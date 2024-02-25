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«Справа буквы ABH»: «Тойоту» со странным номером заметили в Новосибирске

Читатель НГС сделал фото автомобиля

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Номер машины удивил новосибирцев

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«Тойоту» со странным номером заметили в Новосибирске в Октябрьском районе. Помимо цифр, справа у него буквы ABH.

— Странный номер на улице Молодежной. Начали новые номера выдавать? Справа буквы ABH, — прислал фото в редакцию НГС читатель Иван.

Вячеслав Ашурков, руководитель новосибирского регионального представительства Федерации автовладельцев России (ФАР), объяснил, что такие номера действительно можно встретить редко. Это автомобильные номера из Республики Абхазия.

В конце января на парковке перед Центральным рынком заметили необычный автомобиль. Это УАЗ с деревянным кузовом, повторяющим формы внедорожника Mercedes-Benz G-Class, также известного как «Гелендваген».

ЗнакМашинаТойотаОктябрьский район
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