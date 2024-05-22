«Можем ли мы позволить себе жить в таких условиях?». Архитектор раскритиковала состояние улицы Ленина

Татьяна Иваненко Директор Сибирского центра содействия архитектуре

Улица Ленина выглядит неподобающе, при этом именно она встречает гостей города Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Центр Новосибирска отчаянно нуждается в реконструкции, а улица Ленина и вовсе выглядит неприглядно и не производит впечатление главного общественного пространства города. Сейчас на тротуарах и газонах паркуются машины, велосипедистам негде проехать, летние кафе занимают пешеходные зоны, а плитка разрушается. Изначально предполагалось, что улица останется открытой для машин, но дорогу сузят до двух полос, но в последнее время все чаще стали звучать предложения создать только пешеходную зону. Директор Сибирского центра содействия архитектуре Татьяна Иваненко объяснила, зачем реконструировать улицу Ленина, и рассказала, в каком состоянии она сейчас. Далее — от первого лица.

В обсуждении судьбы улицы Ленина я хочу несколько иначе, чем обычно принято у журналистов, расставить акценты. Реальность такова, что центральная улица Новосибирска — главная гостиная города, а значит — общественное пространство номер один, отчаянно нуждается в реконструкции. Должна она стать пешеходной или нет — вопрос второй. А первым делом нужно осознать именно потребность в проведении скорейшей модернизации.

Состояние улицы производит удручающее впечатление. Любой горожанин или гость города видит разномастное, часто разрушенное покрытие тротуаров, машины, стоящие прямо на газонах — вернее, на том, что от них осталось, больные аварийные деревья, хаотично запаркованные в три ряда автомобили, стоящие на аварийке, густую паутину проводов, «уставшие» опоры освещения проезжей части, отсутствие освещения тротуаров и ландшафтной подсветки. Летние кафе — фактически пристройки к зданиям, которые перестали демонтировать в осенне-зимний период, и они загромождают тротуары круглый год.

Водители портят не только газон, но и тротуарную плитку Источник: Павел Тиунов / NGS.RU











Мне кажется, что это вопрос достоинства и горожан, и работников муниципалитета. Сначала нам всем нужно ответить на вопрос: можем ли мы позволить себе и дальше продолжать жить и принимать гостей в таких неприемлемых условиях?



Есть расхожее мнение, что привести в порядок городскую улицу — это значит просто «плиточку разложить». Но выбор типов мощения и создание рисунка стоит примерно в середине длинного перечня работ. Попробую их перечислить.

Первым важнейшим разделом является осмысление улицы как транспортно-коммуникационного пространства. В результате анализа транспортно-пешеходных связей должны появиться проектные предложения по организации непрерывных комфортных пешеходных путей, устройству сети велодорожек и выделенных путей для СИМ (средств индивидуальной мобильности), упорядочивание парковочного пространства, организация выделенных полос для общественного транспорта, формирование удобных пересадок, меры по успокоению, а значит безопасности автомобильного движения.

Городская среда с ее дефицитом влаги и убивающими растения реагентами является экстремальной для зеленых насаждений. Поэтому проектируя систему озеленения, необходимо разработать комплекс мер по созданию комфортных условий для растений.

Список продолжат вынос и перенос инженерных сетей, модернизация системы освещения и контактной сети электротранспорта, размещение рекламных конструкций с выносом крупноформатной рекламы.

Это неполный перечень работ, которые нужно осуществить в части «пользы» и «прочности». А ведь есть еще и вопросы красоты. Необходимо видение улицы как архитектурно-средового объекта, а значит нужен функциональный анализ, историко-архитектурный анализ существующей застройки — от специфики планировки города до материалов и цвета зданий. И только где-то здесь решается вопрос «раскладки плиточки» и выбора МАФов (малых архитектурных форм). И это задача не только для проектировщиков: создание современной улицы требует перенастройки коммуникации между департаментами мэрии, нестандартных управленческих решений. В каком-то смысле это можно считать тестом на взрослость для города.

Пока улицу временно перекрывают несколько раз в году для важных праздников. В центре сразу же собираются толпы горожан Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











А теперь, собственно, поговорим про пешеходность. После того как московский Арбат стал пешеходным, Новосибирск время от времени предпринимает попытки тоже создать пешеходное общественное пространство.

Я занимаюсь проектом реконструкции улицы Ленина уже девятый год. Дизайн-проектом, выполненным АНО «СЦСА» при участии московской «Стрелки» в 2017 году, предполагалось, что улица Ленина останется проезжей для автотранспорта, с сужением до двух полос. Но с течением времени стали раздаваться предложения, исходящие от депутатского корпуса, губернатора, предпринимателей, что Новосибирску необходима пешеходная улица, — как визитная карточка города, как свидетельство его амбиций и столичности.

В 2023 году был проведен очень подробный анализ транспортной ситуации с моделированием транспортных потоков и было выявлено, что перекрытие улицы Ленина на участке от площади Ленина до улицы Урицкого не создаст даже незначительных затруднений для автомобилей и не ухудшит дорожную обстановку. Так что формальных препятствий для создания пешеходного пространства нет. А есть ли предпосылки для его появления?



За тридцать постсоветских лет городская культура Новосибирска сильно изменилась в сторону усложнения: город живет в рыночной экономике, повысилась плотность застройки, развиваются социокультурная и инженерная инфраструктуры. С некоторым допущением можно сказать, что в Новосибирске формируется урбанистическая культура постиндустриального типа, соответствующая четвертому экономическому укладу, сменяющая собой городскую культуру индустриальной эпохи.



Так улицу украсили перед Новым годом Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Маленький пример: согласно «Маркетинговому исследованию внутреннего и внешнего потребителя туристического рынка Новосибирской области» турпоток в области из других регионов России в 2023 году составил 4,6 миллиона визитов, а поток экскурсантов, которые провели в области не более 12 часов дневного времени, составил еще 2,7 миллиона визитов.



И что же видят 7,3 миллиона туристов, приезжая в центр города? Смотрите в начало текста.

Нужно ли искать компромиссы при принятии решений о реконструкции части улицы Ленина в пешеходную? Транспортный анализ показал, что как минимум у автомобилистов вопросов быть не должно. Согласно подсчетам, на участке от площади Ленина до проспекта Димитрова проживает 900 человек, от площади Ленина до Урицкого расположены два жилых дома. Безусловно, необходимо учитывать мнение жителей этих домов. Но также нужно помнить о 1,6 миллиона горожан, которым по праву принадлежит центр города, а также о 7,3 миллиона гостей, посещающих его ежегодно.

Главная гостиная города должна стать общественным пространством, которым Новосибирск сможет гордиться, а также ежедневно, с большим удовольствием пользоваться им каждый день.



Как вы думаете, стоит ли реконструировать улицу Ленина? Да, и сделать улицу пешеходной Да, и оставить улицу открытой для машин И так пойдет, не надо ничего менять

На прошлой неделе с поста вице-мэра ушла Анна Терешкова — она, в честности, отвечала за городское благоустройство. Среди её проектов была и разработка пешеходного пространства на улице Ленина.