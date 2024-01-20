Новые павильоны разместят на новосибирских остановках — показываем карту

В Новосибирске ищут подрядчика, который подготовит проекты для установки 16 новых остановочных павильонов. За работы готовы заплатить 2 085 333 рублей, средства выделят из городского бюджета.
Информацию о поиске подрядчика опубликовали на сайте госзакупок. Заказчик — муниципальный «Центр организации дорожного движения». Павильоны разместят на остановках в Ленинском, Первомайском и Советском районах.
В документах указано, что подрядчик должен подготовить описание объектов, планы размещения павильонов, план инженерных сетей, чертеж павильона, ведомость объема работ, смета строительства и другие детали.
Заявки на участие в торгах принимают до 25 января. Работы должны закончить до 1 апреля 2024 года.
В начале ноября новосибирцы заметили, что у остановочного павильона в Первомайском районе начали укладывать асфальт. До этого в городе выпал снег. Ситуацию прокомментировала мэрия.