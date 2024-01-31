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В центре Новосибирска собрались отремонтировать дорогу и трамвайные пути — показываем участок на карте

Сейчас власти ищут компанию, которая подготовит проект работ

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Сроки ремонта пока неизвестны

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В Новосибирске запланировали ремонт улицы Серебренниковской. На подготовку проекта работ выделили больше 2,1 миллиона рублей.

Информацию о поиске подрядчика опубликовали на сайте госзакупок 30 января. Указано, что победитель торгов должен провести инженерные изыскания, разработать проект ремонта и подготовить смету. Работы запланированы на участке Серебренниковской от Депутатской до Мостовой, за исключением пересечения с Октябрьской магистралью.

Также подрядчик должен подготовить проект ремонта трамвайных путей. Их протяженность составляет около 1,55 километра. В документации для этих работ подготовят специальный раздел.

Заказчиком работы выступает «Управление дорожного строительства» Новосибирска. Заявки на участие в торгах принимают до 15 февраля. Подрядчик должен подготовить проект к 25 октября 2024 года.

В Новосибирске планируют в ближайшие годы построить трамвайные пути от остановки «Юго-западный жилмассив» до остановки «Молкомбинат». Согласно проекту планировки территории, они пройдут по улицам Петухова, Связистов и Хилокской.

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Трамвайные путиСеребренниковскаяУлица ДепутатскаяГосзакупкиРемонт дорог
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