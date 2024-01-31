В центре Новосибирска собрались отремонтировать дорогу и трамвайные пути — показываем участок на карте

В Новосибирске запланировали ремонт улицы Серебренниковской. На подготовку проекта работ выделили больше 2,1 миллиона рублей.



Информацию о поиске подрядчика опубликовали на сайте госзакупок 30 января. Указано, что победитель торгов должен провести инженерные изыскания, разработать проект ремонта и подготовить смету. Работы запланированы на участке Серебренниковской от Депутатской до Мостовой, за исключением пересечения с Октябрьской магистралью.

