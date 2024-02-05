«Полиция уезжает — дрифт продолжается»: жителям улицы Аэропорт мешают активные автомобилисты — видео

Жителям улицы Аэропорт в Новосибирске продолжают мешать спать дрифтеры. На прошлой неделе НГС уже писал о том, что на дрифтеров пожаловалась жительница многоэтажки на улице Аэропорт, 2/2. Судя по информации в соцсетях, с того момента ситуация не изменилась. 5 февраля в паблике «АСТ-54» во «ВКонтакте», об этой же проблеме заявила жительница дома 1/5 по той же улице.
По словам девушки, фактически ежедневно дрифтеры появляются на дорожном кольце неподалеку от городского аэропорта. Как утверждает сибирячка, там они могут находиться с вечера до поздней ночи.
— Как только уезжают [сотрудники] ДПС, они продолжают свой дрифт. Спать невозможно, отдохнуть тоже не получается, — уверяет она в своем посте.
Ранее в отделе пропаганды городской ГИБДД корреспонденту НГС сообщили следующее:
— Информация поступила в Госавтоинспекцию, экипажи ДПС будут приближены к данному месту. При выявлении административных правонарушений [дрифтеры] будут привлечены к ответственности.
Дополнительно редакция отправила в ГИБДД запрос.
В дрифтеры устраивали гонки на кольце, расположенном на улице Бориса Богаткова в Новосибирске.