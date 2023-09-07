Война в заливе: владельца «Бердского острога» и «Ремикса» вытесняют с побережья — он уверен, что на их место придут высотки

Бердские власти выгоняют бизнесмена Александра Илющенко с побережья, где он построил парк семейного отдыха «Ремикс», парковку и стоянку для теплоходов. Копья вокруг этой лакомой земли ломаются давно: за получение взятки на теплоходе «Ремикс» в 2013 году мэр Бердска получил 10 лет колонии. Свой интерес к земле чиновники объясняют желанием построить здесь городскую набережную, а сам Илющенко считает, что это — лишь прикрытие плана местного олигарха по строительству высоток. Журналист НГС Виктор Бобровников выслушал стороны конфликта, раздобыл письмо помощника арестованного мэра из колонии (можно заменить на уникальные документы) и выяснил судьбу уголовного дела о самовольном захвате побережья.
Честный бизнес или самовольный захват?
Побережье Берского залива со стороны улицы Попова — пожалуй, самый перспективный земельный участок в Бердске. Всего в пяти минутах от центра и в нескольких километрах от Бердского шоссе. Вдоль береговой линии от яхт-клуба Royal Marine до пансионата «Лесная Сказка» расположены объекты бизнес-империи Александра Илющенко: сам пансионат, стоянка для теплоходов «Ремикс», две автомобильных парковки, парки семейного отдыха «Ремикс» и «Бердский острог».
Александр Илющенко — новосибирский бизнесмен и политик, живет в Бердске. Бывший учредитель «Судоходной компании «Норд-Вест», ООО «Сибинвестстрой», группы компаний «Набережные проекты», совладелец сети фитнес-клубов «Ремикс» и пансионата «Лесная сказка» в Бердске, председатель правления товарищества собственников бердского элитного жилья «Изумрудный». С 2005 по 2015 годы Илющенко занимал кресло депутата заксобрания Новосибирской области (4-ый и 5-ый созывы) от «Единой России», руководил комитетом по противодействию коррупции. Именно по его заявлению о вымогательстве крупной взятки в 2013 году с поличным задержали экс-мэра Бердска Илью Потапова.
По данным бердской прокуратуры, огромный участок побережья оказался в руках одного человека, и начался этот процесс еще 18 лет назад.
— 28 января 2005 администрация Бердска предоставила ООО «Сибинвестрой» земельный участок площадью 131 698 квадратных метров для благоустройства и строительства набережной. В 2010-ом упомянутый участок разделили на три, а 1 апреля 2013-го «Сибинвестрой» передал свои права и обязанности по договору аренды индивидуального предпринимателю Александру Илющенко, — говорится в ответе прокуратуры бердским депутатам (документ есть в распоряжении НГС).
На арендованных участках бизнесмен развернул активную деятельность: построил парковку, стоянку для теплоходов, парк семейного отдыха с бассейном «Ремикс». В 2012 году его заинтересовал еще один участок поблизости — на нём Илющенко задумал построить деревянный городок в русском стиле, «Бердский острог». Именно за эту территорию у предпринимателя вымогал взятку бердский мэр, рассказал Александр Илющенко НГС.
— Взятку мэр Бердска просил конкретно за этот участок и еще за несколько небольших, прилегающих к пансионату «Лесная сказка». После его ареста у меня местные власти деньги больше не вымогали, но несколько лет назад началось активное противодействие иными способами. Сейчас наше противостояние в активной фазе, у нас несколько судебных процессов, — заявил бизнесмен.
В 2019 году администрация Бердска действительно отказалась продлить договор аренды земли под «Ремиксом», а позже полиция возбудила уголовное дело по факту покушения на незаконное приобретение прав на муниципальные участки на побережье.
— Поводом и основанием для возбуждения дела по признакам преступления, предусмотренным ст. 30 ч. 3 (покушение на преступление. — Прим. ред.), ст. 159 ч. 4 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере. — Прим. ред.) явилось заявление и.о. главы Бердска Владимира Захарова от 30 июля 2019 года. Расследование этого дела находится на контроле прокурора города, — говорится в ответе прокурора Бердска местным депутатам.
