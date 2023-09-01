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Максимум — 30 этажей: на территории фабрики «Синар» в Новосибирске разрешили строить высотки

Постановление опубликовала мэрия

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Фабрика находится в центре Новосибирска

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В Новосибирске территорию фабрики «Синар» перевели в зону застройки объектами делового и многоквартирного строительства. Постановление об этом опубликовано на сайте мэрии.

— Предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, сооружений для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования «многоквартирные многоэтажные дома» — 30 этажей, — говорится в постановлении.

Также на территории могут разместить детский сад на 80 человек.

НГС направил запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска, чтобы выяснить, почему было принято решение об изменении назначения территории, а также на фабрику «Синар», чтобы получить комментарий.

Ранее «Синар» относился к производственной территории. В 2021 году стало известно, что это место хотят отдать под строительство жилого комплекса с переменной этажностью со встроенно-пристроенным детским садом. Проект рассматривала специальная комиссия, но его отправили на доработку.

СинарЦентральный районЗастройкаМногоквартирные дома
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