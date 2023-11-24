На стену бара на улице Ленина приклеили предупреждение — власти требуют снести целую веранду

Администрация Центрального округа Новосибирска разместила на стене бара «Hudson» на Ленина, 12 постановление о сносе летней веранды, которое принадлежит заведению.
— На основании решения комиссии по вопросам демонтажа самовольных нестационарных объектов на территории Новосибирска сообщается о планируемом демонтаже самовольного нестационарного объекта, — говорится в документе.
Собственнику предлагается в добровольном порядке снести летнюю веранду до 1 декабря 2023 года.
Корреспондент НГС обратился в заведение за комментарием по этой ситуации. Управляющий заведением пояснил, что информация по этому вопросу уточняется.
Редакция НГС направила также направила официальный запрос в мэрию Новосибирска.
Ранее в Первомайском сквере в центре Новосибирска начали сносить двухэтажное стеклянное здание с летней террасой.