«Центр захламлен»: улицу Ленина в Новосибирске решили окончательно сделать пешеходной — водителям придется пересесть на метро

Специалисты планируют реконструировать центр города в целом, не ограничиваясь улицей Ленина Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











10 июля на заседании общественного совета по градостроительству обсудили судьбу улицы Ленина и реконструкцию центра Новосибирска в целом. Большинство экспертов решили, что городу необходимо место для прогулок и дорогу стоит полностью закрыть от машин, реконструировать и наконец-то дать возможность новосибирцам комфортно гулять в центре, а не тесниться между припаркованными авто и огромными уличными верандами. Возможны три варианта: полное перекрытие, частичное и две полосы для машин. НГС узнал, что обсуждали на совете, как специалисты предлагают перенаправить потоки и разобраться с хаотичной парковкой и почему некоторые всё же оказались против перекрытия Ленина.



Пересадить автомобилистов на общественный транспорт

Специалисты из СГУПС и петербургской «Лаборатории градпланирования» представили первый, но еще не окончательный вариант преобразования улицы Ленина и территории вокруг. Всего прозвучало три варианта развития улицы Ленина: перекрыть полностью с возможностью проезда по улице Советской; перекрыть полностью с площади Ленина до улицы Советской, а с улицы Советской до улицы Урицкого сделать дорогу частично пешеходной, разрешив проезжать автомобилям; оставить две полосы для машин на протяжении всей улицы Ленина.

Проанализировав транспортные потоки, эксперты установили, что ни автомобилисты, ни жители не пострадают и перекрытие и на тех, и на других будет незначительным. Совет большинством голосов выбрал первый вариант: перекрыть улицу Ленина навсегда. Но это решение не окончательное — власти планируют прислушаться и к горожанам.

В будущем на улице Ленина появятся и велосипедные дорожки, которые протянутся по всему центру города Источник: из презентации «Лаборатории градпланирования»











Как рассказал НГС генеральный директор «Лаборатории градпланирования» Александр Баранов, специалисты провели дополнительное исследование, учитывая интересы всех участников движения: пешеходов, велосипедистов, автомобилистов и пассажиров. В разработке сделали упор на развитие общественного транспорта и мероприятий, которые смогут компенсировать ограничения из-за перекрытия улицы Ленина. Менять конструктив проезжих частей не будут, но при этом планируется сохранить пропускную способность и перераспределить потоки.



— Сделали сильный упор на развитие общественного транспорта, чтобы у горожан появилась альтернатива, на чем приехать в центр, и выбор был не в пользу автомобиля, — объяснил Александр Баранов.

По улице Советской проезд разрешат, по дороге пустят и новые автобусные маршруты Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Сейчас в центре Новосибирска уже налажена система общественного транспорта, и до улицы Ленина можно добраться в том числе на метро. По словам Михаила Никулина, заместителя начальника управления пассажирских перевозок мэрии Новосибирска, принцип всех документов транспортного планирования сводится к тому, чтобы пересадить горожан, приезжающих в центр, на общественный транспорт.



— Предлагается изменить локации остановочных пунктов и увеличить их количество в центре. Это касается Красного проспекта, Вокзальной магистрали и улицы Советской, — объяснил Михаил Никулин. — Предварительно мы уже согласовали размещение остановок.

Согласно проекту, уберут остановку «Центр» на четной стороне улицы Орджоникидзе и «Дом Ленина» и «Метро "Площадь Ленина"» на нечетной стороне Красного проспекта. Но обустроят новые. На Красном проспекте остановка появится южнее перекрестка с улицей Потанинской, на улице Орджоникидзе — восточнее перекрестка с Красным проспектом, на Вокзальной магистрали — у здания управления ЗСЖД. На Вокзальной магистрали и на западной стороне площади Ленина планируют обустроить полосы для общественного транспорта. Хотят запустить и новые автобусные маршруты по улице Советской.

В центре появится новый автобусный маршрут, остановки и полосы для общественного транспорта Источник: из презентации «Лаборатории градпланирования»











При этом сквозной выезд на проспект Димитрова по улице Революции также могут запретить, а проезжать к зданиям на перекрытой улице Ленина при необходимости предлагают по проездам, которые расположены на одном уровне с тротуаром, выполненным из укрепленного покрытия.

