Новосибирцам не хватило мест в самолете до Сочи — во время регистрации на рейс произошел сбой системы

По словам очевидцев, путаница также возникла с вылетами в Иркутск и Братск Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU











Пассажирам, вылетающим рейсом S7 Airlines из Новосибирска в Сочи, не хватило мест в самолете. Как сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре, во время регистрации у системы произошел сбой.



— По факту сбоя в работе системы регистрации пассажиров на рейсы авиакомпании S7 Airlines Новосибирской транспортной прокуратурой организованы надзорные мероприятия на предмет исполнения законодательства о защите прав потребителей авиационных услуг, — пояснили в ведомстве.



По данным телеграм-канала Mash Siberia, пассажиры должны были вылететь из Новосибирска в 12:30, но на стойке регистрации им сказали, что мест нет. По словам очевидцев, путаница также возникла с вылетами в Иркутск и Братск.

Редакция НГС направила запрос в S7 Airlines с просьбой прокомментировать инцидент.

