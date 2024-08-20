Залечь на дно в Бердске: город-спутник решили превратить в курорт за 10 лет — в пример берут Крым и Бельгию

Развивать курорт планируют в течение 10 лет, в ближайшее время решили создать туристический центр и разработать мастер-план Источник: Юрий Орлов / NGS.RU











Бердск решили превратить в курортный городок выходного дня — в целом для жителей Сибири и новосибирцев в частности. Авторы проекта предлагают ориентироваться на оздоровительный отпуск и тихий отдых у воды для людей с высоким уровнем дохода, а в качестве примера взяли три небольших города, среди которых оказался, например, бельгийский Остенде. НГС узнал о планах властей и спросил экспертов о перспективах развития туризма в прибрежном городке.

Курорт за 10 лет

В конце июля мэр Бердска Роман Бурдин представил губернатору Новосибирской области Андрею Травникову проект развития спутника Новосибирска как места для отдыха выходного дня.

Как удалось узнать НГС, изначально идея развития туризма родилась у Юлии Борисовой, руководителя ГК «Борвиха». Сама она — коренная бердчанка и всегда хотела, чтобы о городе знало как можно больше людей. Она начала устраивать встречи с коллегами из туриндустрии, пытаясь создать некий союз, чтобы было проще вести бизнес и привлекать клиентов. Спустя некоторое время они обратились к местным властям.

— Я рассказала мэру Роману Бурдину о своей давней мечте — развитом туристическом городе, он идею поддержал. Буквально через три месяца Бердск попал в программу от Сколково «Гостеприимные города», — рассказала НГС Юлия Борисова. — Меня пригласили в качестве эксперта в команду, мы обучались в Москве и в течение полугода готовили проект развития города.



Авторы проекта хотят, чтобы в Бердск приезжало как можно больше людей — в том числе, для оздоровительного отдыха Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Во время презентации проекта губернатору Новосибирской области Роман Бурдин рассказал, что Бердск до этого момента не рассматривали через призму туризма. Отправной точкой стало участие муниципалитета в программе Сколково — тогда и решили, что спутник Новосибирска можно превратить в курорт.

Сейчас экономика города, по словам мэра, полностью промышленная. На туризм приходится всего 2,7%, исправить это хотят в ближайшие 10 лет. Бердск, отмечает Роман Бурдин, город-полуостров в акватории Обского моря и Бердского залива, а 30% его территории занимают уникальные реликтовые леса.

— В ходе работы мы провели анализ туристических потоков и выяснили, что в 2023 году наш город посетило 600 тысяч туристов. Больше половины — жители Новосибирской области, оставшаяся часть — жители Сибирского федерального округа, — рассказал он.

Туристы, которые приезжают отдохнуть на побережье, часто оставляют мусор — с этим власти решили бороться Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Большинство туристов, согласно анализу, приезжают ради оздоровления и для тихого отдыха на море. Авторы проекта уверены, что одна из проблем города, которую стоит решить — «дикие» приезжие. Их примерно 240 тысяч человек, но ничего полезного городу они не приносят.

— «Дикие» туристы — это беда и головная боль города. Часто они оставляют мусор на наших прекрасных берегах, в лесу и на особо охраняемых природных территориях. Одна из наших задач — окультурить «дикого» туриста, — говорил на встрече с губернатором мэр Бердска.

За 10 лет Бердск придумали превратить во всесезонный «умный» курорт для мегаполиса. В качестве образца взяли три города: Остенде в Бельгии как курортный город для Брюгге и Антверпена; Зеленоградск в Калининградской области из-за прибрежной инфраструктуры и город Саки в Крыму, который позиционирует себя как лучшее место для инклюзивного туриста.

Образ туриста, на который решили ориентироваться, также создали во время разработки проекта. По словам главы города, это житель мегаполиса, представитель IT-сферы, бизнеса или науки с высоким уровнем дохода, которому требуется физическая и ментальная перезагрузка. Отдых может быть как активным, так и спокойным. Власти предлагают создать для приезжих возможность единения с природой в акватории и ненавязчивый сервис для спокойного отдыха (а не такой, как на Юге России).

— На этот год мы ставим себе задачу завершить строительство экосистемы управления туризмом. Мы уже выстроили связи с местным сообществом и бизнесом, создали координационный совет по развитию туризма, думаем над созданием информационно-туристического центра, — рассказал Роман Бурдин.

За основу развития курорта решили взять концепцию Гила Пеньялоса «Город 8–80», идея которой заключается в том, что на территории будет комфортно и 8-летнему ребенку, и 80-летнему жителю. Туризм, по словам мэра, должен помочь и местному населению: например, так улучшится инфраструктура. По плану отдых будет доступен как туристам, так и бердчанам.

Для эффективной работы власти подготовят мастер-план по развитию туристического кластера, а еще лучше — города в целом. Как рассказал Роман Бурдин журналисту НГС, мастер-план поможет определить приоритетные задачи.

— Поступает много обращений от бизнесменов с просьбой предоставить участки, например, для глэмпинга, но пока у нас нет четкого плана, запускать не будем, — объяснил НГС мэр Бердска.

По его словам, муниципалитет планирует попасть в число 200 городов, для которых мастер-план разработают по поручению президента. Власти уже начали готовить техническое задание, чтобы в случае появления средств было все готово. Город может войти в программы развития туризма — как региональные, так и федеральные. К работе планируют привлекать и местный бизнес.

