Сергей Буров рассказывал тогда НГС, что решение окончательно убьет отрасль, от которой и так почти ничего не осталось. Он добывает песок при помощи суден, плавкранов и другого специального оборудования уже 15 лет и поставляет песок «Автодору», который строит при помощи него дороги. Речной песок имеет правильный коэффициент фильтрации, поэтому дорожное полотно не вспучивается.



Пескобаза ООО «СтройСиб» существует с 2011 года, ее учредитель и директор в одном лице — Сергей Буров. Данных о прибыли или убытках за 2023 год нет.

Аргумент о том, что без речного песка невозможно качественное дорожное строительство, он повторил и в этот раз:



— У остальных песков, которые добываются, такого коэффициента фильтрации нет. Если нам нужны дороги — нам нужен речной песок.



Сергей Буров также добавил, что у него нет никакой информации о грядущем выселении пескобаз.



— Договоры расторгать? Ну пусть расторгают. Знаете, уже сколько это идет? Так что мне это не интересно, — раздраженно сказал предприниматель.



«Это самая страшная перспектива»

Несмотря на отсутствие определенности у самих коммерсантов, в мэрии, кажется, всё решено — ведь именно этому было посвящено недавнее заседание рабочей группы. Депутаты и представители муниципальных дорожных предприятий собрались, чтобы обсудить, как будут действовать после того, как пескобаз в этом месте не станет.



Как анонимно рассказал НГС один из участников совещания, оно было посвящено вопросам хранения и накопления песко-соляной смеси в городе, которая используется на зимних дорогах. Наибольшую остроту, по его словам, представляет вопрос выселения пескобазы ГУБО — именно здесь, в районе моста, она производит песко-соляную смесь для борьбы с гололедом. При этом речной песок в этом деле никак не участвует — ГОСТом его запретили порядка 7 лет назад. Зато для этих целей подходит песок из карьера в Тогучинском районе, который централизованно доставляют на участок в районе Чернышевского спуска, а потом развозят отсюда уже готовую песко-соляную смесь.

Пескобазу ГУБО легко отличить от остальных по цвету песка: речной светлее, карьерный, который и привозят на эту площадку, выглядит почти черным Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Участник совещания объяснил, что место крайне удобно с точки зрения логистики: смесь можно быстро доставлять и по правому берегу, и на левый. После ликвидации пескобаз с логистикой могут начаться проблемы.



— Вообще, было предложение убрать эту пескобазу либо за пределы города, либо размножить на небольшие участки хранения инертных материалов в каждое ДЭУ, где будет храниться запас противогололедного материала, обеспечивающий круглосуточную работу по содержанию зимой. Подрядчику же вменяется в его обязанности обеспечение беспрерывного объема на десяти площадках — у нас же десять районов, — рассказал собеседник НГС. — Что касается удаления пескобазы за пределы города, логистика очень невыгодная. Добраться по всем развязкам, постовым переездам к распределительным участкам... Ну это будет создавать накладки, связанные с пробками и дальнейшей перспективой обледенения, образования накатов, отменой маршрутов общественного транспорта или же вообще отсутствием проезда по дорожным магистралям.



К тому же, говорит он, встанет вопрос обеспечения каждой площадки персоналом, чтобы тот мог заниматься накоплением, хранением и отпуском песко-соляной смеси. А это затраты, которые лягут на плечи города.



— Плюс изготовление самого противогололедного материала теми же подрядчикам. Это закуп той же соли, это процессы и технологии ее смешивания, это дополнительные конвейеры, это дополнительные бурты, площадки хранения и перемешивания. Это бульдозеры, это погрузчики — это же тоже стоит чего-то, и подрядчик наверняка захочет это купить хотя бы в ближайшую пятилетку. В итоге себестоимость противогололедного материала вырастет раза в три, — прогнозирует источник НГС.

Участник совещания в мэрии уверен, что площадки хранения песко-соляной смеси покажут свою непригодность в первые же сильные снегопады Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Вариант «размножения» площадок по всему городу тоже кажется ему нерациональным. Сегодня обсуждают их вместимость примерно в 300–400 тонн, но такой объем песко-соляной смеси во время сильных снегопадов вырабатывается за сутки. Значит, материал придется завозить регулярно, но как это сделать во время снегопадов и пробок — серьезный вопрос.

— Подрядчику придется наращивать объем своей логистики, увеличивать объем самосвалов, которые будут через пробки прорываться на эти участки, выгружать этот противогололедный материал, а оттуда будет загружаться уже непосредственно ДЭУ и его распределять. Но в рамках обильных снегопадов это практически невозможно. Это коллапс в городе с очень тяжелыми последствиями. Если город встанет, то его запустить будет практически невозможно в ближайшие сутки. Останется только метро. Это самая страшная перспектива, которая может возникнуть, — уверен присутствовавший на совещании собеседник НГС.



На ближайший зимний сезон пескобазы останутся на своих местах, но затем будет принят один из вариантов. Как признался источник НГС, его аргументы и описание негативных последствий были либо неинтересны остальным, либо к ним не прислушались.