«Провокация взятки — лишь ширма»
В 2013 году мэра Бердска Илью Потапова задержали с поличным на теплоходе «Ремикс» при получении от Александра Илющенко взятки в 3 миллиона рублей. Коммунист получил 10 лет колонии и рекордный для региона штраф в полмиллиарда рублей. В материалах его дела фигурировали и другие эпизоды получения взяток и злоупотребления должностными полномочиями. Вместе с мэром судили также его помощника Владимира Мухамедова — он получил 9 лет колонии за посредничество. Из мест не столь отдаленных Мухамедов написал бердским депутатам письмо о смехотворной арендной плате за побережье Бердска, занимаемом Александром Илющенко.
— По договору аренды земли с «Сибинвестсстроем» от 28 января 2005 года арендная ставка составляла 1,5 миллиона рублей. Уже 30 марта того же года было составлено дополнительное соглашение, по которому размер арендной платы снизился до 20 000 рублей. Провокация взятки — это лишь ширма для отвода глаз. За этой политикой кроется многомиллионная экономика капиталиста Илющенко! — говорится в письме Мухамедова (копия есть в распоряжении НГС).
В своем обращении экс-помощник мэра называл строительство «Бердского острога» благовидным предлогом для приватизации земли на побережье. Но объект Илющенко возвел и без приватизации. Сейчас он представляет собой комплекс деревянных сооружений в 7 тысяч квадратов за пятиметровой тыновой стеной: крестьянские избы, конюшня, кузница, трапезная, дом приказчика и судейный дом, храм с колокольней, ремесленные мастерские, смотровые площадки и острожную площадь.
С 2022 года бизнесмен не может ввести комплекс в экплуатацию. Впрочем, это не мешает региональным властям проводить в нём культурные мероприятия: здесь на Троицу, например, проходил областной фестиваль «Зеленые святки».
— Ввод в эксплуатацию «Бердского острога» не был согласован из-за несоответствия объекта классу огнестойкости. То есть в проекте один класс, по факту другой. Уже был суд, который признал отказ ввода законным. То есть собственнику необходимо или внести изменения в проектную документацию, или каким-то образом проводить реконструкцию, — пояснил НГС начальник бердского управления градостроительства Сергей Есиков.
Александр Илющенко же называет отказ от ввода объекта надуманным.
— В проекте действительно была допущена ошибка по классу огнестойкости. Но это такая ошибка, которую можно было бы исправить в течение рабочего дня. При условии, что администрация Бердска была бы заинтересована в введении этого объекта, — заметил он. — При этом в первый раз мне отказали в этом из-за технических условий, которые также были неправильными. В частности, мне предлагалось отремонтировать полностью улицу Попова как вариант. Но это противозаконно.
Что касается смехотворной стоимости аренды побережья, на которую указывал из колонии Владимир Мухамедов, то бердский депутат Елена Белова объяснила ее желанием города получить от бизнесмена набережную. В решении совета депутатов Бердска от 23 сентября 2004 года (документ есть в распоряжении НГС) депутаты снижение арендной платы за участок почти в 130 тысяч квадратов аргументировали ожиданием «благоустройства и строительства набережной в черте микрорайона «Северный».
— «Сибинвестстрою» были предоставлены все условия: и снижение арендной платы, и дополнительный земельный участок на Попова, чтобы построить и продать дома, получить прибыль и сделать городу набережную. Все условия администрация на тот период выполнила. Но на протяжении многих лет набережной как и не было, так и нет, — сказала НГС Елена Белова. — Теперь мы рассчитываем построить ее по федеральной программе.
Сам Александр Илющенко рассказал НГС, что «копеечную аренду» побережья в суде по иску администрации пересчитали, и он заплатил разницу за несколько лет в рамках исполнения решения суда. Также бизнесмен заявил, что никому и никогда строительство набережной не обещал. При этом в договоре аренды между бердской администрацией и «Сибинвесстроем» от 28 января 2005 года (копия есть в распоряжении НГС) четко указано, что земельный участок компании предоставляют именно для этой цели.
Набережная или многоэтажки?
В начале 2019 года администрация Бердска отказалась продлевать договор аренды двух участков на побережье: перед стоянкой теплохода «Ремикс» и под семейно-развлекательным комплексом «Ремикс». А 18 июля 2023 года власти и вовсе потребовали признать все постройки на них самовольными, снести их, а участки освободить.
