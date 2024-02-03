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«Ни зимой, ни летом не дают покоя»: новосибирские дрифтеры не дают спать жителям многоэтажки — видео

По словам местной жительницы, такая ситуация происходит практически каждую ночь

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В ГИБДД взяли ситуацию на контроль

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Жительница Новосибирска пожаловалась на дрифтеров, которые по ночам мешают спать жителям многоэтажки на Аэропорт, 2/2. Как написала сибирячка в группе «АСТ-54» во «ВКонтакте», практически каждую ночь любители скорости устраивают заезды в районе старого аэродрома.

— Эти дрифтеры и летом достали, и зимой. Каждую рабочую неделю начиная с 21:00 до 04:30 гоняют на кольце старого аэропорта. Жителям дома Аэропорт, 2/2 не дают покоя, нарушают тишину. По 9 машин тут гоняют, — отметила сибирячка.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: АСТ-54

По словам женщины, жильцы неоднократно обращались в полицию, чтобы гонщиков разогнали, однако это не помогло. В отделе пропаганды городской ГИБДД подтвердили, что в инспекцию поступали заявления от граждан.

— Информация поступила в Госавтоинспекцию, экипажи ДПС будут приближены к данному месту. При выявлении административных правонарушений будут привлечены к административной ответственности, — пояснили в ГИБДД.

Ранее в Новосибирске направили в суд дело 19-летнего блогера, который стрелял из окна машины на Октябрьском мосту. В середине октября Богдан Киселев в личном телеграм-канале опубликовал видео, как он совершает несколько выстрелов из предмета, похожего на пистолет, пока едет за рулем по Октябрьскому мосту. После этого полиция возбудила уголовное дело по статье 213 УК РФ «Хулиганство». Если вина новосибирца будет доказана, то ему грозит до 7 лет лишения свободы. Также молодой человек проехался на капоте машины по центру Новосибирска.

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