Специалисты установили, что сейчас улицы центра утром нагружены таким образом После того как улицу Ленина сделают пешеходной, ситуация изменится не критично. Средний уровень загрузки немного увеличивается, при этом снизится протяженность автомобильных дорог и улиц, работающих в режиме перегрузки Так сейчас выглядит ситуация в вечерний час пик После перекрытия улицы Ленина ситуация также критически не изменится. Доля дорог и улиц, работающих в режиме высокой загрузки и в режиме перегрузки, возрастает на 1,3 и 0,3% соответственно 1 из 4 Специалисты установили, что сейчас улицы центра утром нагружены таким образом Источник: из презентации «Лаборатории градпланирования»

Убрать парковки

Вторая взаимосвязанная проблема, которую предстоит решить, — хаотичная парковка на узких улицах центра. Пока вместо того, чтобы оставлять машины на платной парковке, автомобилисты бросают их вдоль дорог, создавая проблемы не только другим водителям, но и пешеходам. Михаил Никулин отмечает, что с парковками надо разобраться и сделать это можно за счет снижения количества мест и создания платных парковок. Эксперты подсчитали, сколько резидентов и жителей, которых необходимо обеспечить местами, находится на улице Ленина и в округе. После пешеходизации улицы количество мест сократится незначительно.

— Центр сейчас захламлен, и к решению этой проблемы надо приступать — подобное уже сделали в Москве и Санкт-Петербурге. Необходимо с помощью тарификации парковок стимулировать приезжать в центр на короткое время, а не бросать машину на целый рабочий день. При этом подходы к реформированию должны быть постепенными и аккуратными, — считает Михаил Никулин.

Нельзя резко рубить и убирать парковки, говорит замначальника пассажирских перевозок — стоит из года в год уменьшать количество мест, увеличивать ширину тротуаров, сужать проезжую часть, чтобы увеличить поток пешеходов и пересадить горожан на общественный транспорт. Так в центральной части можно будет избавиться от пробок.

Некоторые парковки планируют убрать, некоторые — сохранить Источник: из презентации «Лаборатории градпланирования»











Об этом говорит и Евгений Гаврилов, заместитель председателя Общественного экспертного совета при мэре Новосибирска: по его словам, центр города больше не может быть одной большой парковкой.



Евгений Гаврилов отмечает, что у людей есть заблуждение, что пробки появляются в центре из-за узких улиц и недостаточного количества парковок, но это не так. Он считает, что чем шире становятся дороги и чем больше парковок появляется, тем активнее горожане приезжают на машинах и заставляют улицы. И сегодня города-миллионники, наоборот, избавляются от парковок в центре.



— Улица Ленина должна стать местом для встреч, прогулок, у людей должна быть возможность приехать и поставить машину на платной парковке или доехать на общественном транспорте, а не кружить по улицам и искать бесплатное место. Поиск мест и создает лишний трафик, — уверен Евгений Гаврилов. — Сейчас автомобили могут бросать на несколько дней, за этим не следят, паркуются порой и в несколько рядов.

Сейчас на обочинах улицы Ленина то и дело оставляют автомобили. Некоторые приезжают на машине на работу, а значит, она стоит на дороге целый день Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Автомобили в том числе мешают и уборке улиц. Центр, считает Гаврилов, не для автомобилистов, которые оставляют свои машины вдоль дорог, а для всех горожан, которые хотят прогуляться по улице Ленина.

Эксперты также обсудили перспективу создания больших парковок у тех станций метро, где это возможно, — так водитель сможет оставить автомобиль около метро, пересесть на него и доехать до центра без пробок, не создавая лишний трафик.

Звучали предложения и о том, что улицу перекрывать не стоит — лучше благоустроить прогулочный бульвар, расположенный в середине Красного проспекта. Подобная идея Евгению Гаврилову вовсе не понравилась: это место для прогулок сейчас почти пустое — мало кто хочет отдыхать в окружении машин.

Центр встанет?

Несмотря на то что большинство присутствовавших на совещании проголосовали за пешеходизацию улицы Ленина, есть и те, кто считает, что идея перекрыть дорогу для машин губительна. Вячеслав Ашурков, руководитель Новосибирского регионального представительства Федерации автовладельцев России (ФАР) и председатель комиссии по транспорту, уверен, что центр города погрязнет в пробках, особенно ближайшие к Ленина улицы. Он ссылается на результаты анализа, представленные СГУПС.

— Если по улице Ленина перекрыть движение до улицы Советской, то дополнительный трафик получает улица Советская. Во время перекрытий машины перехлестывали перекресток с улицей Максима Горького, значит, встает в пробку улица Максима Горького, — объясняет Вячеслав Ашурков. — Цепная реакция неминуема.

