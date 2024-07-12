«Центр захламлен»: улицу Ленина в Новосибирске решили окончательно сделать пешеходной — водителям придется пересесть на метро

10 июля на заседании общественного совета по градостроительству обсудили судьбу улицы Ленина и реконструкцию центра Новосибирска в целом. Большинство экспертов решили, что городу необходимо место для прогулок и дорогу стоит полностью закрыть от машин, реконструировать и наконец-то дать возможность новосибирцам комфортно гулять в центре, а не тесниться между припаркованными авто и огромными уличными верандами. Возможны три варианта: полное перекрытие, частичное и две полосы для машин. НГС узнал, что обсуждали на совете, как специалисты предлагают перенаправить потоки и разобраться с хаотичной парковкой и почему некоторые всё же оказались против перекрытия Ленина.
Пересадить автомобилистов на общественный транспорт
Специалисты из СГУПС и петербургской «Лаборатории градпланирования» представили первый, но еще не окончательный вариант преобразования улицы Ленина и территории вокруг. Всего прозвучало три варианта развития улицы Ленина: перекрыть полностью с возможностью проезда по улице Советской; перекрыть полностью с площади Ленина до улицы Советской, а с улицы Советской до улицы Урицкого сделать дорогу частично пешеходной, разрешив проезжать автомобилям; оставить две полосы для машин на протяжении всей улицы Ленина.
Проанализировав транспортные потоки, эксперты установили, что ни автомобилисты, ни жители не пострадают и перекрытие и на тех, и на других будет незначительным. Совет большинством голосов выбрал первый вариант: перекрыть улицу Ленина навсегда. Но это решение не окончательное — власти планируют прислушаться и к горожанам.
Как рассказал НГС генеральный директор «Лаборатории градпланирования» Александр Баранов, специалисты провели дополнительное исследование, учитывая интересы всех участников движения: пешеходов, велосипедистов, автомобилистов и пассажиров. В разработке сделали упор на развитие общественного транспорта и мероприятий, которые смогут компенсировать ограничения из-за перекрытия улицы Ленина. Менять конструктив проезжих частей не будут, но при этом планируется сохранить пропускную способность и перераспределить потоки.
— Сделали сильный упор на развитие общественного транспорта, чтобы у горожан появилась альтернатива, на чем приехать в центр, и выбор был не в пользу автомобиля, — объяснил Александр Баранов.
Сейчас в центре Новосибирска уже налажена система общественного транспорта, и до улицы Ленина можно добраться в том числе на метро. По словам Михаила Никулина, заместителя начальника управления пассажирских перевозок мэрии Новосибирска, принцип всех документов транспортного планирования сводится к тому, чтобы пересадить горожан, приезжающих в центр, на общественный транспорт.
— Предлагается изменить локации остановочных пунктов и увеличить их количество в центре. Это касается Красного проспекта, Вокзальной магистрали и улицы Советской, — объяснил Михаил Никулин. — Предварительно мы уже согласовали размещение остановок.
Согласно проекту, уберут остановку «Центр» на четной стороне улицы Орджоникидзе и «Дом Ленина» и «Метро "Площадь Ленина"» на нечетной стороне Красного проспекта. Но обустроят новые. На Красном проспекте остановка появится южнее перекрестка с улицей Потанинской, на улице Орджоникидзе — восточнее перекрестка с Красным проспектом, на Вокзальной магистрали — у здания управления ЗСЖД. На Вокзальной магистрали и на западной стороне площади Ленина планируют обустроить полосы для общественного транспорта. Хотят запустить и новые автобусные маршруты по улице Советской.
При этом сквозной выезд на проспект Димитрова по улице Революции также могут запретить, а проезжать к зданиям на перекрытой улице Ленина при необходимости предлагают по проездам, которые расположены на одном уровне с тротуаром, выполненным из укрепленного покрытия.
