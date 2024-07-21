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Новосибирцам не хватило мест в самолете до Сочи

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Происшествия Новосибирцам не хватило мест в самолете до Сочи — во время регистрации на рейс произошел сбой системы

Новосибирцам не хватило мест в самолете до Сочи — во время регистрации на рейс произошел сбой системы

Транспортная прокуратура начала проверку

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31 комментарий
По словам очевидцев, путаница также возникла с вылетами в Иркутск и Братск

Пассажирам, вылетающим рейсом S7 Airlines из Новосибирска в Сочи, не хватило мест в самолете. Как сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре, во время регистрации у системы произошел сбой.

— По факту сбоя в работе системы регистрации пассажиров на рейсы авиакомпании S7 Airlines Новосибирской транспортной прокуратурой организованы надзорные мероприятия на предмет исполнения законодательства о защите прав потребителей авиационных услуг, — пояснили в ведомстве.

По данным телеграм-канала Mash Siberia, пассажиры должны были вылететь из Новосибирска в 12:30, но на стойке регистрации им сказали, что мест нет. По словам очевидцев, путаница также возникла с вылетами в Иркутск и Братск.

Редакция НГС направила запрос в S7 Airlines с просьбой прокомментировать инцидент.

Ранее житель Новосибирска пожаловался на задержку рейса авиакомпании S7 почти на шесть часов. По словам мужчины, причиной задержки стала неисправность воздушного судна.

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Не хватило места Самолет Новосибирск Сочи
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Комментарии
31
В телевизор не стрелять!
21 июля 2024, 14:08
Они овербукинг стали прикрывать техническим сбоем, после того как их начали активно штрафовать за это.
72962
21 июля 2024, 14:28
Пусть сбой, пусть. С выплатой пострадавшему двойной стоимости сорванного отдыха. Сбои чудесным образом закончатся.
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