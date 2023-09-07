Война в заливе: владельца «Бердского острога» и «Ремикса» вытесняют с побережья — он уверен, что на их место придут высотки

С 2022 года бизнесмен не может ввести комплекс в экплуатацию. Впрочем, это не мешает региональным властям проводить в нём культурные мероприятия: здесь на Троицу, например, проходил областной фестиваль «Зеленые святки».

— Ввод в эксплуатацию «Бердского острога» не был согласован из-за несоответствия объекта классу огнестойкости. То есть в проекте один класс, по факту другой. Уже был суд, который признал отказ ввода законным. То есть собственнику необходимо или внести изменения в проектную документацию, или каким-то образом проводить реконструкцию, — пояснил НГС начальник бердского управления градостроительства Сергей Есиков.



Александр Илющенко же называет отказ от ввода объекта надуманным.



— В проекте действительно была допущена ошибка по классу огнестойкости. Но это такая ошибка, которую можно было бы исправить в течение рабочего дня. При условии, что администрация Бердска была бы заинтересована в введении этого объекта, — заметил он. — При этом в первый раз мне отказали в этом из-за технических условий, которые также были неправильными. В частности, мне предлагалось отремонтировать полностью улицу Попова как вариант. Но это противозаконно.