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Дороги и транспорт эксклюзив Отложили на неопределенный срок: рейс из Новокузнецка в Новосибирск задержали почти на 6 часов

Отложили на неопределенный срок: рейс из Новокузнецка в Новосибирск задержали почти на 6 часов

Самолет оказался в неисправном состоянии

1 359
9 комментариев
Новосибирец не стал ждать вылета и отправился домой самостоятельно

Житель Новосибирска пожаловался на задержку рейса авиакомпании S7 почти на шесть часов. По словам мужчины, причиной задержки стала неисправность воздушного судна.

Новосибирец в беседе с НГС рассказал, что зарегистрировался на рейс 5364 в Новокузнецке, на посадку в самолет пассажиров отправили в 11:40 по местному времени. Но на месте стоянки борта выяснилось, что самолет к полету не готов. Пассажиры простояли в ожидании около получаса, потом оказалось, что воздушное судно имеет некую неисправность.

— После этого всех вернули в терминал. В 13:10 сообщили, что в связи с неисправностью рейс откладывается на неопределенный срок, т.к. или придется ждать подменный из Новосибирска, или группу ремонтников, для проведения ремонта, — рассказал НГС пассажир рейса.

После этого часть пассажиров отправилась в Новосибирск самостоятельно на машинах. Другие остались в аэропорту ожидать вылета рейса. Также новосибирец рассказал, что сотрудники авиакомпании предоставили пассажирам воду и стаканы для питья.

По данным онлайн-табло аэропорта «Толмачево», рейс из Новокузнецка должен был вылететь в Новосибирск в 12:50. Сейчас актуальное время вылета в расписании — 18:15, то есть борт задерживается чуть менее чем на шесть часов.

Корреспондент НГС направил запрос в авиакомпанию S7, чтобы узнать причины задержки рейса, а также другие детали произошедшего. На момент написания новости информация не поступила.

В начале июля в самолет, который летел из Москвы в Новосибирск, попала молния. Пассажиров доставили в точку назначения резервным бортом.

ПО ТЕМЕ
Новосибирск Новокузнецк S7 Задержка рейса
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Комментарии
10
Долой мракобесие
13 июля 2024, 19:23
С каких пор в кузню летают А320neo, вроде как на бразильцах гоняли? Новых эйрбасов и так мало в строю осталось- доимпортозамещались, одним словом. Ничего, скоро геостратег с подельниками понастроят 1000 обещанных бортов, будут наши окологосударственные авиакомпании летать по всему миру: от Ирана до Северной Кореи.
кулькулятр
13 июля 2024, 18:48
На машине уже б приехали.
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