Убрать парковки
Вторая взаимосвязанная проблема, которую предстоит решить, — хаотичная парковка на узких улицах центра. Пока вместо того, чтобы оставлять машины на платной парковке, автомобилисты бросают их вдоль дорог, создавая проблемы не только другим водителям, но и пешеходам. Михаил Никулин отмечает, что с парковками надо разобраться и сделать это можно за счет снижения количества мест и создания платных парковок. Эксперты подсчитали, сколько резидентов и жителей, которых необходимо обеспечить местами, находится на улице Ленина и в округе. После пешеходизации улицы количество мест сократится незначительно.
— Центр сейчас захламлен, и к решению этой проблемы надо приступать — подобное уже сделали в Москве и Санкт-Петербурге. Необходимо с помощью тарификации парковок стимулировать приезжать в центр на короткое время, а не бросать машину на целый рабочий день. При этом подходы к реформированию должны быть постепенными и аккуратными, — считает Михаил Никулин.
Нельзя резко рубить и убирать парковки, говорит замначальника пассажирских перевозок — стоит из года в год уменьшать количество мест, увеличивать ширину тротуаров, сужать проезжую часть, чтобы увеличить поток пешеходов и пересадить горожан на общественный транспорт. Так в центральной части можно будет избавиться от пробок.
Об этом говорит и Евгений Гаврилов, заместитель председателя Общественного экспертного совета при мэре Новосибирска: по его словам, центр города больше не может быть одной большой парковкой.
Евгений Гаврилов отмечает, что у людей есть заблуждение, что пробки появляются в центре из-за узких улиц и недостаточного количества парковок, но это не так. Он считает, что чем шире становятся дороги и чем больше парковок появляется, тем активнее горожане приезжают на машинах и заставляют улицы. И сегодня города-миллионники, наоборот, избавляются от парковок в центре.
— Улица Ленина должна стать местом для встреч, прогулок, у людей должна быть возможность приехать и поставить машину на платной парковке или доехать на общественном транспорте, а не кружить по улицам и искать бесплатное место. Поиск мест и создает лишний трафик, — уверен Евгений Гаврилов. — Сейчас автомобили могут бросать на несколько дней, за этим не следят, паркуются порой и в несколько рядов.
Автомобили в том числе мешают и уборке улиц. Центр, считает Гаврилов, не для автомобилистов, которые оставляют свои машины вдоль дорог, а для всех горожан, которые хотят прогуляться по улице Ленина.
Эксперты также обсудили перспективу создания больших парковок у тех станций метро, где это возможно, — так водитель сможет оставить автомобиль около метро, пересесть на него и доехать до центра без пробок, не создавая лишний трафик.
Звучали предложения и о том, что улицу перекрывать не стоит — лучше благоустроить прогулочный бульвар, расположенный в середине Красного проспекта. Подобная идея Евгению Гаврилову вовсе не понравилась: это место для прогулок сейчас почти пустое — мало кто хочет отдыхать в окружении машин.
Центр встанет?
Несмотря на то что большинство присутствовавших на совещании проголосовали за пешеходизацию улицы Ленина, есть и те, кто считает, что идея перекрыть дорогу для машин губительна. Вячеслав Ашурков, руководитель Новосибирского регионального представительства Федерации автовладельцев России (ФАР) и председатель комиссии по транспорту, уверен, что центр города погрязнет в пробках, особенно ближайшие к Ленина улицы. Он ссылается на результаты анализа, представленные СГУПС.
— Если по улице Ленина перекрыть движение до улицы Советской, то дополнительный трафик получает улица Советская. Во время перекрытий машины перехлестывали перекресток с улицей Максима Горького, значит, встает в пробку улица Максима Горького, — объясняет Вячеслав Ашурков. — Цепная реакция неминуема.
