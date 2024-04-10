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Дороги и транспорт В Новосибирске отремонтируют дорогу на «Расточке» — на это потратят более 500 миллионов рублей

В Новосибирске отремонтируют дорогу на «Расточке» — на это потратят более 500 миллионов рублей

Все работы должны быть завершены до 1 октября 2025 года

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Работы по ремонту дороги и трамвайных путей будут вести в два этапа

В Новосибирске ищут подрядчика на ремонт дороги на улице Мира в Кировском районе, в микрорайоне «Расточка». Информация об этом появилась на сайте Госзакупок.

Заказчиком работ выступает департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска. Из конкурсной документации следует, что подрядчик должен отремонтировать дорогу и трамвайные пути на улице Мира на участке от площади Сибиряков-Гвардейцев до Советского шоссе. Протяженность участка составляет 2,6 километра.

Для ремонта необходимо использовать усовершенствованный тип дорожного покрытия. Кроме работ по устройству дороги также требуется установить пешеходные ограждения, дорожные знаки, светофоры, тротуары, дождеприемники и колодцы ливневой канализации. Также в списке работ значится нанесение дорожной разметки. Указанные типы работ должны иметь гарантию как минимум в пять лет.

Работы будут вестись в два этапа. Первый начнется с даты заключения контракта и продлится до 1 октября 2024 года. Второй этап работ стартует 15 апреля 2025 года и завершится 1 октября 2025 года.

Максимальная цена контракта составляет 503 миллиона рублей. Сейчас идет этап приема заявок на участие в торгах. Он завершится 24 апреля.

Ранее в Новосибирске начали поиск подрядчика, который подготовит документацию для строительства Южного транзита на правом берегу. За работы готовы заплатить 16,7 миллионов рублей.

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Новосибирск Ремонт дорог Расточка
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