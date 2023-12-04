«С ним вечно что-нибудь случается»: три истории о поездках по городу на трамвае — непредвзятое мнение журналистки НГС

Трамваи — это маленькая жизнь. Что в них только ни происходит: то они набиваются людьми под завязку, то ломаются в пути, то в них жутко холодно. Журналистка НГС Анастасия Бичакова в Новосибирск переехала только в этом году, и поездки на трамвае стали для нее одними из первых впечатлений о городе. И впечатлениями не лестным. Самые запомнившиеся приключения, связанные с трамваями, она описала в колонке для НГС. Далее — от первого лица.
Зато есть турникет
В субботу 25 ноября у нас с гражданским мужем был вечер приключений. Мы собрались на Плехановский жилмассив, чтобы посмотреть квартиру, в которую хотим переехать. С площади Ленина нам предстоял долгий путь, полный многочисленных пересадок.
Сначала мы доехали до службы доставки на улице Есенина и забрали оттуда ключи, которые нам прислали из другого города. Выйдя из пункта выдачи, задумались: на каком транспорте ехать дальше? Мы не нашли варианта лучше, чем сесть на трамвай № 14, идущий в сторону площади Калинина, перекусить в районе Горбольницы и оставшиеся несколько остановок до Кропоткина проехать уже на маршрутке.
В тот день на улице было холодновато. Стоя на остановке, мы уже начали перепрыгивать с ноги на ногу. Ехавший издалека трамвай показался нам по-настоящему родным и теплым.
В попавшемся нам 14-м обнаружилась пара «наворотов». Рядом с одной дверью в нем стоял турникет, а рядом с другой — металлическое ограждение, как у входов в некоторые магазины. Вагон же оказался потертым и даже ветхим: из-под голубой краски на его стенах проглядывала ржавчина, а пол был будто припорошен снегом.
Контраст современного и увядающего поразил нас. В российских городах множество транспорта, который требует ремонта или замены. В такой обыденности этот трамвай наверняка не запал бы мне в душу, если бы у него не нашлось еще одного «но». В нем было безумно холодно.
Нередко мне попадается транспорт, в котором печка работает с такой силой, что ногам становится обжигающе горячо. Но в этот возникло ощущение, что там совсем не работало отопление. Наша поездка длилась 45 минут. К середине мы оба почувствовали, как от холода в трамвае у нас сводит ноги.
Все 100 метров от остановки до кафе мы шли, хромая, как зомби — так, будто уже окоченели, и всё, что делает их похожими на живые, — это незначительные остаточные рефлексы. Тогда я всерьез задумалась: а если мы себе что-нибудь отморозим или застудим?
В теплом помещении кафе мы 15 минут ждали заказ, а потом полчаса ели. И за это время не смогли отогреться. В коматозе добрались до квартиры, и лишь там, разувшись, пришли в норму.
Выходите раньше
Ближе всего к дому, где я пока живу, находится станция «Золотая Нива». На то, чтобы дойти до нее, нужно 15–20 минут. Иногда мне не хочется тратить столько времени на путь пешком, поэтому до центра города я добираюсь с пересадкой: сначала на трамвае № 13 доезжаю до улицы Зыряновской, а потом спускаюсь в метро на станцию «Речной вокзал».
В воскресенье 19 ноября, когда в Новосибирске из-за штормового ветра и метелей падали даже дорожные знаки, мне приспичило поехать в торговый центр (отложить эту затею на более погожий денек я не могла). Будто через тернии к звездам, я долго пробиралась сквозь колючую снежную бурю и наконец села в трамвай с несчастливым номером.
В выходной я никуда не спешила, но в голове всё равно крутилась мысль: «Сейчас быстро-быстро доеду до Речного, а оттуда — на Красный проспект». Была уверена, что даже несмотря на метель на дорогу уйдет не слишком много времени — от силы 40 минут.
Но не тут-то было. Недалеко от остановки «Улица Панфиловцев» трамвай встал: ему перегородил рельсы автомобиль, у которого заглох мотор. В суматохе молодой водитель трамвая начал бегать туда-сюда: то на улицу, то назад в салон. Пассажиры, в том числе я, по-прежнему оставались на своих местах до тех пор, пока к нам не явился владелец горе-автомобиля.
— А че, здесь мужики вообще есть, или че? Выходите — все вместе машину поднимем. Я один, что ли, должен? — в приказном тоне и без всяких «пожалуйста» заявил он людям в вагоне.
Сразу несколько мужчин откликнулись на требование и пошли толкать авто. Но полученной рабочей силы автомобилисту, вероятно, было мало: он подошел к одному из окон трамвая и с размаха ударил по нему кулаком. На секунду мне показалось, что от такого боевого приема пошатнулись и сам трамвай, и мои нервы.
Женщины вокруг меня переглянулись. Кажется, в тот момент мало кто понимал, как правильнее поступить: то ли выйти и доковылять до ближайшей автобусной остановки, то ли дождаться, когда эта катавасия закончится, и мы тронемся дальше.
В реальность воплотился второй вариант. Через 10 минут упорных стараний группа добровольцев наконец отогнала машину на дорогу. Пути были расчищены, но кто-то так и не смог поехать на трамвае дальше.
— Он проследует только до НОВАТа (хотя его конечная остановка — улица Писарева. — Прим. ред.) Выбились из графика, — громко произнес кондуктор.
После этих слов некоторые понуро вышли из салона — вероятно, чтобы скорее пересесть в следующий вагон.
Понять экипаж трамвая можно: в этом случае сокращение маршрута явно вынужденное и обоснованное. И всё бы ничего, но подобная ситуация — не первая и не единственная. Фактически ежедневно мне доводится кататься на 13-м, и периодически я слышу там две фразы: «Едем только до театра оперы и балета» и «Только до сада Мичуринцев, в депо». Если, например, надо на Гусинобродское шоссе или к магазину «1000 мелочей», то придется шагать.
Всем выйти
Недавно как раз у НОВАТа я в очередной раз залезла в трамвай № 13. Уже на этой остановке он был набит людьми, как сельдями в бочке. К «Речному вокзалу» людей в нем стало настолько много, что двери перестали закрываться.
— Выходим! Места нет, — кричала водитель по громкоговорителю.
В ответ на это пассажиры, наоборот, продолжили настойчиво проталкиваться в переполненный салон. В час пик в транспорт зашли и девушка с пушистой собакой, и рубенсовская женщина, которой потребовалось бы полтора пассажирских сидения. Все мы, дружно прилипнув друг к другу, ехали, не держась за поручни — риска, что кто-нибудь упадет на пол, не было. Как минимум потому, что пола не было видно: опустишь глаза, а там только десятки ног.
Трамвай волочился по рельсам со скоростью улитки, а люди в него всё заходили и заходили. В какой-то момент трамвай не выдержал.
— Дальше не едем из-за поломки, — сообщила водитель где-то в районе остановки «Санкт-Петербургская академия управления и экономики».
Поток пассажиров хлынул из трамвая, многие побрели вдоль рельсов. Идя домой, я вспомнила забавный диалог с моей барнаульской коллегой родом из Бердска.
— Ты по Новосибирску на чем ездишь? — спрашивает она.
— На метро, на трамвае, — отвечаю я.
— На каком трамвае? На 13-м поди?
— Да. А как ты угадала?
— Да с ним вечно что-нибудь случается.
Чтобы подробнее узнать о причинах несчастий с новосибирскими трамваями, я отправила запрос в мэрию.
Ранее сибирячка стала свидетельницей того, как парня ударило током в троллейбусе. Следователи начали проверку.