Заторы, говорит эксперт, также образуются на Вокзальной магистрали из-за того, что левый поворот с Красного проспекта получал дополнительный трафик, автомобилисты растягивались до часовни на пересечении улиц Максима Горького и Октябрьской магистрали. При этом принимать большой поток машин не могла и сама Вокзальная магистраль. Вячеслав Ашурков предлагает навести порядок в центре города, но не перекрывать полностью улицу Ленина, а оставить две полосы для машин, как раньше предлагали разработчики.
Cовладелец баров OldPub и FRY Григорий Морозов объяснил НГС, что бизнес из-за пешеходизации улицы ничего не потеряет: предыдущий опыт показал, что на посещаемость заведений решение особо не влияет, трафик на Ленина и так хороший. При этом как житель Новосибирска он против полного перекрытия, но согласен с тем, что участок необходимо комплексно отремонтировать, сохранив проезд автомобилей.
— Знакомые мне пешеходные улицы других городов, которые я считаю удачными проектами, практически всегда соединяют места притяжения. В нашем же случае с одной стороны — площадь Ленина, с другой — часть тихого центра. По факту улица будет тупиковой, со столпотворением, причем достаточно шумным по вечерам, в части до улицы Советской и пустующей зоной до улицы Урицкого, — считает Григорий Морозов.
Бизнесмен уверен, что не стоит фокусироваться именно на пешеходности улицы: по его мнению, средства и время лучше вложить в весь центр города, восстановив тротуары и зеленые насаждения.
Перспектива не на один год
Общественный совет преобладающим числом голосов принял решение перекрыть улицу Ленина от одноименной площади до улицы Урицкого с проездом по улице Советской. Этот вариант как рабочий теперь порекомендуют мэру Новосибирска Максиму Кудрявцеву для дальнейшей проработки с экспертами и инициативной группой. В ближайший год не стоит ждать того, что улицу Ленина резко перекроют, — эксперты говорят о постепенных, растянутых во времени изменениях.
Новый вице-мэр, начальник департамента культуры Ксения Антонова считает, что пешеходная улица нужна Новосибирску, и напомнила, что перекрытие во время праздников новосибирцы воспринимали положительно. Проект, уверена вице-мэр, нуждается в более детальной проработке и без мнения горожан здесь не обойтись. Не стоит забывать и о комплексном развитии всей улицы, потому что запрет проезда сам по себе не сделает место привлекательнее для прогулок.
— Кардинальные решения не должны приводить к конфликтам среди жителей. Подход требует существенных финансовых вложений, сейчас в бюджете города их нет. Создание транзитно-рекреационной зоны по улице Ленина — один из проектов программы «Комфортная городская среда». Проект по реконструкции улицы Ленина может быть реализован по этой программе, — отметила Ксения Антонова.
По словам Александра Баранова, третья стадия проекта — согласование с жителями. Сейчас специалисты будут разрабатывать детальную схему. Ранее архитектор Александра Архипова рассказывала НГС, что специалисты актуализируют концепцию реконструкции центра: необходимо решить, как убрать провода, договориться с владельцами помещений. О необходимости реконструкции главной улицы говорила и директор Сибирского центра содействия архитектуре Татьяна Иваненко.
— Состояние улицы Ленина производит удручающее впечатление: любой горожанин или гость города видит разномастное, часто разрушенное покрытие тротуаров, машины, стоящие прямо на газонах — вернее, на том, что от них осталось, больные аварийные деревья, густую паутину проводов, отсутствие освещения тротуаров и ландшафтной подсветки, — отмечала Татьяна Иваненко.
Архитекторам и урбанистам придется переосмыслить всё пространство, проработать транспортные потоки, разобраться с летними кафе — задач еще много, и все они займут уйму времени.
Какой вариант для улицы Ленина предпочитаете вы?
При этом, пока эксперты обсуждают благоустройство центра города, ремонт Первомайского сквера затягивается, а подрядчик и мэрия поругались из-за плитки, которую пришлось перекладывать. Уже год зеленая зона находится в разрушенном состоянии, а предприниматель объяснял, что в срок не получилось уложиться из-за заказчика.
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