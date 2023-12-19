«Заменит 15–20 личных автомобилей»: новосибирец предложил неожиданное решение городской проблемы с транспортом и пробками

В Новосибирске весьма остро стоит проблема с общественным транспортом. Маршруты отменяют, сокращают количество автобусов, трамваи ломаются, а агрегаторы такси, осмелев, завышают цены настолько, что от стоимости от пункта А до пункта Б с расстоянием в несколько сотен метров становится дурно. Ситуация взволновала бизнесмена и бывшего собственника транспортных компаний Андрея Захарова: Новосибирск — его родной город и ему хочется сделать его лучше. 11-бальные пробки в начале декабря вынудили его начать действовать: он предложил несколько идей, которые по его мнению, помогут навести порядок в городе. Далее публикуем его рассуждения от первого лица.
В Новосибирске, как и во многих городах, очень остро стоит проблема городских пассажирских перевозок. Сегодня мы во многом копируем транспортную инфраструктуру СССР, но времена сильно изменились. Сегодня уже вряд ли на завод будут ездить по 15–20 тысяч человек. Изменились и требования населения, и технический уровень транспорта. И нужно обязательно понимать, к чему мы идем.
В недалекой перспективе основным транспортом крупных городов будет метро и беспилотное такси. И, возможно, электробусы от спальных районов до ближайшей станции метро. Во главу угла нужно ставить удобство пассажира и уменьшение нагрузки на бюджет. По моим оценкам, сегодня дотации из бюджета на общественный транспорт составляют около 4,5 миллиарда рублей в год.
Такси, везущее от подъезда до подъезда, без ожидания на остановках, без пересадок, без тесноты в транспорте — бесспорно наиболее удобная форма. При этом нет необходимости изготавливать остановочные павильоны и содержать их.
Предложения по созданию муниципального такси
1) Муниципальное такси работает без цели получения прибыли на базе транспортного управления мэрии за счет бюджета.
2) Водители, получив на двоих автомобиль, после оплаты стоимости машины получают её без оплаты.
3) Заработная плата формируется по результатам работы всего автопарка. Применяется повышающий коэффициент за короткие поездки и количество пассажиров.
4) Предполагаемый тариф на короткую поездку (около 1 км) 1 человек — 60 рублей, 2 человека — 80 рублей, 3 человека — 100 рублей.
5) При цене автомобиля около 1 миллиона рублей водитель платит 500 рублей в день на выкуп. 500–600 рублей — горючее, 300 рублей в день составит налог самозанятого, 4000–5000 рублей — заработная плата.
Муниципальное такси вынудит другие агрегаторы такси перейти от редких дорогих к частым доступным поездкам.
Метро
Метро — эффективное и современное средство, оно должно составлять каркас транспортной инфраструктуры. Но и у него есть пара недостатков: дорогое строительство и дорогая эксплуатация. Поэтому неправильно делать частые остановки.
Считаю, что Новосибирску сегодня необходимо семь станций:
- Площадь Калинина — Городской аэропорт — 6-й микрорайон
- Золотая Нива — МЖК
- Площадь Маркса — площадь Сибиряков-Гвардейцев — Затулинский жилмассив
- Площадь Маркса — ул.Троллейная — Западный жилмассив
Как быть с троллейбусами
Город покупает троллейбусы по 46 миллионов рублей за штуку. Если взять амортизацию за 10 лет с учетом выходных и ТО, нужно, чтобы он приносил 20 тысяч рублей в день только на возобновление парка. А он перевозит в день в среднем 400 человек и зарабатывает всего 12 тысяч рублей. При этом на 300 единиц техники в «Горэлектротранспорте» работает 2000 человек в шести троллейбусных и трамвайных депо.
Если сейчас поставить на линии 1000 троллейбусов, пусть с автономным ходом, это не решит проблем. Пробок будет больше, дотации из бюджета вырастут очень прилично. Недовольные останутся всё равно.
Можно на 46 миллионов рублей приобрести 50 автомобилей такси. На них будет работать 100 человек. Они перевезут 3,5–4 тысячи человек в день от подъезда до подъезда, и каждый заплатит 500 рублей в день на амортизацию. Итого 25 тысяч рублей. Удобство для пассажиров и экономия очевидны. Люди с личных автомобилей не пересядут на общественный транспорт, а в недорогое и эффективное такси пересядут. При этом одно такси заменит 15–20 личных автомобилей, и будет намного проще с парковками.
Председатель общественного движения «Форум такси» Олег Амосов говорит, что количество заказов такси в Москве в течение последних лет увеличилось почти в 50 раз. То есть если до этого такси было какой-то роскошью, сейчас это повседневная история.
Москва уже отказалась от троллейбусов, а трамваи выполняют только локальные задачи: доставка к метро. Но Новосибирску копировать Москву с 25-миллионным населением абсолютно неправильно.
Трамваи
Трамвай весит 20 тонн, а полный людей в одежде и с вещами — больше 30 тонн. На остановках на улицах Дуси Ковальчук и Богдана Хмельницкого из восьми полос он занимает 4 полосы, при этом в них проезжают 1–1,5% всего трафика. Любая поломка трамвая или авария на путях останавливает движение всей ветки на несколько часов, и тогда на нее нельзя полностью рассчитывать.
Содержание контактной сети, рельсового пути, тяговых подстанций, строительство и содержание остановок стоят огромных денег. Трамваи за счёт веса и вибрации реально разрушают дороги.
Я не против трамваев (и троллейбусов тоже). Предлагаю трамваи перенести на левый берег и провести трамвай до микрорайона ОбьГЭС. Троллейбусы оставить для правого берега. Не считать их перспективным направлением для развития, и сразу можно сократить 3 из 6 депо. Полученные деньги (около 15 миллиардов рублей) направить на строительство метро. Плюс уменьшение дотаций на 1,5–2 миллиарда рублей в год.
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идеи по улучшению транспортной инфраструктуры
Крупногабаритный транспорт оставить только на магистральных маршрутах. Максимально использовать маршрутное такси по типу сервиса «По пути» — такой уже есть в Москве. До 50 % пассажиров перевозить на недорогом такси, в том числе муниципальном, который будет работать без прибыли, для граждан.
1) По площади одному троллейбусу соответствуют 4 такси. При этом скорость такси в 2 раза выше, и 4 такси перевезут больше пассажиров в результате.
2) 20–30% владельцев личных автомобилей пересядут на такси.
3) Водители такси в среднем имеют лучший опыт вождения, чем владельцы личных автомобилей.
4) Уменьшение припаркованных машин на дороге.
5) Водители такси, как правило, находят более быстрый и незагруженный путь от подъезда до подъезда.
6) Между автобусами на выделенной полосе могут проехать от 20 до 100 такси. Полосы будут использоваться максимально.
7) Если убрать трамвайные пути и остановочные платформы, пропускная способность дорог увеличится значительно, а где-то, например, по улице Зыряновской, можно сделать эффективный въезд и съезд с Октябрьского моста.
Если убрать трамвай с Мичурина, можно сделать с двух сторон бесплатную парковку для 2 тысяч автомобилей. Если уменьшить затраты на перевозку, можно целенаправленно идти к бесплатному проезду.
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