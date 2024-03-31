«Откуда в городе столько грязи?»: весна показала, почему нельзя парковаться на тротуарах, — готовимся к пыльным бурям

Весной Новосибирск утопает в серых тонах Источник: читатель НГС











Весна показала, что получается, когда новосибирские водители игнорируют требования правил дорожного движения и заезжают на тротуары. Наглядный пример — перекресток улиц Советской и Ленина. Редакция НГС неоднократно обращала внимание на автохамов, оставляющих свои машины на тротуарной плитке. Результат налицо — центр Новосибирска утопает в грязи.

Эвакуаторам возить не перевозить Источник: читатель НГС











За минувшую неделю в редакцию прислали несколько фото с перекрестка улиц Советской и Ленина, сделанные в разные дни. Водители настолько привыкли, что на тротуаре можно оставлять машины безнаказанно, что начали выстраиваться в ряд, как на обычной парковке.

— В самом деле, откуда в городе столько грязи? — саркастически подметил автор фото.

«Субару» на тротуаре как на выставке Источник: читатель НГС











Когда тротуар «свободен», машины появляются на нем в хаотичном порядке. Вот водитель «Субару» будто выставил свою недавно помытую машину на всеобщее обозрение.

Автомобиль зарегистрирован на 40-летнюю Анну Сергеевну Г. Женщина зарегистрирована в Архангельской области. Не исключено, что водитель ездит на машине по договору купли-продажи.

И в дождь, и в снег водители не изменяют привычкам нарушать ПДД Источник: читатель НГС











А вот пример параллельной парковки на том же месте. Водитель «Мерседеса» удалился по своим делам, бросив машину в пешеходной зоне.

Еще стоит объяснять, почему парковка на тротуаре — зло? Источник: читатель НГС











Результат парковки на тротуаре — тотальная грязь, завезенная на колесах авто. Она высохнет и превратится в пыль. Нужны ли другие аргументы, чтобы соблюдать ПДД?

Парковка на повороте мешает участникам движения Источник: читатель НГС











Водитель этого «Мерседеса», похоже, так торопился, что не стал искать место для парковки и бросил машину прямо на повороте с Советской на Ленина.

— А мы почему его должны объезжать? Хам, — эмоционально прокомментировал ситуацию автор фото.

Машина зарегистрирована на 37-летнего предпринимателя Юрия Сергеевича П. У мужчины несколько компаний: в сфере строительства, управления недвижимостью, торговли.

Автохам на улице Объединения Источник: читатель НГС











Жители дома № 12 на улице Объединения жалуются на автохамов, которые паркуют машины на детской площадке. И таких индивидуумов, по словам жильцов, немало.

— Массовое помешательство. Иначе как объяснить, что при свободных парковках люди ставят машины на детскую площадку, тротуар и газон одновременно? — негодует автор фото.



Машина зарегистрирована на 33-летнего Ивана Сергеевича Ф. Мужчина прописан в Ханты-Мансийске.