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Проблема

«Пробег скручен на 80 тысяч»: новосибирцу продали втридорога битую машину — как автосалоны разводят клиентов на миллионы

Агрессивный маркетинг продавцов и нерасторопность покупателей последним обходится дорого

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Уже после покупки мужчина выяснил, что автомобиль попадал в ДТП, а его пробег скручен

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Автосалон «Азимут-Авто» уже снискал недобрую славу в Новосибирске. Его сайт завлекает покупателей выгодными предложениями по цене ниже рыночной. Уже на месте выясняется, что указанных автомобилей в продаже нет, но есть другие. В результате клиент уезжает из автосалона на новой машине, а когда приходит в себя, ужасается тому, что наделал. Очередная история о методах работы салона и ее последствиях — в материале НГС.

«Мы — не благотворительная организация»

Водитель новосибирской маршрутки Александр Драгун присматривал себе новый автомобиль и остановил свой выбор на Renault Logan. Мониторинг сайтов местных автосалонов в июне этого года привел его к выводу, что самый дешевый вариант предлагает «Азимут-Авто» на улице Станционной.

— Сегодня я уже ту цену не помню на сайте, но она была значительно ниже, чем в других автосалонах. Мне даже немного странным это показалось, но оператор по телефону заверила, что предложение действительное, и пригласила меня на заключение договора, — рассказывает Драгун.

Разумеется, демпинговый Logan существовал только в виде картинки на сайте «Азимут-Авто». В салоне мужчине заявили, что автомобиль уже купили, но есть множество других интересных предложений. Например, подержанный Renault Duster 2017 года выпуска за 1,7 миллиона рублей.

— Стоимость мне показалась весомой, однако менеджер заверил меня, что через три месяца исправных платежей по кредитному договору обязательный платеж уменьшится с 33 600 до 20 300 рублей. Якобы у них есть договоренность с банком о таком рефинансировании для лояльных покупателей, — продолжил свой рассказ новосибирец.

Поверив этим россказням и послушав, как работает двигатель автомобиля, мужчина подписал все предложенные ему документы. Александр признается: почти не читал. Теперь кусает локти.

— Через три месяца исправных платежей я пришел в автосалон, чтобы мой платеж уменьшили. Какая-то сотрудница от моего имени написала в банк заявления о рефинансировании, но это ничего не дало. В ответ на мои претензии я услышал: «Мы — не благотворительная организация», — добавил Драгун.

Детальное изучение документов и самого автомобиля натолкнули мужчину на следующие выводы: Renault Duster был восстановлен после аварии, а его пробег скручен в меньшую сторону на 80 000 километров.

Renault в мешке

«Азимут-Авто» нередко получает претензии покупателей, поэтому юридический отдел в этих вопросах подкован. Договор с клиентом составлен таким образом, что впоследствии доказать свою правоту ему будет проблематично. Например, в разделе «Приемка ТС» указано: «пробег, показываемый одометром, был изменен, либо действительный пробег ТС не может быть определен однозначно и/или идентификационный номер ТС был изменен или удален». Подписал, не читая? Твои проблемы.

— Документы, которые предоставил «Азимут-Авто» клиенту на подписание, составлены очень грамотно, с учетом всех правовых нюансов, которые могут возникнуть, когда покупатель приходит в себя и понимает, что и по какой цене купил. Из платной выписки на автомобиль следует, что его пробег был скручен минимум на 80 000 километров. То есть покупателю не предоставили полную информацию о технически сложном товаре, но в документах указали, что он всё изучил и со всем согласен, — прокомментировал представитель Драгуна юрист Захар Глушков из МФЦ «Алмаз».

По данным сервиса «Автотека», пробег автомобиля на момент его покупки Драгуном — около 240 тысяч км. По данным Drom.ru — чуть более 160 тысяч. В договоре купли-продажи указан пробег в 136 тысяч км

По данным сервиса «Автотека», пробег автомобиля на момент его покупки Драгуном — около 240 тысяч км. По данным Drom.ru — чуть более 160 тысяч. В договоре купли-продажи указан пробег в 136 тысяч км

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По мнению юриста, из-за отсутствия необходимой для правильной эксплуатации автомобиля информации потребитель может попасть в ДТП.

— Согласно полученным нами выпискам, пробег был скручен в два этапа, один из них, на 50 000 километров, — в тот момент, когда им распоряжался «Азимут-Авто». А 25 августа в Самарской области произошло ДТП, после которого транспортное средство с таким VIN-номером восстанавливалось. Информация об этом по закону должна была быть предоставлена потребителю, чего не произошло. Напоминаю, что речь идет о ключевых показателях технического состояния автомобиля, на основании которых проводятся его ремонт и обслуживание, — добавил Глушков.

Александр в конце ноября подал досудебную претензию с требованием расторгнуть договор. По его словам, ответа он не получил до сих пор.

Что известно об «Азимут-Авто»

НГС обратился в «Азимут-Авто» за комментарием. С журналистом на связь вышел сотрудник автосалона. Выслушав вопросы редакции, он пообещал, что вскоре перезвонит уже директор организации. На момент публикации этого не произошло.

Исполнителем в договоре, заключенном с Александром Драгуном, значится ООО «Обь». Эта фирма создана в январе 2022 года. При этом на сайте «Азимут-Авто» утверждается, что фирма на рынке работает более 10 лет.

Директор ООО «Обь» — Бугров Вадим Сергеевич. На конец 2022 года его компания при выручке в 1,6 миллиарда рублей отчиталась о чистой прибыли всего в 8,4 миллиона. Менее чем за два года работы «Обь» получила два десятка исков. В картотеке судебных дел она значится ответчиком в 20 гражданских делах, 19 из которых отнесены к сфере защиты прав потребителей.

Такая фирма, как ООО «Азимут-Авто», тоже в реестре организаций есть, если быть точным — их шесть с одинаковым названием, только дефис есть не у всех. На момент публикации одна из них ликвидирована, но четыре тезки с прописками в Новосибирске, Омске, Красноярске и Владимире свою работу продолжают. Новосибирским «Азимут Авто» руководит Андрей Борисенко, он же — директор и/или учредитель девяти фирм по техосмотру и диагностике автомобилей: «ЭКОСМОТР-СЕВЕР», «ТЕХОСМОТР ЭКОСМОТР», «ЭКСПЕРТ АВТО», «ЭКСПЕРТ АВТО+», «АВТОТРАК», «ЭКСПЕРТ», «АВРОРА АВТО».

Ранее мы рассказали о том, как в российских городах, в том числе и Новосибирске, работает федеральная сеть автосалонов с мошенническим уклоном. Опрошенные НГС новосибирские юристы утверждают, что «Азимут-Авто» хоть формально к этой сети не относится, но перенял многие методы ее работы.

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