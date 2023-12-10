«Пробег скручен на 80 тысяч»: новосибирцу продали втридорога битую машину — как автосалоны разводят клиентов на миллионы

Автосалон «Азимут-Авто» уже снискал недобрую славу в Новосибирске. Его сайт завлекает покупателей выгодными предложениями по цене ниже рыночной. Уже на месте выясняется, что указанных автомобилей в продаже нет, но есть другие. В результате клиент уезжает из автосалона на новой машине, а когда приходит в себя, ужасается тому, что наделал. Очередная история о методах работы салона и ее последствиях — в материале НГС.
«Мы — не благотворительная организация»
Водитель новосибирской маршрутки Александр Драгун присматривал себе новый автомобиль и остановил свой выбор на Renault Logan. Мониторинг сайтов местных автосалонов в июне этого года привел его к выводу, что самый дешевый вариант предлагает «Азимут-Авто» на улице Станционной.
— Сегодня я уже ту цену не помню на сайте, но она была значительно ниже, чем в других автосалонах. Мне даже немного странным это показалось, но оператор по телефону заверила, что предложение действительное, и пригласила меня на заключение договора, — рассказывает Драгун.
Разумеется, демпинговый Logan существовал только в виде картинки на сайте «Азимут-Авто». В салоне мужчине заявили, что автомобиль уже купили, но есть множество других интересных предложений. Например, подержанный Renault Duster 2017 года выпуска за 1,7 миллиона рублей.
— Стоимость мне показалась весомой, однако менеджер заверил меня, что через три месяца исправных платежей по кредитному договору обязательный платеж уменьшится с
Поверив этим россказням и послушав, как работает двигатель автомобиля, мужчина подписал все предложенные ему документы. Александр признается: почти не читал. Теперь кусает локти.
— Через три месяца исправных платежей я пришел в автосалон, чтобы мой платеж уменьшили. Какая-то сотрудница от моего имени написала в банк заявления о рефинансировании, но это ничего не дало. В ответ на мои претензии я услышал: «Мы — не благотворительная организация», — добавил Драгун.
Детальное изучение документов и самого автомобиля натолкнули мужчину на следующие выводы: Renault Duster был восстановлен после аварии, а его пробег скручен в меньшую сторону на
Renault в мешке
«Азимут-Авто» нередко получает претензии покупателей, поэтому юридический отдел в этих вопросах подкован. Договор с клиентом составлен таким образом, что впоследствии доказать свою правоту ему будет проблематично. Например, в разделе «Приемка ТС» указано: «пробег, показываемый одометром, был изменен, либо действительный пробег ТС не может быть определен однозначно и/или идентификационный номер ТС был изменен или удален». Подписал, не читая? Твои проблемы.
— Документы, которые предоставил «Азимут-Авто» клиенту на подписание, составлены очень грамотно, с учетом всех правовых нюансов, которые могут возникнуть, когда покупатель приходит в себя и понимает, что и по какой цене купил. Из платной выписки на автомобиль следует, что его пробег был скручен минимум на
По мнению юриста, из-за отсутствия необходимой для правильной эксплуатации автомобиля информации потребитель может попасть в ДТП.
— Согласно полученным нами выпискам, пробег был скручен в два этапа, один из них, на
Александр в конце ноября подал досудебную претензию с требованием расторгнуть договор. По его словам, ответа он не получил до сих пор.
Что известно об «Азимут-Авто»
НГС обратился в «Азимут-Авто» за комментарием. С журналистом на связь вышел сотрудник автосалона. Выслушав вопросы редакции, он пообещал, что вскоре перезвонит уже директор организации. На момент публикации этого не произошло.
Исполнителем в договоре, заключенном с Александром Драгуном, значится ООО «Обь». Эта фирма создана в январе 2022 года. При этом на сайте «Азимут-Авто» утверждается, что фирма на рынке работает более 10 лет.
Директор ООО «Обь» — Бугров Вадим Сергеевич. На конец 2022 года его компания при выручке в 1,6 миллиарда рублей отчиталась о чистой прибыли всего в 8,4 миллиона. Менее чем за два года работы «Обь» получила два десятка исков. В картотеке судебных дел она значится ответчиком в 20 гражданских делах, 19 из которых отнесены к сфере защиты прав потребителей.
Такая фирма, как ООО «Азимут-Авто», тоже в реестре организаций есть, если быть точным — их шесть с одинаковым названием, только дефис есть не у всех. На момент публикации одна из них ликвидирована, но четыре тезки с прописками в Новосибирске, Омске, Красноярске и Владимире свою работу продолжают. Новосибирским «Азимут Авто» руководит Андрей Борисенко, он же — директор и/или учредитель девяти фирм по техосмотру и диагностике автомобилей: «ЭКОСМОТР-СЕВЕР», «ТЕХОСМОТР ЭКОСМОТР», «ЭКСПЕРТ АВТО», «ЭКСПЕРТ АВТО+», «АВТОТРАК», «ЭКСПЕРТ», «АВРОРА АВТО».
Ранее мы рассказали о том, как в российских городах, в том числе и Новосибирске, работает федеральная сеть автосалонов с мошенническим уклоном. Опрошенные НГС новосибирские юристы утверждают, что «Азимут-Авто» хоть формально к этой сети не относится, но перенял многие методы ее работы.