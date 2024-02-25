«Справа буквы ABH»: «Тойоту» со странным номером заметили в Новосибирске

«Тойоту» со странным номером заметили в Новосибирске в Октябрьском районе. Помимо цифр, справа у него буквы ABH.
— Странный номер на улице Молодежной. Начали новые номера выдавать? Справа буквы ABH, — прислал фото в редакцию НГС читатель Иван.
Вячеслав Ашурков, руководитель новосибирского регионального представительства Федерации автовладельцев России (ФАР), объяснил, что такие номера действительно можно встретить редко. Это автомобильные номера из Республики Абхазия.
В конце января на парковке перед Центральным рынком заметили необычный автомобиль. Это УАЗ с деревянным кузовом, повторяющим формы внедорожника Mercedes-Benz G-Class, также известного как «Гелендваген».