Заторы, говорит эксперт, также образуются на Вокзальной магистрали из-за того, что левый поворот с Красного проспекта получал дополнительный трафик, автомобилисты растягивались до часовни на пересечении улиц Максима Горького и Октябрьской магистрали. При этом принимать большой поток машин не могла и сама Вокзальная магистраль. Вячеслав Ашурков предлагает навести порядок в центре города, но не перекрывать полностью улицу Ленина, а оставить две полосы для машин, как раньше предлагали разработчики.

Вместо комфортного прохода по тротуару горожанам приходится тесниться между летниками Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Cовладелец баров OldPub и FRY Григорий Морозов объяснил НГС, что бизнес из-за пешеходизации улицы ничего не потеряет: предыдущий опыт показал, что на посещаемость заведений решение особо не влияет, трафик на Ленина и так хороший. При этом как житель Новосибирска он против полного перекрытия, но согласен с тем, что участок необходимо комплексно отремонтировать, сохранив проезд автомобилей.

— Знакомые мне пешеходные улицы других городов, которые я считаю удачными проектами, практически всегда соединяют места притяжения. В нашем же случае с одной стороны — площадь Ленина, с другой — часть тихого центра. По факту улица будет тупиковой, со столпотворением, причем достаточно шумным по вечерам, в части до улицы Советской и пустующей зоной до улицы Урицкого, — считает Григорий Морозов.

Бизнесмен уверен, что не стоит фокусироваться именно на пешеходности улицы: по его мнению, средства и время лучше вложить в весь центр города, восстановив тротуары и зеленые насаждения.

Перспектива не на один год

Общественный совет преобладающим числом голосов принял решение перекрыть улицу Ленина от одноименной площади до улицы Урицкого с проездом по улице Советской. Этот вариант как рабочий теперь порекомендуют мэру Новосибирска Максиму Кудрявцеву для дальнейшей проработки с экспертами и инициативной группой. В ближайший год не стоит ждать того, что улицу Ленина резко перекроют, — эксперты говорят о постепенных, растянутых во времени изменениях.

Новый вице-мэр, начальник департамента культуры Ксения Антонова считает, что пешеходная улица нужна Новосибирску, и напомнила, что перекрытие во время праздников новосибирцы воспринимали положительно. Проект, уверена вице-мэр, нуждается в более детальной проработке и без мнения горожан здесь не обойтись. Не стоит забывать и о комплексном развитии всей улицы, потому что запрет проезда сам по себе не сделает место привлекательнее для прогулок.

— Кардинальные решения не должны приводить к конфликтам среди жителей. Подход требует существенных финансовых вложений, сейчас в бюджете города их нет. Создание транзитно-рекреационной зоны по улице Ленина — один из проектов программы «Комфортная городская среда». Проект по реконструкции улицы Ленина может быть реализован по этой программе, — отметила Ксения Антонова.

Центральная улица Новосибирска в целом выглядит неухоженно, ее хотят комплексно реконструировать, а не просто закрыть от машин Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











По словам Александра Баранова, третья стадия проекта — согласование с жителями. Сейчас специалисты будут разрабатывать детальную схему. Ранее архитектор Александра Архипова рассказывала НГС, что специалисты актуализируют концепцию реконструкции центра: необходимо решить, как убрать провода, договориться с владельцами помещений. О необходимости реконструкции главной улицы говорила и директор Сибирского центра содействия архитектуре Татьяна Иваненко.

— Состояние улицы Ленина производит удручающее впечатление: любой горожанин или гость города видит разномастное, часто разрушенное покрытие тротуаров, машины, стоящие прямо на газонах — вернее, на том, что от них осталось, больные аварийные деревья, густую паутину проводов, отсутствие освещения тротуаров и ландшафтной подсветки, — отмечала Татьяна Иваненко.

Архитекторам и урбанистам придется переосмыслить всё пространство, проработать транспортные потоки, разобраться с летними кафе — задач еще много, и все они займут уйму времени.

Какой вариант для улицы Ленина предпочитаете вы? Сделать улицу пешеходной от площади Ленина до улицы Урицкого Сделать улицу пешеходной от площади Ленина до улицы Советской, а от улицы Советской до Урицкого — частично пешеходной, разрешив проезжать автомобилям Оставить две полосы для машин от площади Ленина до улицы Урицкого, остальное пространство отдать пешеходам Оставить так, как есть, и просто реконструировать центр города

При этом, пока эксперты обсуждают благоустройство центра города, ремонт Первомайского сквера затягивается, а подрядчик и мэрия поругались из-за плитки, которую пришлось перекладывать. Уже год зеленая зона находится в разрушенном состоянии, а предприниматель объяснял, что в срок не получилось уложиться из-за заказчика.