«Днище идеальное»: в Новосибирске продают «автомобиль Бэтмена» — как выглядит Lincoln 1990-го года

В Новосибирске на сайте объявлений Avito продают автомобиль 1990 года выпуска Lincoln Town Car. Владелец указал, что это — Бэтмобиль.



— Продам Бэтмобиль Lincoln Town Car 1990 года. Чистые документы, по сути два хозяина, в 2011 сняли с учета на транзиты и больше не эксплуатировали. Родной пробег! Подвергся тюнингу в 2008–2010 годах, обвес из стекловолокна. При желании можете легко снять, — рассказал в объявлении продавец