В первую очередь власти хотят сократить число «диких» туристов, чтобы мусора в городе стало меньше Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Роман Бурдин не исключает, что могут возникнуть и сложности. Сейчас внешняя среда меняется быстро: например, спрос на туризм может резко упасть, а вместе с ним пропадет и финансирование.

— Туризм для меня — в первую очередь улучшение жизни местных жителей. Например, в этом году мы вывезли в два раза больше мусора — вероятно, количество диких туристов увеличилось. Это ужасный дискомфорт для жителей, с которым необходимо бороться в первую очередь, — отметил мэр Бердска.

При помощи туризма команда поставила задачу за 10 лет повысить ВВП Бердска на 10%, и мэр отмечает, что это достаточно амбициозная задача.

Сколько средств потребуется для решения этой задачи и строительства всей необходимой инфраструктуры, без мастер-плана сказать пока сложно.

Пока выбирают не город, а отели

Сейчас в спутнике Новосибирска уже работают крупные санатории, большое количество баз отдыха и спа-отелей. Как рассказала НГС Юлия Борисова, «Борвиха» работает в сфере гостиничных услуг с 2003 года и привлекает большой поток туристов в Бердск, но порой гости не знают, в какой город приезжают.

— Многие гости из других регионов, когда выбирают наш отель, зачастую думают, что они едут в Новосибирск. Уже на месте туристы понимают, что приехали в Бердск и начинают знакомство с городом. Сейчас гости выбирают место размещения, а не сам город, — поделилась наблюдением Юлия Борисова. — Например, в Белокурихе наоборот: сначала выбирают курорт, а уже потом гостиницу.

Властям Бердска придется поработать над благоустройством самого года: например, обустроить парки и обновить фасады зданий Источник: официальный сайт администрации Бердска











Развивать туризм власти хотят совместно с бизнесменами, и сейчас придется разработать комплексный подход к обустройству Бердска.

По словам Юлии Борисовой, нужны точки притяжения в самом городе: стоит поработать над благоустройством парков, набережной с аттракционами, открыть новые музеи, возможно, создать фестивальные площадки и в целом поработать над сферой развлечений. Она также отметила, что можно и дальше развивать водный спорт — в частности, в Бердске уже есть центр для вейк-серфинга. Но в Бердске не хватает точек общественного питания, и с этим тоже придется работать.

Чем манит Бердск

Исполнительный директор Новосибирской ассоциации туроператоров (НАТО) Светлана Фоменко считает, что туристический потенциал Новосибирской области в целом и Бердска в частности можно оценить высоко.

— Бердск находится недалеко от Новосибирска, там есть водохранилище, красивое побережье, много санаториев, которые предлагают высокий уровень обслуживания, — объяснила Светлана Фоменко.

Природа Бердска, по словам мэра города, уникальная — остается лишь все благоустроить, сохранив реликтовый лес Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











О том, что у города действительно есть все возможности стать прекрасным местом для отдыха, говорит и заведующая исторического отдела Бердского историко-художественного музея Марина Янеева. Вообще, по словам эксперта, уже сейчас Бердск можно посетить ради спортивных соревнований, культурных и оздоровительных мероприятий.

Туризм для оздоровления здесь, по словам Марины Янеевой, зародился еще в период царской России. Например, в газетных публикациях начала XX века появлялись заметки о селе Бердском как о лучшем курорте в Томской губернии.

На современный манер заметки можно назвать отзывами, говорит заведующая отделом музея: в частности, писали, что жители села построили специальные домики для отдыхающих из Томска и просят за проживание такие деньги, которые не соответствуют условиям. Правда, подобных заметок было мало — чаще писали, что за небольшие средства можно отлично отдохнуть, вкусно поесть и подправить свое здоровье.

— Следующий этап курортной славы связан с советским периодом, когда в окрестностях Бердска построили большое количество санаториев союзного значения. Территорию старого города затопило, а в новом появились базы отдыха, построенные тремя заводами, — поделилась Марина Янеева.

Санатории сейчас реконструировали, появляются и новые места для отдыха, а пляж парка-отеля «Хвоя» и вовсе получил синий флаг — знак пляжа высшего качества.

В Бердске постепенно появляются новые отели, базы отдыха и санатории Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Посетить Бердск стоит и ради культурного отдыха, продолжает Марина Янеева. Например, можно сходить в историко-художественный музей, чтобы узнать историю города, посмотреть на эксклюзивные экспонаты. Есть в городе и мемориальный музей народного артиста России Владлена Бирюкова — именно он сыграл Якова Алейникова в сериале «Вечный зов». Помещение совсем небольшое — 33 кв. м — но внутри представлены уникальные вещи актера.

Город славится и скульптурами: есть изображающие разные виды спорта, молодожены, «большое ухо», где загадывают желания — фигур действительно очень много. В музее уже сейчас думают над тем, чтобы разработать пешеходную экскурсию.

Привлекает туристов Бердск и своими шикарными храмами. На территории города есть региональный объект культурного наследия — мемориал Славы, который создал Александр Чернобровцев (он также создал мемориальное панно в сквере Героев революции в центре Новосибирска и «Монумент Славы»). Архитектор сам назвал бердский мемориал своим лучшим творением, рассказала Марина Янеева.

Пока вопросы остаются к парку «Бердский острог», расположенному на берегу залива: территория могла бы стать еще одной точкой притяжения, но у местной власти и бизнесмена Александра Илюшенко возник конфликт. Строительство парка начали еще в 2010-х годах, но в эксплуатацию объект так и не ввели.

Парк мог бы стать отличным местом для отдыха. В эксплуатацию его так и не ввели, но мероприятия на территории иногда устраивают Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











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