— В связи с нахождением в настоящий момент на указанных вами земельных участках объектов недвижимости, на которых зарегистрировано право частной собственности, планировать строительство набережной не представляется возможным, — говорится при этом в ответе главы Бердска Романа Бурдина на запрос НГС.
Александр Илющенко считает, что строительство набережной — не благая цель, а лишь предлог для того, чтобы выдавить его с побережья. По словам бизнесмена, за этим стоит бердский олигарх Виктор Голубев.
Виктор Голубев — самый известный бердский бизнесмен и крупнейший местный застройщик, почетный житель Бердска. В 2015-ом году его приговорили к 1,5 годам колонии-поселения за незаконное предпринимательство (эксплуатацию небольшого нефтеперерабатывающего предприятия) и хранение боеприпасов. Его брат Алексей Голубев — действующий спикер совета депутатов Бердска.
— Я как человек, поживший в областной политике, общаюсь с чиновниками из администрации. Мне указывают на то, со стороны Виктора Алексеевича поступило четкое указание: никаких документов о вводе в эксплуатацию объектов Илющенко не подписывать. Именно поэтому я сегодня вступил вот в такие противоречия с местной властью в лице депутатов, — заявил Илющенко НГС. — Неподалеку от «Бердского острога» есть участок, на котором мы сушили и изготавливали деревянные элементы каркаса для строительства. Я знаю, что этот участок Голубев приобрел.
По словам Илющенко, на месте лесопилки у побережья, Голубев намерен построить жилые дома, и подобные планы имеются на участки перед теплоходом «Ремикс» и под комплексом «Ремикс».
— Я много лет занимался осушением побережья, раньше тут сплошное болото было. Теперь–то, конечно, это лакомый участок для строительства. По моей, опять же непроверенной, информации, на чертежах уже рисуют на этой территории высотки, которые должны встать в будущем, — добавил Илющенко.
Интерес застройщика
Участок по соседству с «Бердским острогом» площадью почти 16,5 тысячи кв. м, по данным ЕГРН, действительно принадлежит одной из компаний Виктора Голубева — «Рубикон». Она занимается строительством домов из бруса, а на снимках со спутника можно заметить расположенные на нем материалы — вероятно, тот самый брус. Но с марта 2023 года земля по договору аренды передана другой компании — специализированному застройщику «Квартал-С».
«Квартал-С», как указано в базе данных «Контур.Фокус», в равных долях принадлежит Анне Голубевой и Павлу Белову. За прошлый год она заработала 291 миллион рублей, чистая прибыль составила 3,1 миллиона. На сайте компании указано несколько завершённых проектов в Бердске (ЖК «Линевский», ЖК «Ясный», ЖК «Молодёжный» и ЖК «Кутузовский») и пара строящихся (ЖК «Белокаменный» и ЖК «Военный городок»).
— На купленном нами участке запланировано строительство трех жилых домов в 10–12 этажей. Однако никаких дальнейших планов застройки территории в районе улицы Попова у нас нет. Земля на побережье, которую занимает Илющенко, относится к категории рекреационных территорий, строительство там запрещено. Заявления бизнесмена о том, что на него оказывается давление Голубевым, беспочвенны. Интерес к Илющенко правоохранительных органов и местной власти вызван лишь его методами ведения дел, — заявил НГС юрист Голубева Олег Антонов.
Занимаемые структурами Илющенко на побережье земли действительно носят статус рекреационных, вести стройку там нельзя. С другой стороны, принадлежащий Голубевым участок ранее относился к промзоне, и многоэтажную застройку на нем разрешили совсем недавно.
— Действительно, предприниматель приобрел земельный участок и вышел с предложением изменить вид разрешенного землепользования. Были проведены все обязательные по закону процедуры, и промзону перевели в многоэтажное строительство, все это найдет отражение в Генплане развития Бердска, — пояснил НГС начальник бердского управления градостроительства Сергей Есиков.
Арбитражный процесс, в рамках которого от Илющенко требуют снести «самовольные» постройки и освободить набережную, еще не завершен. Что касается уголовного дела о попытке захвата муниципальной земли на побережье, оно приостановлено. Как сообщили НГС в бердской прокуратуре, такое решение принято «в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого».
В начале сентября стало известно, что на территории фабрики «Синар» в Новосибирске разрешили в будущем строить высотки.