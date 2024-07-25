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Дороги и транспорт эксклюзив «Ни нижнего белья, ничего»: девушка из Австралии не может получить в Новосибирске багаж — он застрял в Пекине

«Ни нижнего белья, ничего»: девушка из Австралии не может получить в Новосибирске багаж — он застрял в Пекине

Елена Петливанова летела из Китая в Новосибирск на самолете S7

3 628
68 комментариев
Елена прилетела в Новосибирск 20 июля

Жительница Австралии уже неделю не может добиться, чтобы ей в Новосибирск прислали чемодан с вещами из Пекина. Там во время пересадки у нее задержали багаж, а теперь авиакомпания S7 не выходит на связь и не может привезти вещи.

Елена Петливанова полетела из Австралии в Новосибирск с пересадкой в Пекине. В столицу Китая девушка прилетела на китайских авиалиниях China southern. В аэропорту у нее была пересадка на самолет S7 Пекин — Новосибирск (фотографии билетов есть в распоряжении редакции). Но багаж девушки задержали.

— Китайские авиалинии мне сказали, что у них есть партнерство с S7, что они могут мне отправить багаж. Я поверила, потому что даже посадочные S7 были напечатаны на бланках China southern. По прилете я сразу обратилась в S7. На стойке информации S7 мне грубо ответили идти в розыск. Пошла в розыск, там сделали копию моего заявления о потере багажа и сказали, что позвонят. Но, конечно же, никто не позвонил, — вспоминает Елена Петливанова.

Девушка попробовала написать в чат-бот в приложении S7 и позвонить на горячую линию. По телефону ей ответил бот, который только после нескольких попыток перевел на оператора. К сожалению, живой человек на другой стороне телефона тоже не знал, что делать в такой ситуации, и поделился номером представительства.

— Далее звоним по номерам представительств в нашем городе — номера нерабочие, трубку никто так и не взял. Что остается? Едем сами в представительство в аэропорту. На такси ехать час, 2000 рублей туда-обратно. В аэропорту собралась приличная очередь из-за отмененного или опоздавшего рейса. Мы отстояли свою очередь, подходим к сотруднице, описываем ситуацию, а она нам: «А что я вам сделаю? Вам надо в розыск багажа», — объясняет Елена Петливанова.

В Толмачево девушке дали номер представительства S7 в Пекине. Елена передала данные в китайскую авиакомпанию, которая выражает готовность договориться с российскими авиалиниями и передать багаж.

Елена Петливанова без багажа уже пять дней. Ей пришел ответ с почты S7 (есть в распоряжении редакции), в котором сообщили, что вопрос будут рассматривать еще неделю. Девушка уже планирует купить билет до Пекина и слетать самой.

— Проблема в том, что на самом деле задача достаточно тривиальная — это доставить багаж из пункта Пекина, но никто совершенно не готов помочь. Я думаю, что сегодня я буду уже покупать билет в Пекин, потому что в багаже очень много ценных для меня вещей. Плюс у меня нет вещей здесь, ни нижнего белья, ничего, — рассказала девушка.

Корреспондент НГС обратилась за комментарием в пресс-службу S7, но на момент публикации ответа не было.

На прошлой неделе пассажирам, вылетающим рейсом S7 Airlines из Новосибирска в Сочи, не хватило мест в самолете. Как сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре, во время регистрации у системы произошел сбой.

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Самолет Новосибирск Пекин Багаж
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Комментарии
69
248332
25 июля 2024, 13:47
Ну сходи на центральный рынок да купи себе трусы!!! Бедняга, блин)))
трям-брям
25 июля 2024, 13:27
Ну это просто топ-новость о пропавших трусах
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