Отложили на неопределенный срок: рейс из Новокузнецка в Новосибирск задержали почти на 6 часов

Новосибирец не стал ждать вылета и отправился домой самостоятельно Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Житель Новосибирска пожаловался на задержку рейса авиакомпании S7 почти на шесть часов. По словам мужчины, причиной задержки стала неисправность воздушного судна.



Новосибирец в беседе с НГС рассказал, что зарегистрировался на рейс 5364 в Новокузнецке, на посадку в самолет пассажиров отправили в 11:40 по местному времени. Но на месте стоянки борта выяснилось, что самолет к полету не готов. Пассажиры простояли в ожидании около получаса, потом оказалось, что воздушное судно имеет некую неисправность.



— После этого всех вернули в терминал. В 13:10 сообщили, что в связи с неисправностью рейс откладывается на неопределенный срок, т.к. или придется ждать подменный из Новосибирска, или группу ремонтников, для проведения ремонта, — рассказал НГС пассажир рейса.



После этого часть пассажиров отправилась в Новосибирск самостоятельно на машинах. Другие остались в аэропорту ожидать вылета рейса. Также новосибирец рассказал, что сотрудники авиакомпании предоставили пассажирам воду и стаканы для питья.



По данным онлайн-табло аэропорта «Толмачево», рейс из Новокузнецка должен был вылететь в Новосибирск в 12:50. Сейчас актуальное время вылета в расписании — 18:15, то есть борт задерживается чуть менее чем на шесть часов.



Корреспондент НГС направил запрос в авиакомпанию S7, чтобы узнать причины задержки рейса, а также другие детали произошедшего. На момент написания новости информация не поступила.

