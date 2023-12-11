«Днище идеальное»: в Новосибирске продают «автомобиль Бэтмена» — как выглядит Lincoln 1990-го года

В Новосибирске на сайте объявлений Avito продают автомобиль 1990 года выпуска Lincoln Town Car. Владелец указал, что это — Бэтмобиль.
— Продам Бэтмобиль Lincoln Town Car 1990 года. Чистые документы, по сути два хозяина, в 2011 сняли с учета на транзиты и больше не эксплуатировали. Родной пробег! Подвергся тюнингу в 2008–2010 годах, обвес из стекловолокна. При желании можете легко снять, — рассказал в объявлении продавец
Автомобиль выглядит весьма необычно — у него мощный бампер, необычный цвет и форма кузова. Владелец отмечает, что машину планировали использовать в автомобильных шоу. Продавец также отмечает, что у машины «по кузову шикарный сохран, днище идеальное, пороги и прочее — тоже».
Автомобиль на ходу, заводится и едет. Цена необычной машины — 385 тысяч рублей. Объем двигателя — 5 литров, руль слева, задний привод, автоматическая коробка передач.
Бэтмобиль — вымышленный автомобиль Бэтмена, персонажа DC Comics и художественных фильмов. Для съемок художественных фильмов про Бэтмена изготавливают или существенно модифицируют реальные автомобили.
Корреспондент НГС написала продавцу необычного автомобиля. Тот ответил, что автомобиль по нынешним меркам очень редкий.
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