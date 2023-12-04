«С ним вечно что-нибудь случается»: три истории о поездках по городу на трамвае — непредвзятое мнение журналистки НГС

Зато есть турникет

В субботу 25 ноября у нас с гражданским мужем был вечер приключений. Мы собрались на Плехановский жилмассив, чтобы посмотреть квартиру, в которую хотим переехать. С площади Ленина нам предстоял долгий путь, полный многочисленных пересадок.



Сначала мы доехали до службы доставки на улице Есенина и забрали оттуда ключи, которые нам прислали из другого города. Выйдя из пункта выдачи, задумались: на каком транспорте ехать дальше? Мы не нашли варианта лучше, чем сесть на трамвай № 14, идущий в сторону площади Калинина, перекусить в районе Горбольницы и оставшиеся несколько остановок до Кропоткина проехать уже на маршрутке.