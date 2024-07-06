«Отстранили от полетов»: молния попала в самолет Москва—Новосибирск

ЧП произошло утром 6 июля Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В самолет, который выполнял рейс из Москвы в Новосибирск, попала молния. Об этом сообщили авторы Telegram-канала Aviaincident.



Происшествие произошло около 8 часов утра по новосибирскому времени в субботу, 6 июля, с рейсом авиакомпании S7. Борт Airbus A321 выполнял рейс из столичного аэропорта Домодедово в Новосибирск. На послеполетном осмотре были обнаружены следы попадания молнии. Самолет был отстранен от полетов для проведения дальнейшей инспекции.



Среди пассажиров и членов экипажа в результате происшествия никто не пострадал.



В пресс-службе авиакомпании S7 корреспонденту НГС сообщили, что на предполётном осмотре самолёта, выполняющего рейс S7 2504 были обнаружены следы электрического воздействия. Судно было выведено из расписания, передано техникам для осмотра. Осмотр не выявил каких-либо технических неполадок, после чего судно было допущено к рейсам. Пассажиры были перевезены альтернативным бортом, им были предоставлены прохладительные напитки.

