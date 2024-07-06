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Происшествия «Отстранили от полетов»: молния попала в самолет Москва—Новосибирск

«Отстранили от полетов»: молния попала в самолет Москва—Новосибирск

Инцидент произошел с самолетом Airbus A321

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9 комментариев
ЧП произошло утром 6 июля

В самолет, который выполнял рейс из Москвы в Новосибирск, попала молния. Об этом сообщили авторы Telegram-канала Aviaincident.

Происшествие произошло около 8 часов утра по новосибирскому времени в субботу, 6 июля, с рейсом авиакомпании S7. Борт Airbus A321 выполнял рейс из столичного аэропорта Домодедово в Новосибирск. На послеполетном осмотре были обнаружены следы попадания молнии. Самолет был отстранен от полетов для проведения дальнейшей инспекции.

Среди пассажиров и членов экипажа в результате происшествия никто не пострадал.

В пресс-службе авиакомпании S7 корреспонденту НГС сообщили, что на предполётном осмотре самолёта, выполняющего рейс S7 2504 были обнаружены следы электрического воздействия. Судно было выведено из расписания, передано техникам для осмотра. Осмотр не выявил каких-либо технических неполадок, после чего судно было допущено к рейсам. Пассажиры были перевезены альтернативным бортом, им были предоставлены прохладительные напитки.

Аналогичный случай в конце мая произошел с самолетом, который летел в Новосибирск из Антальи. Тогда разряд молнии попал в корпус воздушного судна.

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Комментарии
9
Коляныч 2.0
6 июля 2024, 19:50
Украина придумала лучший способ роста ВВП на душу населения - уменьшение населения. Делимое ... Делитель ... Вспоминаем арифметику.
Гость
6 июля 2024, 20:02
можно про самолеты больше ни слова не писать,а то я в отпуск собралась,самолетом...
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