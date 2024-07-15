«Будем надеяться, что уложимся»: когда в Новосибирске заработают станции метро «Молодежная» и «Гусинобродская» — ответ мэрии

Там сделают второй перегонный тоннель Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирске до 2025 года могут появиться два транспортно-пересадочных узла. Их разместят вблизи перспективных станций метрополитена — «Молодежной» и «Гусинобродской».



Данные об этом появились в проекте планировки территории, включающей улицы Фрунзе, Гусинобродское шоссе и Доватора в Дзержинском районе. Их реализация вошла в положение об очередности планируемого развития территории — в первый из трех этапов.



Как объяснил НГС замначальника управления пассажирских перевозок мэрии Михаил Никулин, станции метро, вероятно, появятся позднее.



— Для того, чтобы станцию открыть, ее сначала нужно спроектировать, а потом построить. На проектирование этих станций в течение трех лет выделены деньги из городского и областного бюджетов для того, чтобы в 2024 году их начать проектировать, а вернее выполнять корректировку проектно-сметной документации, — сообщил специалист.



Он уточнил, что проектно-сметная документация, которая уже имеется для станций, устаревшая. В частности, в ней изменились и технические, и стоимостные условия.



— В мэрии города Новосибирска эта работа фактически будет начата в этом году, а, соответственно, потом можно будет говорить о конкурсе на строительство. Когда мы получим эту документацию, можно говорить, что какими-то очередями метро будет вводиться, — сообщил Михаил Никулин. — Скорее всего, в соответствии с этой проектной документацией, по крайней мере мы так понимаем, будет вводиться очередями.



Он сообщил, что сначала в городе введут станцию метро «Гусинобродская», а также достоят второй тоннель между «Березовой рощей» и «Золотой Нивой». А затем будет строиться станция «Молодежная» и электродепо «Волочаевская».



— Очевидно, что это будет происходить до 30-го года. Будем надеяться, что в эти сроки мы уложимся. Может быть, только в первый этап уложимся до 30-го года. Может быть, больше, — сказал специалист.



Реализация этапов строительства станций возможна до 2030 года, но не ранее, уточнил собеседник НГС. Он также добавил, что уже сейчас транспортно-пересадочные узлы, которые имеются в проекте, формируются.



— Транспортно-пересадочный узел «Молодежная» — он фактически формируется, поскольку там открыт автовокзал. И к этому вокзалу мы пустили в этом году троллейбус, например. Меняем маршрутную схему еще. Фактически, он формируется, — сказал Михаил Никулин. — Потом туда достроят трамвай, добавится еще транспорт. Затем туда придет метро.



Транспортно-пересадочный узел по улице Доватора, по словам специалиста, также существует — пассажиры там могут пересесть как в трамвай, так и троллейбус и автобус. Затем там также добавится метро и другой транспорт.



—Нет такого понятия, что транспортно-пересадочный узел уже сформирован или еще не сформирован. Он в стадии развития. Что один, что другой. В принципе, каждая станция метро является транспортно-пересадочным узлом большим, — уточнил специалист.



В постановлении сказано, что в соответствии с генеральным планом Новосибирска запланированы два транспортно-пересадочных узла. «Гусинобродский» разместят на пересечении Доватора и Гусинобродского шоссе, «Молодежный» — на перекрестке Гусинобродского шоссе с Коминтерна.



— Согласно разработанной проектной документации в створе Гусинобродского шоссе должен пройти завершающий участок Дзержинской линии метрополитена до пересечения с ул. Коминтерна, где запланировано размещение электродепо метрополитена. Линия будет включать две новые станции — «Гусинобродская», «Молодежная», — сказано в документе.

НГС направил запрос в мэрию Новосибирска с просьбой уточнить сроки строительства транспортных узлов и станций метрополитена.

