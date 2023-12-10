«Пробег скручен на 80 тысяч»: новосибирцу продали втридорога битую машину — как автосалоны разводят клиентов на миллионы

«Мы — не благотворительная организация»

Водитель новосибирской маршрутки Александр Драгун присматривал себе новый автомобиль и остановил свой выбор на Renault Logan. Мониторинг сайтов местных автосалонов в июне этого года привел его к выводу, что самый дешевый вариант предлагает «Азимут-Авто» на улице Станционной.



— Сегодня я уже ту цену не помню на сайте, но она была значительно ниже, чем в других автосалонах. Мне даже немного странным это показалось, но оператор по телефону заверила, что предложение действительное, и пригласила меня на заключение договора, — рассказывает Драгун.

