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Новые павильоны разместят на новосибирских остановках — показываем карту

На проект работ выделили больше 2 миллионов рублей

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Павильоны разместят в трех районах

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В Новосибирске ищут подрядчика, который подготовит проекты для установки 16 новых остановочных павильонов. За работы готовы заплатить 2 085 333 рублей, средства выделят из городского бюджета.

Информацию о поиске подрядчика опубликовали на сайте госзакупок. Заказчик — муниципальный «Центр организации дорожного движения». Павильоны разместят на остановках в Ленинском, Первомайском и Советском районах.

В документах указано, что подрядчик должен подготовить описание объектов, планы размещения павильонов, план инженерных сетей, чертеж павильона, ведомость объема работ, смета строительства и другие детали.

Заявки на участие в торгах принимают до 25 января. Работы должны закончить до 1 апреля 2024 года.

В начале ноября новосибирцы заметили, что у остановочного павильона в Первомайском районе начали укладывать асфальт. До этого в городе выпал снег. Ситуацию прокомментировала мэрия.

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