«Заменит 15–20 личных автомобилей»: новосибирец предложил неожиданное решение городской проблемы с транспортом и пробками

В Новосибирске, как и во многих городах, очень остро стоит проблема городских пассажирских перевозок. Сегодня мы во многом копируем транспортную инфраструктуру СССР, но времена сильно изменились. Сегодня уже вряд ли на завод будут ездить по 15–20 тысяч человек. Изменились и требования населения, и технический уровень транспорта. И нужно обязательно понимать, к чему мы идем.

В недалекой перспективе основным транспортом крупных городов будет метро и беспилотное такси. И, возможно, электробусы от спальных районов до ближайшей станции метро. Во главу угла нужно ставить удобство пассажира и уменьшение нагрузки на бюджет. По моим оценкам, сегодня дотации из бюджета на общественный транспорт составляют около 4,5 миллиарда рублей в год.