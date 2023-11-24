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На стену бара на улице Ленина приклеили предупреждение — власти требуют снести целую веранду

Пристройка принадлежит заведению «Hudson»

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Объект находится на Ленина, 12

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Администрация Центрального округа Новосибирска разместила на стене бара «Hudson» на Ленина, 12 постановление о сносе летней веранды, которое принадлежит заведению.

— На основании решения комиссии по вопросам демонтажа самовольных нестационарных объектов на территории Новосибирска сообщается о планируемом демонтаже самовольного нестационарного объекта, — говорится в документе.

Собственнику предлагают добровольно снести веранду до 1 декабря

Собственнику предлагают добровольно снести веранду до 1 декабря

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Собственнику предлагается в добровольном порядке снести летнюю веранду до 1 декабря 2023 года.

Корреспондент НГС обратился в заведение за комментарием по этой ситуации. Управляющий заведением пояснил, что информация по этому вопросу уточняется.

Редакция НГС направила также направила официальный запрос в мэрию Новосибирска.

Ранее в Первомайском сквере в центре Новосибирска начали сносить двухэтажное стеклянное здание с летней террасой.

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СносЛетняя верандаНовосибирск
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