«Деревянный Гелендваген» припарковался у Центрального рынка — рассматриваем необычное авто

На парковке перед Центральным рынком 24 января заметили необычный автомобиль. Это — УАЗ с деревянным кузовом, повторяющим формы внедорожника Mercedes-Benz G-Class, также известный как «Гелендваген».
Необычный автомобиль изготовили блогеры канала «Гараж 54» (4,3 млн подписчиков), которые давно занимаются подобного рода «экстремальным тюнингом». Шесть лет назад, например, сибиряки на базе УАЗа сдалали «Гелендваген» с ледяным кузовом.
Как рассказал представитель канала, который снимал реакции прохожих на новую работу, «деревянный гелик» собран на базе УАЗа в партнерстве с компанией-поставщиком погонажных деревянных изделий.
Машину привезли к рынку на эвакуаторе, потому что, согласно постановлению Правительства РФ №413, ездить на таком авто нельзя. Кроме того, как признался собеседник, автомобиль «заводится не всегда». Прохожие тем временем с удовольствием фотографировались у необычного устройства и обсуждали его внешний вид.
Необычными переделками занимаются и другие любители тюнинга.. Так в декабре на Avito был выставлен Бэтмобиль