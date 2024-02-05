«Полиция уезжает — дрифт продолжается»: жителям улицы Аэропорт мешают активные автомобилисты — видео

Жителям улицы Аэропорт в Новосибирске продолжают мешать спать дрифтеры. На прошлой неделе НГС уже писал о том, что на дрифтеров пожаловалась жительница многоэтажки на улице Аэропорт, 2/2. Судя по информации в соцсетях, с того момента ситуация не изменилась. 5 февраля в паблике «АСТ-54» во «ВКонтакте», об этой же проблеме заявила жительница дома 1/5 по той же улице.