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«Полиция уезжает — дрифт продолжается»: жителям улицы Аэропорт мешают активные автомобилисты — видео

На экстремалов пожаловалась жительница еще одной многоэтажки в районе старого аэродрома

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По словам девушки, машины появляются вечером и могут не уезжать до поздней ночи

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Жителям улицы Аэропорт в Новосибирске продолжают мешать спать дрифтеры. На прошлой неделе НГС уже писал о том, что на дрифтеров пожаловалась жительница многоэтажки на улице Аэропорт, 2/2. Судя по информации в соцсетях, с того момента ситуация не изменилась. 5 февраля в паблике «АСТ-54» во «ВКонтакте», об этой же проблеме заявила жительница дома 1/5 по той же улице.

По словам девушки, фактически ежедневно дрифтеры появляются на дорожном кольце неподалеку от городского аэропорта. Как утверждает сибирячка, там они могут находиться с вечера до поздней ночи.

— Как только уезжают [сотрудники] ДПС, они продолжают свой дрифт. Спать невозможно, отдохнуть тоже не получается, — уверяет она в своем посте.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
Сибирячка опубликовала видео с дрифтерами

Видео: «АСТ-54» / «ВКонтакте»

Ранее в отделе пропаганды городской ГИБДД корреспонденту НГС сообщили следующее:

— Информация поступила в Госавтоинспекцию, экипажи ДПС будут приближены к данному месту. При выявлении административных правонарушений [дрифтеры] будут привлечены к ответственности.

Дополнительно редакция отправила в ГИБДД запрос.

В дрифтеры устраивали гонки на кольце, расположенном на улице Бориса Богаткова в Новосибирске.

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