Депутат Ростислав Антонов, который в Горсовете представляет в том числе территорию будущей набережной и предложил вышеописанную схему, в разговоре с НГС заявил, что особых проблем в ее осуществлении не видит.



— Карьер Горный сказал, что теоретически пока еще песко-соляную смесь можно готовить непосредственно у него на площадях. Не нужно будет делать никакую пескобазу в черте города, но тут можно сформировать ряд накопительных площадок, куда будет доставляться этот песок. То есть уже готовая смесь может поступать на эти площадки и дальше развозиться по участкам. Соответственно, при этом отпадает надобность в этой большой пескобазе, которая на берегу. Если нам раньше говорили: «Вот, нам нужна река», сейчас выясняется, что река-то и не нужна. Мы можем брать любой участок свободный в городе и там делать площадку накопления. Можно привозить песко-соляную смесь уже готовую, накапливать ее, а можно эту смесь делать на месте. Уже дальше специалисты разберутся, как выгоднее, как дешевле для города, как эффективнее, — объяснил он.

По словам Ростислава Антонова, рядом с пескобазами, там, где сейчас остатки частного сектора, построят школу. А школа соседствовать с пескобазами не может Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











По его словам, где именно будут размещаться площадки хранения, обсудят на следующем совещании, которое запланировано на конец июля. Одна из них может появиться в районе Гусинобродского шоссе, недалеко от полигона ТБО. Там она, как считает депутат, никому не помешает.



Он добавил, что выселение пескобаз необходимо еще и с экологической точки зрения: соль, которой просаливают песок, может попасть в реку. Также Ростислав Антонов подчеркнул, что на пескобазы от жителей ближайших домов поступали жалобы на шум оборудования по ночам. После их выселения такой проблемы не будет, уверен он.

«А вы уверены, что набережная будет?»

О своих планах на будущее из опрошенных коммерсантов, пока еще работающих на берегу, корреспонденту НГС согласился рассказать только один — Владимир Семенов, один из учредителей ООО «Сибирский причал». Пока его предприятие прорабатывает альтернативные площадки на берегу и готово съехать после начала строительства набережной.



ООО «Сибирский причал» зарегистрировано в 2015 году. Учредителями являются Владимир Семенов (34%), Андрей Конюк (33%) и Татьяна Пономарева (33%). На конец 2023 года выручка организации составила 36,3 миллиона рублей, чистая прибыль — 4,3 миллиона рублей.

— Они обещают через год [нас выселить], я еще пока не знаю. Потому что пока пескобазу, которая принадлежит мэрии, никто не ликвидирует. В принципе, у нас есть шансы, что мы присоседимся и съедем вместе. Как только ее уберут, то мы согласились с мэрией договориться. Но так ее никуда не убирают, там они даже новые весы уже поставили. А почему нас убирать-то? Мы маленькие по сравнению с ними совсем, но мы снабжаем город и область песком, — размышляет он.

Учредитель «Сибирского причала» отметил, что пескобаза ГУБО тоже пока съезжать не планирует и даже обзавелась новым оборудованием Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Владимир Семенов также добавил, что у него есть планы вернуться в ту отрасль, из которой, по его словам, его несколько лет назад вытеснили, — не только поставлять песок для дорожного и жилищного строительства, но и участвовать в заготовке смесей для обслуживания дорог. Сейчас, уверен он, карьерный песок сильно пылит, в то время как омытый речной песок производит меньше пыли.

— Как только эту пескобазу большую уберут, мы возьмем и съедем. Но проекта-то набережной нет, вот в чем загвоздка. А проект — это очень сложная штука. Вы представляете, какие там капиталовложения? В городе денег-то нет, — считает Владимир Семенов.



С ним согласен Владимир Корда — директор и единственный учредитель ООО «Причал».



ООО «Причал» образовано в 2016 году. Владимир Корда — учредитель и директор компании. За 2023 год «Причал» выручил 16 миллионов рублей, чистая прибыль — 1 миллион рублей.

— Что там должны построить? Набережную. А вы уверены, что она будет? По факту никакой набережной там не будет. Ни нас, ни набережной. Это будет всё [отдано] под застройку, набережная — это только причина. Почему — да тут всё понятно. Чтобы что-то строить, нужен проект, а он есть вообще? — задается вопросом он. — Мы платим налоги, мы даем рабочие места, у нас есть договор. А они просто хотят отжать эту территорию, и всё. И так нас задавили, речной флот закис, раньше большие баржи сплавляли по реке и работу это давало многим. Ничего уже не осталось.



Корреспондент НГС направил мэрию запрос о проекте набережной и перспективах выселения пескобаз с территории будущей набережной, но та в ответ прислала уведомление об отсрочке.



Замначальника управления по благоустройству и общественным пространствам мэрии Новосибирска Мария Смирнова сообщила, что пока какой-то определенности в вопросе реализации проекта набережной нет:



— Не решен вопрос с местом размещения пескобаз. Как только у нас будут исходные данные, мы можем запустить проектирование, если вообще застройщик готов, — сказала она.



Тем временем территорию новосибирского «Экрана» раздают застройщикам. Вместо промзоны здесь будут новые многоэтажки, в том числе комплекс апартаментов.